*09:41JST ドリーム・アーツ---KDDI提供「Gemini on Google Distributed Cloud」トライアル開始

ドリーム・アーツ＜4811＞は25日、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R) （スマートデービー）」において、KDDI＜9433＞がトライアル提供する「Gemini on Google Distributed Cloud」への対応に向けたPoCを開始したと発表した。

国内にデータ主権を保持したまま、Googleの生成AI「Gemini」の性能を活用した業務変革を国内環境で実現することを目指す取り組みである。

近年は生成AIの活用が進む一方、機密情報の国外移転やデータ管理の透明性、国内規制への適合性などが課題となり、特に製造業や金融業ではソブリンAIへの関心が高まっている。

KDDIは大阪堺データセンターで、Geminiをオンプレミス環境で利用できる「Gemini on Google Distributed Cloud」をトライアル提供しており、高性能なAI推論と国内データ管理、保守運用を組み合わせた環境を提供する。

ドリーム・アーツは2026年4月に「SmartDB Practical AI(R)」オプションの提供を開始しており、今回のPoCではSmartDB(R)に蓄積した業務データを国内で管理したままAI機能を利用できる環境の実現を目指す。

今後はガバナンスやセキュリティ要件に対応したAI活用基盤の拡充を進める。《KT》