ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、日シス技術などがランクイン

2026年6月29日 10:34

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:34JST 出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、日シス技術などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月29日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4323＞ 日シス技術　　　　 164600 　47277.7　 191.67% 0.1532%
＜9284＞ カナディアン　　　　3357 　75421.48　 143.83% -0.0427%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　　821600 　1100257.6　 122.6% -0.0535%
＜3664＞ WIZE　　　　　　3755200 　30598.08　 120.12% 0%
＜5932＞ 三協立山　　　　　　108800 　22896.62　 118.73% 0.0323%
＜3053＞ ペッパー　　　　　　965000 　60033.18　 110.05% -0.0461%
＜9554＞ AViC　　　　　　29800 　23868.1　 105.49% 0.0276%
＜2752＞ フジオフドG　　　　295800 　121108.98　 86.23% -0.0492%
＜2563＞ iS500米H　　　501250 　79374.948　 84.95% 0.0061%
＜3300＞ アンビション　　　　107800 　120875.48　 77.03% -0.0546%
＜6535＞ アイモバイル　　　　401100 　100713.56　 70.63% 0.0407%
＜4417＞ グローセキュ　　　　82700 　156144　 68.09% 0.1148%
＜2012＞ iS米債03　　　　605550 　82684.603　 65.41% 0.0004%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　3872200 　1618721.88　 60.94% 0.1341%
＜237A＞ iS米債25　　　　465610 　64548.631　 59.61% -0.0041%
＜3457＞ AndDoHLD　　238100 　111463.36　 58.76% -0.0807%
＜5484＞ 東北鋼　　　　　　　4300 　10216.4　 57.17% -0.0033%
＜3135＞ マーケットエンタ　　78200 　48806.4　 52.13% -0.2057%
＜8179＞ ロイヤルHD　　　　1433700 　987615.36　 48.86% -0.0171%
＜8584＞ ジャックス　　　　　138000 　313684.6　 47.22% 0.0087%
<8105> BitcoinJ　　4880100 　521533.7　 46.66% 0.0915%
<4595> ミズホメディ　　　　168900 　165044.66　 46.45% -0.0354%
<5463> 丸一管　　　　　　　885000 　1168858.24　 42.9% 0.0859%
<7794> イーディーピ　　　　421600 　409426.22　 42.37% 0.0662%
<2017> iFJPX150　　78217 　71712.04　 42.14% 0.0082%
<6492> 岡野バル　　　　　　37400 　426395.4　 41.03% 0.1033%
<9273> コーア商事H　　　　313400 　130825.32　 40.45% -0.0039%
<2084> 日本高配　　　　　　19423 　41951.015　 39.6% -0.0032%
<6330> 洋エンジ　　　　　　1370200 　1826892.82　 39.57% 0.0779%
<7320> Solvvy　　　　58000 　51753.7　 37.32% 0.0195%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事