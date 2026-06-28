「Nintendo Switch 2」のストレージ拡張に必須、サムスン製microSD Expressカードが半額の約6,480円に

米Amazon.comの「Prime Day 2026」において、サムスンの256GB microSD Expressカード「P9 Express」が、通常価格79.99ドル（約1万2,960円）から50%オフの39.99ドル（約6,480円）で販売されている。未発表の新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」では従来のmicroSDカードが使えず、microSD Express規格が必須になると報じられている。同ゲーム機のストレージ拡張を見据えるユーザーにとって、今回のセールは重要な選択肢となりそうだ。

■Switch 2のストレージ拡張に「microSD Express」が必須となる理由

初代Nintendo Switchは、実効読込速度が約90〜104 MB/sである標準的なmicroSDカードに対応していた。しかし、後継機となる「Nintendo Switch 2」ではその規格が完全に廃止され、代わりに「microSD Express」カードが必要になると報じられている。

この2つの規格の最大の違いは、採用されているインターフェースにある。従来のmicroSDカードが古いSDバスを使用しているのに対し、microSD ExpressカードはデスクトップPCの高速M.2 SSDと同様に、PCIe Gen 3 x1レーンとNVMe 1.3プロトコルを採用している。物理的な接続には、UHS-IIカードが使用していた2列目のピンを再利用し、PCIeの差動信号をカードのNVMeコントローラーに直接伝送する仕組みだ。

実用面において、NVMeプロトコルは従来のSDインターフェースのボトルネックとなっていたコマンド変換レイヤーを排除し、複数のI/Oキューによる並行処理を可能にする。さらに、ホストデバイスのDRAMの一部をキャッシュとして利用する「Host Memory Buffer（HMB）」をサポートすることで、ゲームのロード時間において重要となるランダム読込の遅延を大幅に削減する。

サムスンの「P9 Express」は、シーケンシャル読込速度が最大800 MB/sと、一般的なUHS-Iカードの約8倍の高速性を誇る。ただし、この数値は動画ファイルのような連続したデータの読み込み（シーケンシャル処理）におけるものだ。ゲームのロード時には数千の小さなランダム読込が発生するため、実際の速度は異なる。米メディア「Tom's Hardware」のベンチマーク測定によると、P9 Expressの実効速度は書込が73 MB/s、読込が110 MB/sであった。また、米メディア「Engadget」による7種類のカードの比較テストでは、ゲームのロード時間の差はごくわずかであり、信頼できるメーカーの製品の中から、必要な容量で最も安価なものを選択するのが賢明だと結論づけられている。

■サムスン「P9 Express」の特徴と信頼性

P9 Expressは、高速なPCIeインターフェースに加え、競合他社の安価なmicroSD Expressカードと差別化を図るためのいくつかの機能を備えている。その一つが、カードの動作温度を監視し、長時間のゲームプレイによる熱暴走（サーマルスロットリング）を防ぐ「Dynamic Thermal Guard（DTG）」だ。これは、熱がこもりやすい密閉型の携帯ゲーム機において特に重要な機能となる。

また、多くの競合製品が1年間の保証期間であるのに対し、P9 Expressには3年間の限定保証が付帯している。さらに、WindowsおよびmacOS向けに提供されている「Samsung Magician」ソフトウェアを使用すれば、ドライブの健康状態の監視やベンチマーク測定に加え、製品が正規品であるかどうかの認証チェックも行える。サードパーティのマーケットプレイスで偽物のmicroSDカードが流通している問題を考慮すると、この認証ツールは非常に実用的だ。なお、Amazonの直販（ファーストパーティ）から購入することで、偽物を掴むリスクを大幅に低減できる。

耐久性の面でも、防水、耐温度、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗の6つの保護機能を備えている。下位互換性もあるため、従来のmicroSD UHS-Iスロットを搭載したカメラやタブレット、ドローンなどでも使用可能だが、その場合はUHS-Iの速度に制限される。

