【MWC上海2026】ファーウェイ、AI時代の接続を支える「U6 GHz帯」の重要性を強調――5G-A商用化と6G標準化を見据えて

「MWC上海2026」が閉幕し、モバイル業界ではAI接続の主導権を巡る議論が活発化している。ファーウェイは、AIエージェントの普及を見据えて「U6 GHz帯（高位6GHz帯）」の確保とネットワーク構築の必要性を主張した。今後12〜18カ月間の周波数割り当てに関する各国の決定が、次世代のAIネイティブ接続における主導権を左右するとみられている。

■AI接続の主導権を左右する周波数決定

「MWC上海2026」が2026年6月26日（金）に上海新国際博覧中心で閉幕した。3日間にわたるプログラムでは、人工知能（AI）と周波数政策が世界のモバイル業界における主要な議題となった。13回目の開催となった同カンファレンスの最終日、中国の通信機器大手ファーウェイ（Huawei）は、U6 GHz帯（高位6GHz帯：6.425〜7.125GHz）の早期確保と、2035年までにAIエージェントが必要とするネットワークアーキテクチャの構築開始という2つの主張を展開した。

ファーウェイの取締役副会長兼輪番会長であるデビッド・ワン（David Wang）氏は、イベントの基調講演で、政府や通信事業者が今後12〜18カ月以内に行う周波数割り当ての決定が、AIネイティブな接続性における世界の主導権を左右すると指摘した。

業界にとっての影響は具体的である。世界の5G加入者数は31億人を超え、中国の5G-Advanced（5G-A）ユーザー数だけでも1億1000万人を突破している。今回発表されたインフラに関する決定は、リアルタイムで機械並みの速度で通信するAIエージェント同士の接続が、世界的に調和された周波数帯の上で構築されるか、あるいは互換性のない地域ごとのアーキテクチャに断片化されるかを決定づける可能性がある。

■ファーウェイがU6 GHz帯を「黄金帯」と呼ぶ理由

U6 GHz帯（6.425〜7.125GHz）は、すでに20以上の国と地域（世界人口の約80％をカバー）で国際移動通信（IMT）用として正式に割り当てられている。この規制上の合意こそが、ファーウェイが同帯域を「黄金帯」と呼ぶ根拠となっている。政策的な方向性は一致しており、残るは商業的なコミットメントのみであるという。

ワン氏によると、AIエージェントのワークロードが求める低遅延・高信頼性の運用と、下り5倍・上り10倍のパフォーマンスを実現するには、事業者は200MHzから400MHz以上の連続した帯域幅を確保する必要がある。特に上り（アップリンク）の重視が技術的な特徴である。従来の時分割複信（TDD）を用いる5Gネットワークでは、動画視聴などのダウンロード主導のトラフィックに合わせて下り（ダウンリンク）に多くのスロットを割り当てていた。しかし、AIエージェントはセンサーデータや処理結果、リアルタイムの協調信号をクラウドの推論エンジンに送信し続けるため、上りの容量がボトルネックになるという。

■帯域幅確保に伴う技術的トレードオフ

U6 GHz帯の広いチャネル容量には、物理的なコストが伴う。U6 GHz帯の信号は、現在の5Gトラフィックの大部分を担う3.5GHz帯と比較して、空間伝搬損失が大きいため、基地局からの距離が同じでも受信信号強度が弱くなる。この特性は致命的ではないものの、事業者は基地局を高密度に配置するか、既存のマクロセルに「Gigantic MIMO」と呼ばれる超多素子アンテナアレイを導入してカバーエリアの不足を補う必要がある。

ファーウェイがイベントで発表した製品群は、このトレードオフに対応するために設計されている。同社は、マクロ基地局、屋内用スモールセル、フルデュプレックス（全二重）マイクロ波バックホールを含むU6 GHz機器ラインアップを発表した。中東地域では2026年にU6 GHz帯を用いた世界初の商用5G-Aネットワークが展開される見通しであり、香港やマカオの事業者も商用展開を開始している。アラブ首長国連邦（UAE）やサウジアラビアなど、先進的な5G展開を進める湾岸協力会議（GCC）加盟国の事業者は、これによりリアルタイムAIアプリケーションをサポートするための広帯域を確保できると期待されている。

■2035年のビジョン「炭素とケイ素の共生」

ワン氏が直近の周波数決定について語った一方、ファーウェイの取締役兼ICTセールス＆サービスプレジデントである李鵬（Li Peng）氏は、6月23日に開催された「モバイル・ブロードバンド・フォーラム・トップトーク・サミット」で、より長期的な展望を示した。李氏は「2035年までに、炭素とケイ素の共生、仮想と現実の融合、エージェント間の協調によって定義される『エージェントバース（Agentverse）』を共同創造する」と述べた。この言葉は、次世代ネットワークがコンテンツを消費する人間ではなく、機械の速度で処理を行うAIエージェントを中心に設計されるという同社の予測を反映している。

また、ファーウェイは、インフラが人間の介入なしに自律調整する「レベル4自律型ネットワーク」の基盤を築くため、無線および伝送ネットワークにおけるドメイン特化型AIの開発を進めていると発表した。ワン氏は、世界で稼働するAIエージェントの数が2030年までに1000億台を超え、2040年には数兆台に達し、最も混雑する都市部では1平方キロメートルあたり1000万台を超えると予測している。

