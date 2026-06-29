*10:52JST アセンテック---ForcepointがAnthropic連携によるAIガバナンス強化を支援

アセンテック＜3565＞は26日、国内総代理店として事業を推進する米ForcepointがAnthropicのClaude Compliance API に参画したことを発表した。

今回、Forcepointは、Anthropicが提供する「Claude Compliance APIプログラム」のローンチパートナーとして、Claude Compliance APIとの連携を発表した。Anthropicが公表した28社のセキュリティ／コンプライアンスパートナーの一社として、Claude Enterpriseおよび Claude Platform におけるデータ保護とガバナンスを実現する。

同社は、Forcepointを中心としたゼロトラストセキュリティ事業を強化するとともに、AI時代に求められるデータ中心のセキュリティと、「Edge AI Array」などの安全なAI活用基盤の提供を通じて、顧客の安心・安全なAI活用を支援していく。《KT》