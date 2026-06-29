ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均は続落、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約546円押し下げ

2026年6月29日 12:57

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:57JST 日経平均は続落、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約546円押し下げ
29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり124銘柄、値下がり99銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。491.45円安の68869.43円（出来高概算11億1695万株）で前場の取引を終えている。前週末26日の米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。主要指数はいずれも方向感を欠く展開となり、投資家は月末を控えた持ち高調整を進める動きが目立った。米株式市場の動向を横目に、29日の日経平均は249.00円高の69609.88円と反発して取引を開始した。朝方は寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄がやや弱い動きとなるなか、早い段階でマイナスに転じた後、再びプラス圏に浮上するなど、指数は方向感に欠ける展開となった。月末・四半期末を控えたリバランス需要も意識され、日経平均は68800円台まで下げ幅を広げて前場の取引を終了した。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約546円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはキオクシアHD＜285A＞で7.56％安、同2位はフジクラ＜5803＞で6.57％安だった。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約138円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはSHIFT＜3697＞で9.53％高、同2位はベイカレント＜6532＞で8.48％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　68869.43(-491.45)

値上がり銘柄数　124(寄与度+553.89)
値下がり銘柄数　99(寄与度-1045.34)
変わらず銘柄数　2

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 73790　　 870　 87.49
＜9983＞　ファーストリテ　　　 84700　　 630　 50.69
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 18100　　1320　 44.25
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18020　　 740　 24.81
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　7257　　 354　 17.80
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7593　　 159　 15.99
＜7832＞　バンナムHD　　　　　　3855　　 157　 15.79
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6000　　 469　 15.72
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3288　　　89　 14.92
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 24450　　 400　 13.41
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3459　　　48　 12.87
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　5948　　 358　 12.00
＜9433＞　KDDI　　　　　　2710.5　　29.5　 11.87
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　6943　　 354　 11.87
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2251　　　39　 10.46
<4307>　野村総合研究所　　　　4573　　 272　　9.12
<7453>　良品計画　　　　　　　3636　　 134　　8.98
<6098>　リクルートHD　　　　 11120　　　80　　8.05
<4568>　第一三共　　　　　　2614.5　　　79　　7.94
<8267>　イオン　　　　　　　　1382　　75.5　　7.59


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31230　 -1210 -292.04
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5910　　-316 -254.23
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 85210　 -6970 -163.55
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5728　　-403　-81.06
<4062>　イビデン　　　　　　 23000　 -1000　-67.04
<5802>　住友電気工業　　　　2815.5　-168.3　-22.57
<6920>　レーザーテック　　　 48340　 -1660　-22.26
<7735>　SCREEN　　　　　16170　　-365　 -9.79
<6752>　パナHD　　　　　　　　4306　　-234　 -7.84
<6361>　荏原製作所　　　　　　6033　　-215　 -7.21
<5801>　古河電気工業　　　　　4314　　-214　 -7.17
<7751>　キヤノン　　　　　　　4142　　-116　 -5.83
<5333>　NGK　　　　　　　　7355　　-154　 -5.16
<6273>　SMC　　　　　　　 70230　 -1400　 -4.69
<6954>　ファナック　　　　　　7000　　 -26　 -4.36
<5706>　三井金属鉱業　　　　 41240　 -1150　 -3.86
<5713>　住友金属鉱山　　　　　7406　　-229　 -3.84
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1223　　 -37　 -3.72
<6479>　ミネベアミツミ　　　　4696　　-109　 -3.65
<5108>　ブリヂストン　　　　　3408　　 -54　 -3.62《CS》

関連記事