■水面下で進む標準化競争と地政学的背景

周波数の推進と並行して、6Gのルール形成を巡る競争も激化している。中国は世界に先駆けてU6 GHz帯を6Gのフィールドテスト専用に割り当てており、これにより同国の事業者やベンダーは、2027年10月から11月に上海で開催予定の世界無線通信会議（WRC-27）での技術提案に向けたデータを早期に収集できている。

中国移動（チャイナモバイル）は、3GPPにおける最初の6Gシナリオおよび需要標準化プロジェクトの共同報告者（リード・ラポルトゥール）を務めており、技術仕様が確定する前に要件定義に影響を与える立場にある。現在、U6 GHz帯に対する世界の姿勢は3つに分かれている。米国は免許不要のWi-Fi用途に割り当て、中国は免許が必要なモバイル通信専用とし、欧州はWRC-27でも未解決の可能性があるハイブリッドアプローチを採用している。この帯域が世界的に調和されるか、あるいは分断されるかによって、6Gエコシステムが統一されるか地域ごとに分裂するかが決まる。

ファーウェイのこの競争における立場は、欧米の通信事業者や政策立案者にとって重要な文脈を持っている。同社は依然として米連邦通信委員会（FCC）の「対象機器・サービスリスト（Covered List）」に掲載されており、新規の機器認可を受けられない。また、ドイツは2026年末までに5GコアネットワークからファーウェイおよびZTE製の部品を段階的に排除することを決定している。中国の2017年国家情報法は、すべての組織および市民に対して国家のインテリジェンス活動への協力を義務付けており、これが中国国外での活動にも適用されるかについては議論がある。なお、ファーウェイは中国政府からネットワークデータの共有を求められたことは一度もないと表明している。

■アジアGLOMOアワードの受賞結果

MWC上海2026では、アジアのモバイル業界を約20年間にわたり表彰してきた「アジア・モバイル・アワード」の後継となる、第1回「GLOMOアワード・アジア（GLOMO Awards Asia）」の授賞式が行われた。

中国移動とファーウェイは、共同開発した「RANインテリジェンス」ソリューションで「最優秀AI駆動ネットワークソリューション賞」を受賞した。また、両社が開発した世界初の無線ネットワークAIエージェントが「アジア最優秀気候変動対策モバイルイノベーション賞」を獲得した。

シンガポールのシングテル（Singtel）は、「5Gモバイルワークスペース」で「アジア5G産業イノベーション賞」を受賞した。さらに、同社はシリコンバレーのシエラ（Sierra）と提携して開発したAIカスタマーアシスタント「Shirley（シャーリー）」により、「アジア最優秀AI活用カスタマーエクスペリエンス賞」も受賞した。シングテルによると、Shirleyは導入後6週間で7万件以上の顧客対応を行い、日常的な問い合わせの70％を人間の介入なしに解決したという。

■上海で示された業界のロードマップ

MWC上海2026は、モバイル業界に対して具体的なロードマップを提示して閉幕した。それは、2026年にU6 GHz帯を商用化し、3GPP Release 20を通じて5G-Aの展開を加速させ（6G仕様は2028年末または2029年初頭までに策定予定）、2035年までにAIエージェントを第一級のネットワーク市民として位置づけた6Gアーキテクチャの共同設計を開始するというものである。

これらの取り組みが検証される次の主要な機会は、2027年3月に開催される「MWCバルセロナ」となる。その時点では、6Gの世界的な周波数フットプリントを決定づけるWRC-27への提案書が具体化しつつある。U6 GHz帯が世界的に調和されるか、あるいは米中欧の間で分断されるかによって、今後の6Gエコシステムが単一のグローバルなものになるか、あるいは断片化されたものになるかが決定される。

■注目ポイントQ&A

●U6 GHz帯とは何ですか？なぜ5Gや6Gにおいて重要視されているのですか？

U6 GHz帯（高位6GHz帯）は、6.425〜7.125GHzの周波数帯を指します。AIエージェントの処理に必要な200〜400MHzの連続した広帯域を確保できるため重要視されています。ただし、現在の3.5GHz帯と比べて電波が届きにくいため、基地局の密な配置や高度なアンテナ技術（Gigantic MIMO）が必要になるという技術的課題もあります。

●2026年の「GLOMOアワード・アジア」ではどのような企業が受賞しましたか？

中国移動（チャイナモバイル）とファーウェイが、AI駆動ネットワークソリューションや気候変動対策モバイルイノベーションの分野で受賞しました。また、シンガポールのシングテルが、5GモバイルワークスペースやAIを活用したカスタマーアシスタント「Shirley」の導入実績により受賞しています。

●ファーウェイが提唱する「エージェントバース（Agentverse）」とはどのようなビジョンですか？

2035年までに、人間ではなくAIエージェント（自律的に通信や推論を行うソフトウェア）同士の通信を中心に設計された次世代ネットワーク環境を指します。これにより、従来のダウンロード重視の設計から、アップリンク（上り）の容量や超低遅延、超多接続を最優先する設計へとシフトすると予測されています。

●なぜ欧米の政策立案者はファーウェイの6G推進を警戒しているのですか？

ファーウェイが米連邦通信委員会（FCC）の安全保障上のリスクがある機器リストに掲載されていることや、ドイツなどの国々が5Gネットワークから同社製品の排除を進めているためです。また、中国の2017年国家情報法により、中国企業が国家のインテリジェンス活動への協力を義務付けられていることも懸念材料となっています。

元記事: MWC Shanghai 2026 Closes: Huawei Pushes U6 GHz as First Commercial 5G-A Launches Loom