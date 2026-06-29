関連記事
フォーバル 滑川市のDX支援・女性デジタル人材育成事業を受託
記事提供元：フィスコ
*10:51JST フォーバル---滑川市のDX支援・女性デジタル人材育成事業を受託
フォーバル＜8275＞は25日、富山県滑川市から「中小企業等DX支援・DXアドバイザー育成事業運用業務」および「女性デジタル人材育成事業運用業務」を受託したと発表した。
製造業を中心とした産業集積地である滑川市では、中小企業がグローバル化や円安、人件費・光熱費の上昇など厳しい経営環境に直面するなか、DX推進や地域人材育成の体制整備が課題となっており、本事業を通じて地域企業の競争力向上を支援する。
「中小企業等DX支援・DXアドバイザー育成事業運用業務」では、市内企業約40社を対象に企業訪問と経営診断を実施し、DX伴走支援プログラムを展開するほか、成果報告会や事例周知を行う。また、市内在住者や市内企業、滑川商工会議所の従事者を対象とした研修やワークショップを通じ、地域でDX・ESG推進を担うDXアドバイザーを育成する。
「女性デジタル人材育成事業運用業務」では、過年度の受講修了者をメンターとして活用し、市内企業と連携した実地研修を実施する。実施体制の構築、受講者の募集・選定、研修プログラムの運営、就労支援、効果測定までを一体的に行い、人材育成から就労、定着までの循環を地域内で創出することで、女性の経済的自立や多様な働き方の実現、地域経済の活性化を目指す。両事業を連携させることで、地域内でDXを持続的に推進できる基盤づくりを進める。《KT》
スポンサードリンク