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出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、日シス技術などがランクイン
*10:34JST 出来高変化率ランキング（10時台）～岡本硝子、日シス技術などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月29日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4323＞ 日シス技術 164600 47277.7 191.67% 0.1532%
＜9284＞ カナディアン 3357 75421.48 143.83% -0.0427%
＜4107＞ 伊勢化 821600 1100257.6 122.6% -0.0535%
＜3664＞ WIZE 3755200 30598.08 120.12% 0%
＜5932＞ 三協立山 108800 22896.62 118.73% 0.0323%
＜3053＞ ペッパー 965000 60033.18 110.05% -0.0461%
＜9554＞ AViC 29800 23868.1 105.49% 0.0276%
＜2752＞ フジオフドG 295800 121108.98 86.23% -0.0492%
＜2563＞ iS500米H 501250 79374.948 84.95% 0.0061%
＜3300＞ アンビション 107800 120875.48 77.03% -0.0546%
＜6535＞ アイモバイル 401100 100713.56 70.63% 0.0407%
＜4417＞ グローセキュ 82700 156144 68.09% 0.1148%
＜2012＞ iS米債03 605550 82684.603 65.41% 0.0004%
＜7746＞ 岡本硝子 3872200 1618721.88 60.94% 0.1341%
＜237A＞ iS米債25 465610 64548.631 59.61% -0.0041%
＜3457＞ AndDoHLD 238100 111463.36 58.76% -0.0807%
＜5484＞ 東北鋼 4300 10216.4 57.17% -0.0033%
＜3135＞ マーケットエンタ 78200 48806.4 52.13% -0.2057%
＜8179＞ ロイヤルHD 1433700 987615.36 48.86% -0.0171%
＜8584＞ ジャックス 138000 313684.6 47.22% 0.0087%
<8105> BitcoinJ 4880100 521533.7 46.66% 0.0915%
<4595> ミズホメディ 168900 165044.66 46.45% -0.0354%
<5463> 丸一管 885000 1168858.24 42.9% 0.0859%
<7794> イーディーピ 421600 409426.22 42.37% 0.0662%
<2017> iFJPX150 78217 71712.04 42.14% 0.0082%
<6492> 岡野バル 37400 426395.4 41.03% 0.1033%
<9273> コーア商事H 313400 130825.32 40.45% -0.0039%
<2084> 日本高配 19423 41951.015 39.6% -0.0032%
<6330> 洋エンジ 1370200 1826892.82 39.57% 0.0779%
<7320> Solvvy 58000 51753.7 37.32% 0.0195%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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