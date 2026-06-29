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出来高変化率ランキング（9時台）～三協立山、日シス技術などがランクイン

2026年6月29日 10:19

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記事提供元：フィスコ

*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～三協立山、日シス技術などがランクイン
三協立山＜5932＞がランクイン（9時43分時点）。大幅高。前週末取引終了後に、26年
5月期売上高・営業利益・経常利益見込みを上方修正している。営業利益は15.00億
円（前期比2.9％減）の見込み。前回予想から50％引き上げた。固定費の削減や間接
コストの抑制、価格改定の浸透が寄与した。一方、純損益見込みは20.00億円の黒字
から140.00億円の赤字に下方修正。固定資産の減損損失を計上する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月29日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜536A＞ NZAM先進　　　 18 　1.351　 350.97% 0.0074%
＜2523＞ MXSト除金　　　　780 　333.636　 250.01% 0%
＜3512＞ 日フエルト　　　　　52400 　9808.66　 212.98% 0.1645%
＜8225＞ タカチホ　　　　　　300 　331.7　 200% 0%
＜4323＞ 日シス技術　　　　　145800 　47277.7　 176.92% 0.1774%
＜2806＞ ユタカフーズ　　　　12100 　5136.02　 175.9% -0.0189%
＜9285＞ 東京インフラ　　　　1124 　11527.14　 175.61% -0.0534%
＜4068＞ ベイシス　　　　　　14300 　6117.02　 151.77% -0.1237%
＜530A＞ NZAMJリト2　　15 　32.195　 150.01% -0.014%
＜7640＞ トップカルチャ　　　100100 　3696.64　 148.99% -0.0299%
＜6654＞ 不二電機　　　　　　7800 　2376.46　 147.95% 0.0146%
＜3953＞ 大村紙業　　　　　　2800 　872.22　 146.61% 0.0054%
＜7524＞ マルシェ　　　　　　12500 　846.94　 141.79% 0%
＜3190＞ ホットマン　　　　　11300 　1486.4　 140.28% 0%
＜9284＞ カナディアン　　　　3220 　75421.48　 138.64% -0.0404%
＜9282＞ いちごグ　　　　　　1488 　20577.64　 126.94% -0.1335%
＜6156＞ エーワン精密　　　　96800 　49095.46　 124.15% -0.1112%
＜7413＞ 創健社　　　　　　　400 　306.34　 123.98% 0.0168%
＜2795＞ プリメックス　　　　300 　90.82　 116.12% 0.0131%
＜5932＞ 三協立山　　　　　　103900 　22896.62　 113.01% 0.0339%
<2557> SMDAMトピ　　　40450 　55673.266　 112.75% -0.0034%
<8138> 三京化　　　　　　　1100 　2159.3　 111.68% 0%
<3053> ペッパー　　　　　　950100 　60033.18　 108.22% -0.0461%
<3224> Gオイスター　　　　3100 　1404.38　 104.05% 0.0112%
<9554> AViC　　　　　　29400 　23868.1　 103.82% 0.0328%
<4761> サクラKCS　　　　6500 　3722.18　 101.58% -0.0079%
<2645> GXレジ＆エン　　　165 　189.252　 98.87% 0.006%
<4361> 川口化　　　　　　　7000 　3698.98　 93.24% 0.0097%
<5280> ヨシコン　　　　　　11700 　16138.7　 92.31% 0.0274%
<6246> テクノスマート　　　26000 　24721.76　 87.52% 0.0229%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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