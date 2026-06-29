*12:57JST 日経平均は続落、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約546円押し下げ

29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり124銘柄、値下がり99銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。491.45円安の68869.43円（出来高概算11億1695万株）で前場の取引を終えている。前週末26日の米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。主要指数はいずれも方向感を欠く展開となり、投資家は月末を控えた持ち高調整を進める動きが目立った。米株式市場の動向を横目に、29日の日経平均は249.00円高の69609.88円と反発して取引を開始した。朝方は寄与度の大きいAI・半導体関連の銘柄がやや弱い動きとなるなか、早い段階でマイナスに転じた後、再びプラス圏に浮上するなど、指数は方向感に欠ける展開となった。月末・四半期末を控えたリバランス需要も意識され、日経平均は68800円台まで下げ幅を広げて前場の取引を終了した。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約546円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはキオクシアHD＜285A＞で7.56％安、同2位はフジクラ＜5803＞で6.57％安だった。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約138円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはSHIFT＜3697＞で9.53％高、同2位はベイカレント＜6532＞で8.48％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 68869.43(-491.45)

値上がり銘柄数 124(寄与度+553.89)

値下がり銘柄数 99(寄与度-1045.34)

変わらず銘柄数 2

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 73790 870 87.49

＜9983＞ ファーストリテ 84700 630 50.69

＜6976＞ 太陽誘電 18100 1320 44.25

＜9766＞ コナミG 18020 740 24.81

＜8766＞ 東京海上HD 7257 354 17.80

＜4519＞ 中外製薬 7593 159 15.99

＜7832＞ バンナムHD 3855 157 15.79

＜6532＞ ベイカレント 6000 469 15.72

＜6758＞ ソニーG 3288 89 14.92

＜6367＞ ダイキン工業 24450 400 13.41

＜6971＞ 京セラ 3459 48 12.87

＜4704＞ トレンドマイクロ 5948 358 12.00

＜9433＞ KDDI 2710.5 29.5 11.87

＜7974＞ 任天堂 6943 354 11.87

＜4543＞ テルモ 2251 39 10.46

<4307> 野村総合研究所 4573 272 9.12

<7453> 良品計画 3636 134 8.98

<6098> リクルートHD 11120 80 8.05

<4568> 第一三共 2614.5 79 7.94

<8267> イオン 1382 75.5 7.59



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31230 -1210 -292.04

＜9984＞ ソフトバンクG 5910 -316 -254.23

＜285A＞ キオクシアHD 85210 -6970 -163.55

＜5803＞ フジクラ 5728 -403 -81.06

<4062> イビデン 23000 -1000 -67.04

<5802> 住友電気工業 2815.5 -168.3 -22.57

<6920> レーザーテック 48340 -1660 -22.26

<7735> SCREEN 16170 -365 -9.79

<6752> パナHD 4306 -234 -7.84

<6361> 荏原製作所 6033 -215 -7.21

<5801> 古河電気工業 4314 -214 -7.17

<7751> キヤノン 4142 -116 -5.83

<5333> NGK 7355 -154 -5.16

<6273> SMC 70230 -1400 -4.69

<6954> ファナック 7000 -26 -4.36

<5706> 三井金属鉱業 41240 -1150 -3.86

<5713> 住友金属鉱山 7406 -229 -3.84

<7272> ヤマハ発動機 1223 -37 -3.72

<6479> ミネベアミツミ 4696 -109 -3.65

<5108> ブリヂストン 3408 -54 -3.62《CS》