*13:20JST エスプール---栃木県高根沢町と「未来共創」に関する包括連携協定を締結

エスプール＜2471＞は26日、栃木県高根沢町と「未来共創」に関する包括連携協定を締結したと発表した。本協定は、地域課題の解決と新たな価値の創出を目的としている。ゼロカーボンシティの推進をはじめ、公共交通や公共施設運営、地域活性化など複数の分野で連携し、官民が共に新しい公共のかたちをつくる「官民共創パブリック」の実現を目指す。

本協定では、双方が定期的に協議を行いながら、(1)ゼロカーボンシティの推進、(2)最適な公共交通の仕組みづくり、(3)道の駅等公共施設の運営、(4)地域の活性化および町民サービスの向上の4つの分野について具体的な取り組みを推進していく。

同社は、自治体向けBPOや脱炭素支援、地域づくり支援で培った知見を活かし、高根沢町と協議しながら各分野の施策を具体化していく。また、町の実情や地域特性を踏まえ、官民双方の資源を活かした協働を通じて、地域課題の解決に取り組んでいく。《KT》