■256GBと512GB、どちらを選ぶべきか

Nintendo Switch 2の内蔵ストレージは256GB（システム領域を除いたユーザー使用可能領域は約249GB）とされている。ダウンロード版を中心にゲームを購入するプレイヤーにとって、この容量はすぐに満杯になる可能性がある。例えば、『Final Fantasy VII Rebirth』の容量は102.5GB、『マリオカート 8 デラックス（海外名：Mario Kart World）』は約23.4GBだ。中〜大容量のタイトルを10〜15本保存すれば、内蔵ストレージは使い切ってしまう。任天堂は同ゲーム機が最大2TBのmicroSD Expressカードに対応するとしており、現在は256GBと512GBが最も入手しやすい容量となっている。

今回39.99ドル（約6,480円）で販売されている256GBのP9 Expressは、内蔵ストレージを使い切ったユーザーの保存容量を実質的に倍増させる。より多くのゲームを同時にインストールしておきたいユーザー向けには、米小売大手のB&H Photoにおいて、512GBモデルが通常価格199.99ドル（約3万2,400円）から40%オフの119.99ドル（約1万9,440円）でセール中だ。ただし、こちらは期間限定かつ別店舗での販売となる。

■どのようなユーザーが購入すべきか

今回のセールは、主に以下の3つのグループにとって最適な選択肢となる。

第一に、すでにSwitch 2の内蔵ストレージが不足し始めている、あるいは今後のゲーム購入計画から容量不足を予見しているユーザーだ。P9 Expressは、Tom's Hardwareにおいて256GBのmicroSD Expressカテゴリーにおける「推奨バジェット選択肢」として評価されており、競合よりも長い保証期間と信頼性の高いパフォーマンスを提供する。

第二に、microSD Expressに対応したカメラやドローン、アクションカメラを使用するコンテンツクリエイターだ。PCIeの高速スループットを活用することで、専用ของカードリーダーを介さずに高解像度映像を迅速に転送できる。従来のUHS-Iデバイスでも、速度は制限されるものの問題なく動作する。

第三に、今後数年間でmicroSD Express規格を採用するデバイスが増加することを見越して、割引価格で先行投資（フューチャープルーフ）しておきたいユーザーだ。この規格はすでに確立されており、任天堂の採用によって普及が加速し、他のポータブルデバイスメーカーも同スロットの搭載を始めている。

なお、このセール情報は2026年6月25日時点で有効であることが確認されている。価格や在庫状況は変動する可能性があり、Prime Day 2026は6月26日（金）の終了とともに閉幕する。

■注目ポイントQ&A

●Nintendo Switch 2で従来のmicroSDカードは使えますか？

いいえ、使用できません。Nintendo Switch 2のストレージ拡張にはmicroSD Expressカードのみが対応しているとされています。初代Nintendo Switchで使用されていた標準的なmicroSD、microSDHC、microSDXCカードは、物理的に挿入することはできても、ゲーム用ストレージとしては認識されないと報じられています。

●microSD Expressと従来のmicroSDカードの違いは何ですか？

従来のmicroSDカードは古いSDバスを使用しており、実効読込速度は約90〜104 MB/sに制限されています。一方、microSD Expressカードは、デスクトップPCのM.2 SSDと同様にPCIe Gen 3 x1レーンとNVMe 1.3プロトコルを採用しています。これにより、シーケンシャル読込速度は最大800〜985 MB/sに達し、ゲームのロード時間を短縮する技術（HMBなど）も利用可能です。

●今回のセール価格39.99ドルは、Samsung P9 Express of 過去最安値ですか？

いいえ、過去最安値ではありません。P9 Express 256GBは、価格改定（発売時の54.99ドルから79.99ドルへの値上げ）の前に31.50ドル（約5,100円）を記録したことがあります。しかし、値上げ後の価格である79.99ドル（約1万2,960円）と比較すると、今回の39.99ドル（約6,480円）は値上げ後の最安値であり、大幅な割引となっています。

●Samsung P9 ExpressはNintendo Switch 2以外のデバイスでも使えますか？

はい、下位互換性があります。カメラ、タブレット、ドローン、スマートフォンなどの標準的なmicroSD UHS-Iスロットでも動作します。ただし、その場合はUHS-Iの速度（最大約104 MB/s）に制限され、カード本来の高速なPCIe性能（最大800 MB/s）を発揮するには、ホストデバイス側がmicroSD Express規格に対応している必要があります。

元記事: Samsung P9 Express microSD Drops 50% for Prime Day: Switch 2 Storage at Best Price Since Hike