ウクライナのドローン大手Fire Point、パトリオットの7分の1のコストでミサイル防衛システムを共同開発へ

ウクライナのドローンメーカー大手Fire Pointが、ドイツのHensoldt（ヘンゾルト）と共同で、低コストの弾道ミサイル防衛システム「Freyja（フレイヤ）」の開発に乗り出した。パトリオットミサイルの約7分の1となる1発70万ドル（約1億1,340万円）での製造を目指すが、実戦配備や迎撃能力の実証は2027年末を目標としており、開発の成否や同社を巡る汚職疑惑の行方が注目される。

■「Freyja」共同開発の背景とパトリオットとの比較

ウクライナで最も多くのドローンを生産するFire Point（ファイア・ポイント）は、長距離攻撃ミサイル分野から、現代戦において最も技術的難易度が高いとされる弾道ミサイル防衛分野への進出を発表した。

軍事専門メディア「Defense News」の報道によると、キエフに拠点を置く同社は、2026年6月16日にパリで開催された防衛展示会「ユーロサトリ2026」において、ドイツのセンサー大手Hensoldtと提携の覚書（MOU）を締結した。両社は、1発あたりの製造コストを70万ドル（約1億1,340万円、1ドル=162円換算）に抑えることを目指す新型迎撃ミサイルを中核とした、地上配備型弾道ミサイル防衛システム「Freyja」を共同開発する。

この目標コストは、米陸軍の最新の予算要求で1発あたり500万ドル（約8億1,000万円）を超えるとされるパトリオット「PAC-3 MSE」と直接競合するものだ。パトリオットは通常、1つの弾道ミサイル標的に対して2〜3発の迎撃ミサイルを必要とする。ウクライナへの大規模な供与やイランとの戦闘により、NATOのPAC-3在庫は2025年半ばまでに米国防総省が必要とする水準の約25%にまで落ち込んでいると報じられている。

■ウクライナが「支援の受け手」から「防衛装備の供給者」へ

今回の提携のタイミングは象徴的だ。Hensoldtとの合意署名のわずか2日後、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、欧州共通の解決策の一環として、ウクライナとドイツが共同で対弾道ミサイル能力と迎撃ミサイルを開発する正式合意を発表した。この枠組みにおいて、Fire Pointが主契約者に指名されている。

さらに、ユーロサトリが閉幕した2026年6月20日には、Fire Point製の「FP-2」ドローンが、ウクライナ国境から1,286マイル（約2,070km）離れたロシア・チュメニ地域の製油所を攻撃した。ゼレンスキー大統領はその日の夜、ロシアの燃料デポや兵器工場に対する持続的なドローン・ミサイル攻勢が計画通りに進んでいることを示すデモンストレーションとして、この攻撃を発表した。戦争研究所（ISW）によると、ウクライナは6月だけで少なくとも28回、ロシアの石油インフラへの攻撃を記録している。

Fire Pointは現在、ロシアの製油所を炎上させる兵器と、ロシアの弾道ミサイルから欧州の都市を守るための盾の両方を構築していることになる。

Fire Pointの共同創設者であるデニス・シュティレルマン氏は、ユーロサトリでのインタビューで「ウクライナは今や単なる支援の受け手ではなく、欧州全体、そしておそらく世界全体に対する安全保障ソリューションの提供者になりつつある」と語った。

■新型迎撃ミサイル「FP-7.X」の仕組みと低コスト化の要因

Freyjaシステムで使用される迎撃ミサイル「FP-7.X」のコスト競争力は、性能を犠牲にして得られたものではない。戦時下の生産圧力の中で行われた、具体的なエンジニアリング上の選択の成果である。

FP-7.Xは、S-400空気防衛システムで使用されるソ連時代の「48N6」迎撃ミサイルをベースに、炭素繊維と最新の電子機器を用いて再構築されたものだ。全長7.25メートルで、速度は秒速1,500〜2,000メートルに達し、パトリオットPAC-3の秒速約1,700メートルに匹敵する。高度約15マイル（約24km）での弾道ミサイル迎撃を設計目標としている。誘導システムには赤外線画像（IIR）シーカーを採用しており、ドイツのDiehl Defence（ディール・ディフェンス）が開発中の半活性レーダーシーカーの採用も検討されている。

