*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、芝浦メカトロニクス、太陽誘電など

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

ワキタ＜8125＞ 1716 +40

27年2月期中間配当を実施。

MIXI＜2121＞ 2619 +67

関係会社株式売却益約122.31億円を27年3月期特別利益に計上。

瑞光＜6279＞ 908 -17

第1四半期営業損益が2.25億円の赤字。

平和堂＜8276＞ 2455 -106

第1四半期営業利益12.7％減。

パソナ＜2168＞ 1394 -66

26年5月期業績見込みを下方修正。

アクリート＜4395＞ 787 +100

コンテナ型データセンター事業を開始。

セレス＜3696＞ 2039 +340

株式売却資金を原資に株主還元策を拡充。

宮越HD＜6620＞ 860 +103

新規事業進展踏まえて業績予想を上方修正。

ブイ・テクノロジー＜7717＞ 9380 +470

半導体株では逆行高だがショートカバーなどが優勢か。

GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 8904 +627

マッコーリー証券では新規に買い推奨観測。

サンリオ＜8136＞ 1092 +86.5

23日発表の決算見直しの動きにも。

阪和興業＜8078＞ 1775 +101

大和証券では投資判断を格上げ。

松屋＜8237＞ 1785 +142

足元では百貨店株の強い動きが目立ってきており。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4800 -44

Capital Market Day 開催受けて評価高まる。

花王＜4452＞ 6544 +303

ディフェンシブ銘柄としての関心も高まるか。

SGホールディングス＜9143＞ 1560.5 +71

SBI証券では投資判断を格上げ。

日本酸素HD＜4091＞ 5938 +265

みずほ証券では投資判断を格上げ。

丸一鋼管＜5463＞ 1710 +62.5

インド関連株として関心が向かう。

オリンパス＜7733＞ 1684 +48.5

ハイテクセクター内ではディフェンシブ性も意識。

太陽誘電＜6976＞ 16780 -2040

AI関連軟化で25日大幅高の反動強まる。

ソフトバンクグループ<9984> 6226 -892

オープンAIがIPOを27年に延期と伝わる。

フィックスターズ<3687> 2388 -300

AI関連株が全般的に売られる展開で。

デクセリアルズ<4980> 4407 -614

5000円超レベルでの上値の重さも意識される。

アドバンテスト<6857> 32440 -3460

米半導体関連株は時間外で下落。

キオクシアHD<285A> 92180 -11670

米サンディスクも時間外取引で大幅安。

芝浦メカトロニクス<6590> 4365 -460

半導体株安の流れに押される。《CS》