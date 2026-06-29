*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～三協立山、日シス技術などがランクイン

三協立山＜5932＞がランクイン（9時43分時点）。大幅高。前週末取引終了後に、26年

5月期売上高・営業利益・経常利益見込みを上方修正している。営業利益は15.00億

円（前期比2.9％減）の見込み。前回予想から50％引き上げた。固定費の削減や間接

コストの抑制、価格改定の浸透が寄与した。一方、純損益見込みは20.00億円の黒字

から140.00億円の赤字に下方修正。固定資産の減損損失を計上する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月29日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜536A＞ NZAM先進 18 1.351 350.97% 0.0074%

＜2523＞ MXSト除金 780 333.636 250.01% 0%

＜3512＞ 日フエルト 52400 9808.66 212.98% 0.1645%

＜8225＞ タカチホ 300 331.7 200% 0%

＜4323＞ 日シス技術 145800 47277.7 176.92% 0.1774%

＜2806＞ ユタカフーズ 12100 5136.02 175.9% -0.0189%

＜9285＞ 東京インフラ 1124 11527.14 175.61% -0.0534%

＜4068＞ ベイシス 14300 6117.02 151.77% -0.1237%

＜530A＞ NZAMJリト2 15 32.195 150.01% -0.014%

＜7640＞ トップカルチャ 100100 3696.64 148.99% -0.0299%

＜6654＞ 不二電機 7800 2376.46 147.95% 0.0146%

＜3953＞ 大村紙業 2800 872.22 146.61% 0.0054%

＜7524＞ マルシェ 12500 846.94 141.79% 0%

＜3190＞ ホットマン 11300 1486.4 140.28% 0%

＜9284＞ カナディアン 3220 75421.48 138.64% -0.0404%

＜9282＞ いちごグ 1488 20577.64 126.94% -0.1335%

＜6156＞ エーワン精密 96800 49095.46 124.15% -0.1112%

＜7413＞ 創健社 400 306.34 123.98% 0.0168%

＜2795＞ プリメックス 300 90.82 116.12% 0.0131%

＜5932＞ 三協立山 103900 22896.62 113.01% 0.0339%

<2557> SMDAMトピ 40450 55673.266 112.75% -0.0034%

<8138> 三京化 1100 2159.3 111.68% 0%

<3053> ペッパー 950100 60033.18 108.22% -0.0461%

<3224> Gオイスター 3100 1404.38 104.05% 0.0112%

<9554> AViC 29400 23868.1 103.82% 0.0328%

<4761> サクラKCS 6500 3722.18 101.58% -0.0079%

<2645> GXレジ＆エン 165 189.252 98.87% 0.006%

<4361> 川口化 7000 3698.98 93.24% 0.0097%

<5280> ヨシコン 11700 16138.7 92.31% 0.0274%

<6246> テクノスマート 26000 24721.76 87.52% 0.0229%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》