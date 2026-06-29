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出来高変化率ランキング（13時台）～伊勢化、三協立山などがランクイン
*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～伊勢化、三協立山などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月29日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4107＞ 伊勢化 3040800 1100257.6 282.00% 0.1026%
＜3529＞ アツギ 305700 31596.88 240.26% -0.0463%
＜4323＞ 日シス技術 220200 47277.7 225.36% 0.1404%
＜3664＞ WIZE 6908800 30598.08 193.96% 0%
＜9284＞ カナディアン 4110 75421.48 169.00% -0.0404%
＜5932＞ 三協立山 144000 22896.62 153.86% 0.0355%
＜9286＞ エネクスインフラ 2470 47513.04 153.83% 0.0075%
＜4417＞ グローセキュ 155100 156144 145.11% 0.1344%
＜1546＞ NFダウヘ無 3683 111391.028 131.23% 0.003%
＜9554＞ AViC 36200 23868.1 129.96% 0.0256%
＜3053＞ ペッパー 1103900 60033.18 126.69% -0.041%
＜4595＞ ミズホメディ 331100 165044.66 123.89% -0.0289%
＜7746＞ 岡本硝子 6300900 1618721.88 119.02% 0.1435%
＜7794＞ イーディーピ 803700 409426.22 117.94% 0.1228%
＜9235＞ 売れるネG 109200 18261.46 116.29% 0.0533%
＜3300＞ アンビション 148000 120875.48 115.04% -0.057%
＜3457＞ AndDoHLD 377100 111463.36 113.01% -0.0651%
＜8105＞ BitcoinJ 8560000 521533.7 111.76% 0.1111%
＜2752＞ フジオフドG 348200 121108.98 105.72% -0.0474%
＜3662＞ エイチームHD 155900 56063.64 102.11% 0.0322%
<6535> アイモバイル 523100 100713.56 101.84% 0.0448%
<6166> 中村超硬 253800 82272 101.52% 0.1766%
<2563> iS500米H 567460 79374.948 99.63% 0.0074%
<2640> GXゲームアニ 31635 85732.521 99.31% 0.04%
<3135> マーケットエンタ 115900 48806.4 96.64% -0.2137%
<6330> 洋エンジ 2213800 1826892.82 92.65% 0.0903%
<4582> シンバイオ 711900 22456.98 90.69% 0.0588%
<2017> iFJPX150 110856 71712.04 80.07% 0.0103%
<6620> 宮越HD 1087300 407316.48 79.58% 0.1732%
<5463> 丸一管 1216300 1168858.24 76.05% 0.0754%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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