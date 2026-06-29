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出来高変化率ランキング（13時台）～伊勢化、三協立山などがランクイン

2026年6月29日 13:45

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記事提供元：フィスコ

*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～伊勢化、三協立山などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月29日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4107＞ 伊勢化　　　　　　 　3040800 　1100257.6　 282.00% 0.1026%
＜3529＞ アツギ　　　　　　 　305700 　31596.88　 240.26% -0.0463%
＜4323＞ 日シス技術　　　　 　220200 　47277.7　 225.36% 0.1404%
＜3664＞ WIZE　　　　　 　6908800 　30598.08　 193.96% 0%
＜9284＞ カナディアン　　　 　4110 　75421.48　 169.00% -0.0404%
＜5932＞ 三協立山　　　　　 　144000 　22896.62　 153.86% 0.0355%
＜9286＞ エネクスインフラ　 　2470 　47513.04　 153.83% 0.0075%
＜4417＞ グローセキュ　　　 　155100 　156144　 145.11% 0.1344%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　 　3683 　111391.028　 131.23% 0.003%
＜9554＞ AViC　　　　　 　36200 　23868.1　 129.96% 0.0256%
＜3053＞ ペッパー　　　　　 　1103900 　60033.18　 126.69% -0.041%
＜4595＞ ミズホメディ　　　 　331100 　165044.66　 123.89% -0.0289%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　6300900 　1618721.88　 119.02% 0.1435%
＜7794＞ イーディーピ　　　 　803700 　409426.22　 117.94% 0.1228%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　109200 　18261.46　 116.29% 0.0533%
＜3300＞ アンビション　　　 　148000 　120875.48　 115.04% -0.057%
＜3457＞ AndDoHLD　 　377100 　111463.36　 113.01% -0.0651%
＜8105＞ BitcoinJ　 　8560000 　521533.7　 111.76% 0.1111%
＜2752＞ フジオフドG　　　 　348200 　121108.98　 105.72% -0.0474%
＜3662＞ エイチームHD　　 　155900 　56063.64　 102.11% 0.0322%
<6535> アイモバイル　　　 　523100 　100713.56　 101.84% 0.0448%
<6166> 中村超硬　　　　　 　253800 　82272　 101.52% 0.1766%
<2563> iS500米H　　 　567460 　79374.948　 99.63% 0.0074%
<2640> GXゲームアニ　　 　31635 　85732.521　 99.31% 0.04%
<3135> マーケットエンタ　 　115900 　48806.4　 96.64% -0.2137%
<6330> 洋エンジ　　　　　 　2213800 　1826892.82　 92.65% 0.0903%
<4582> シンバイオ　　　　 　711900 　22456.98　 90.69% 0.0588%
<2017> iFJPX150　 　110856 　71712.04　 80.07% 0.0103%
<6620> 宮越HD　　　　　 　1087300 　407316.48　 79.58% 0.1732%
<5463> 丸一管　　　　　　 　1216300 　1168858.24　 76.05% 0.0754%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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