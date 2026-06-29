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前日に動いた銘柄 part2三井金属、古河電気工業、ディスコなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2三井金属、古河電気工業、ディスコなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
関東電化工業＜4047＞ 3700 -355
半導体株安で利食い売りが優勢に。
TDK＜6762＞ 3575 -333
MLCC関連は総じてきつい下げに。
ディスコ＜6146＞ 78510 -7460
大手半導体製造装置株は総じて軟化。
三井金属＜5706＞ 42390 -4000
AI関連株下落の流れに押される。
古河電気工業＜5801＞ 45280 -4640
米ハイパースケーラーの株価下落で。
村田製作所＜6981＞ 10770 -1055
26日はMLCC関連の下げ目立つ。
リガク＜268A＞ 2536 -245
キオクシアの株価下落につれ安も。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7100 -800
26日はフィジカルAI関連にも売りが優勢。
伊勢化＜4107＞ 4385 +700
米国でヨウ素抽出権取得契約を締結。
RSC＜4664＞ 1191 +131
フィジカルAI関連として短期資金の関心が続く。
YE DIGITAL＜2354＞ 773 -134
第1四半期営業増益率は限定的にとどまり。
地盤ネットHD＜6072＞ 969 -209
信用取引規制緩和で25日上昇も。
AIメカテック＜6227＞ 6590 -800
半導体関連株下落につれ安。
ニッカトー＜5367＞ 1678 -238
地合い悪化で過熱警戒感を意識。
スマートバリュー＜9417＞ 333 -59
「空飛ぶクルマ」の離着陸場整備に向けた検討開始で25日は大幅高。
メタプラネット＜3350＞ 197 -23
ビットコイン価格の下落を受けて。
ミライロ＜335A＞ 334 -3
Jリーグで新たに8チームが「ミライロチケット」を一斉導入。上値は限定的。
FフォースG＜7068＞ 490 +9
営業利益は前期が24.4％増・今期19.2％増予想。売買活発だが上値は重い。
QDレーザ＜6613＞ 2840 -415
25日ストップ高の反動安。
TWOST＜7352＞ 415 +54
25日大幅高の買い人気継続。
レナサイエンス<4889> 1413 -237
25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。
イシン<143A> 718 +44
引き続き自治体AI推進プラットフォーム「自治体AIハブ」始動が手掛かり。
インフォメティス<281A> 676 -77
25日まで4日続伸で利益確定売り優勢。
ポストプライム<198A> 146 +12
25日線を回復し反騰機運高まる。
シンカ<149A> 790 -69
24日高値でひとまず達成感。
ビズメイツ<9345> 551 +1
研修事業を行うヒップスターゲートを子会社化。上値は重い。《CS》
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