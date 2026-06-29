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ソフィアホールディングス 連結子会社の株式取得（孫会社化）
記事提供元：フィスコ
*14:25JST ソフィアホールディングス---連結子会社の株式取得（孫会社化）
ソフィアホールディングス＜6942＞は26日開催の取締役会で、連結子会社であるソフィア総合研究所を通じて、システムフリージア（本社：東京都千代田区）の全発行済株式を取得し、連結子会社（孫会社化）とすることを決議した。
同社グループでは、3つの事業を有機的に結合させてグループのシナジー効果を創出することで、企業価値の拡大を図ることを中長期のグループ成長戦略としている。
システムフリージアは、システム開発およびシステムソリューション事業を展開しながら、サービス提供型ビジネスへの事業領域の拡大を進めており、技術力および開発ノウハウを有している。今回、システムフリージアの株式を取得し、ソフィア総合研究所の子会社とすることで、コンサルティング機能の強化および企業のIT活用や業務効率化に係る多様な課題への対応力向上が期待され、サービス提供領域の拡大ならびに受注機会の増加を通じて、収益向上に寄与するものと見込んでいる。同社グループとして企業価値の向上を図ることができると判断し、システムフリージアの株式取得に至った。
今回の株式取得により、システムフリージアの普通株式200株を55,073,000円で取得する。この株数は議決権所有割合の100.0％に該当する。ソフィア総合研究所と株式取得の相手先の資本関係、人的関係、取引関係および関連当事者に該当する事項はない。
取締役会決議日および契約締結日は2026年6月26日。株式譲渡実行日は2026年7月1日予定。《KT》
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