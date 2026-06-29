関連記事
前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、芝浦メカトロニクス、太陽誘電など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、芝浦メカトロニクス、太陽誘電など
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
ワキタ＜8125＞ 1716 +40
27年2月期中間配当を実施。
MIXI＜2121＞ 2619 +67
関係会社株式売却益約122.31億円を27年3月期特別利益に計上。
瑞光＜6279＞ 908 -17
第1四半期営業損益が2.25億円の赤字。
平和堂＜8276＞ 2455 -106
第1四半期営業利益12.7％減。
パソナ＜2168＞ 1394 -66
26年5月期業績見込みを下方修正。
アクリート＜4395＞ 787 +100
コンテナ型データセンター事業を開始。
セレス＜3696＞ 2039 +340
株式売却資金を原資に株主還元策を拡充。
宮越HD＜6620＞ 860 +103
新規事業進展踏まえて業績予想を上方修正。
ブイ・テクノロジー＜7717＞ 9380 +470
半導体株では逆行高だがショートカバーなどが優勢か。
GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 8904 +627
マッコーリー証券では新規に買い推奨観測。
サンリオ＜8136＞ 1092 +86.5
23日発表の決算見直しの動きにも。
阪和興業＜8078＞ 1775 +101
大和証券では投資判断を格上げ。
松屋＜8237＞ 1785 +142
足元では百貨店株の強い動きが目立ってきており。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4800 -44
Capital Market Day 開催受けて評価高まる。
花王＜4452＞ 6544 +303
ディフェンシブ銘柄としての関心も高まるか。
SGホールディングス＜9143＞ 1560.5 +71
SBI証券では投資判断を格上げ。
日本酸素HD＜4091＞ 5938 +265
みずほ証券では投資判断を格上げ。
丸一鋼管＜5463＞ 1710 +62.5
インド関連株として関心が向かう。
オリンパス＜7733＞ 1684 +48.5
ハイテクセクター内ではディフェンシブ性も意識。
太陽誘電＜6976＞ 16780 -2040
AI関連軟化で25日大幅高の反動強まる。
ソフトバンクグループ<9984> 6226 -892
オープンAIがIPOを27年に延期と伝わる。
フィックスターズ<3687> 2388 -300
AI関連株が全般的に売られる展開で。
デクセリアルズ<4980> 4407 -614
5000円超レベルでの上値の重さも意識される。
アドバンテスト<6857> 32440 -3460
米半導体関連株は時間外で下落。
キオクシアHD<285A> 92180 -11670
米サンディスクも時間外取引で大幅安。
芝浦メカトロニクス<6590> 4365 -460
半導体株安の流れに押される。《CS》
スポンサードリンク