*10:14JST 原田工業：収益構造改革で利益成長、高付加価値アンテナ需要拡大に期待

原田工業＜6904＞は、自動車用アンテナの専業メーカーとして世界トップクラスのシェアを持つ企業だ。ラジオアンテナからGPS、ETC、Wi-Fi、Bluetooth、5G通信対応アンテナまで幅広い車載アンテナを開発・製造しており、日本、北米、欧州、中国を中心とする世界の主要自動車メーカー向けに製品を供給している。単なるアンテナメーカーではなく、企画・設計・開発から量産までを一貫して手掛ける体制を構築していることが特徴だ。国内の全ての自動車メーカーとTier1取引があることに加え、全ての種類のカーアンテナに対応可能である点も強みとなっている。

2026年3月期は売上高421億円（前期比5.9％減）、営業利益23億円（同38.7％増）となった。欧州や北中米での自動車生産台数減少、中国市場における日系自動車メーカー販売不振の影響を受け減収となったものの、大幅な利益成長を実現した点が最大の注目ポイントだ。利益改善の背景には、2023年頃から本格化した収益構造改革がある。同社は「CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）への対応等による、トップラインの拡大」「コスト構造改革による、コスト体質の強靭化」「B/Sのスリム化による収益改善・財務体質改善」の3点を柱として改革を進めてきた。特に販売価格の適正化や材料費・労務費の見直し、生産体制の効率化が利益率向上に寄与している。

地域別ではアジア事業の改善が顕著だった。生産工場の収益改善に加え、中国子会社の機能再編や人員最適化などを進めた結果、アジアセグメント営業利益は19億円（同5.0倍）となった。欧州事業も前年の営業赤字から黒字転換しており、収益構造改革の成果が着実に表れている。一方で、日本事業は原価率上昇の影響を受け、北中米事業も自動車生産台数減少の影響から利益が大幅に縮小した。

2027年3月期会社計画は売上高390億円（前期比7.6％減）、営業利益20億円（同16.6％減）を見込む。中東情勢の影響、米国の関税政策、中国景気の減速、自動車メーカーの生産計画の不透明感などを織り込んだ保守的な前提となっている。ただし、収益構造改革の効果自体は継続する見込みであり、販売価格適正化やコスト改善余地も残されている。利益率改善トレンドが大きく崩れる状況ではないと考えられる。

市場環境を見ると、自動車業界は短期的には不透明感が残るものの、中長期ではCASEの進展が追い風となる可能性が高い。コネクテッドカーや自動運転技術の普及によって車両内外の通信量は増加しており、車載アンテナの性能向上が求められている。従来は単機能だったアンテナが複数通信機能を統合する高機能製品へ進化しており、搭載製品の高付加価値化が進んでいる。アンテナ単価の上昇や性能向上需要は、同社にとって重要な成長機会となる。

競合にはヨコオなどが挙げられるが、原田工業は車載アンテナ専業メーカーとして長年培った技術力とグローバル供給体制を持つ点で差別化されている。また、特定顧客への依存度が低く、世界各地域で開発・生産・販売ネットワークを構築していることも強みだ。自動車メーカーごとの需要変動リスクを分散できるほか、新規車種への採用機会も広く獲得できる。

財務面も改善が進んでいる。2026年3月期末の自己資本比率は38.2％と前期から改善し、営業キャッシュフローも大幅に増加した。借入金削減も進んでおり、財務体質は着実に健全化している。収益構造改革は利益面だけでなく財務基盤の強化にも寄与している状況だ。

中長期戦略としては、CASE及びモビリティの多様化への対応強化が中心となる。同社は車載アンテナのトップ企業であり続けることを掲げており、既存のアンテナ事業に加え、周辺事業や新規事業の育成も進めている。特に車載ケーブル関連事業は将来的な収益の柱候補として期待されている。また、モビリティの多様化に対応し、建機、農機等の自動化が見込まれる中、これら分野での成長余地も残されている。

株主還元については、2026年3月期の年間配当7.5円に対し、2027年3月期は10円への増配を予定している。同社は安定的かつ継続的な配当を基本方針としており、成長投資とのバランスを取りながら株主還元を強化する考えだ。足元では収益体質の改善が進んでおり、今後さらに利益成長が実現すれば還元余地も拡大する可能性がある。

総じて同社は、自動車市場の逆風が続く中でも収益構造改革によって利益成長を実現してきた。短期的には世界自動車市場の生産動向や関税政策など外部環境の影響を受けやすいものの、中長期ではCASEの進展による高機能アンテナ需要拡大が期待される。収益体質改善と財務基盤強化が進む中、今後は高付加価値製品の拡販と周辺事業の成長が企業価値向上の鍵となりそうだ。《YS》