低コスト化を実現する要因は主に3つある。第1に「複合材料の採用」だ。FP-7.Xの機体は炭素繊維とエポキシ樹脂で構成されており、これは同社が巡航ミサイル「FP-5 Flamingo」で既に大規模に採用している技術であり、アルミニウムやスチールを使用する場合に比べて材料コストを大幅に削減できる。第2に「推進アーキテクチャ」である。垂直発射管からガス圧で押し出すコールドローンチ方式ではなく、発射台から直接固形燃料モーターに点火して傾斜レールに沿って発射する「ホットローンチ」方式を採用したことで、複雑で高価な射出機構を排除した。第3に「生産ペース」だ。同社は2026年8月からFP-7.Xを1日3発のペースで製造する計画を立てており、量産効果によって1基あたりの固定費負担を大幅に引き下げる。

探知システムには、Hensoldt製の「TRML-4D」レーダーが採用される。これはウクライナに配備済みの「IRIS-T SLM」防衛システムでも運用されているアクティブ・フェーズドアレイ（AESA）レーダーである。機械式レーダーとは異なり、電子的にビームを制御するため可動部がなく、最大155マイル（約250km）の範囲で約1,500個の空中目標を同時に追跡できる。ソフトウェア定義型のアーキテクチャであるため、ハードウェアを変更することなく、パトリオットを回避するために終末誘導を改良したロシアの「イスカンデル」ミサイルなどの新たな脅威に対応するアップデートが可能だ。

指揮統制システムには、ノルウェーのKongsberg（コングスベルグ）製「Fire Distribution Center」を採用し、複数のセンサーからの標的データを統合する。さらに、追加のレーダー能力についてフランスのThales（タレス）、標的追跡システムについてイタリアのLeonardo（レオナルド）と交渉中であり、ミサイル自体の開発では欧州のMBDAから支援を受けている。システム全体は、NATO標準のリアルタイム戦術データリンク「Link 16」で接続される。ウクライナは2025年5月にNATOとシステムインターフェース合意を締結しており、Link 16を運用する同盟国の防衛ネットワークであれば、Freyjaと標的データを共有することが可能となっている。

■パトリオットの在庫危機がもたらす低コスト迎撃ミサイルの需要

1発70万ドルの迎撃ミサイルに対する商業的需要は、NATOの計画立案者が2024年以来直面している戦略的危機と直結している。

米陸軍の2027年度予算要求において、PAC-3 MSEの単価は約530万ドル（約8億5,860万円）に上昇し、在庫は必要水準の4分の1にまで減少した。ウクライナでの消費に加え、2026年初頭のイランとの短期的かつ激しい衝突により在庫がさらに枯渇した。ロッキード・マーティンの2025年時点の生産能力（年間620発）では、連合軍が1ヶ月で消費した量を補填するのに数年を要する。ロシアの「イスカンデルM」弾道ミサイルの製造コストは約300万ドル（約4億8,600万円）とされており、1発の迎撃に500万ドルのミサイルを複数使用する防衛側のコスト負担は持続不可能である。

米陸軍も同様の結論に達しており、2026年5月に単価100万ドル（約1億6,200万円）未満の低コスト補完迎撃ミサイルに関する情報提供要求（RFI）を発行した。これはFire Pointが掲げる目標とほぼ一致する。米陸軍のプログラム・エグゼクティブであるフランク・ロザーノ氏がLinkedInに投稿したイメージ図が、Fire Pointの「FP-7」に酷似していたことから、専門メディア「The War Zone」がその一致を報じた。FP-7.Xが米陸軍の要求仕様に対して正式に評価されるかは不明だが、その設計目標が国防総省のニーズと合致していることは明らかだ。

一方で、ロシアが2025年春にパトリオットを回避するための終末回避機動をイスカンデルミサイルに追加したことで、ウクライナでの迎撃率は2025年8月の約37%から9月には約6%に急落したとフィナンシャル・タイムズ（FT）が報じている。Freyjaの赤外線画像シーカーと機動能力が、この終末回避機動に対抗できるかどうかは、今後の開発プログラムで検証されるべき課題として残されている。

■欧州企業とのコンソーシアム形成

Freyjaの開発を支える欧州コンソーシアムは急速に形成されつつある。HensoldtのTRML-4Dがレーダーの骨格を提供し、Kongsbergのシステムが指揮統制を担う。Diehl Defenceとはシーカー開発について交渉中であり、Thales、Leonardo、Weibelなどが追跡能力の提供に向けて評価されている。MBDAはミサイル開発を支援している。このシステムはオープンアーキテクチャを採用しており、コンソーシアムの拡大に伴って同盟国の追加コンポーネントを容易に統合できる設計となっている。

Hensoldtの最高経営責任者（CEO）であるオリバー・デレ氏は、ユーロサトリでの署名式において、この提携を「弾道ミサイル防衛に対する拡張可能な欧州の貢献」への一歩と評し、ウクライナの実戦経験とドイツの高度なセンサー技術、欧州の産業規模を融合させる意義を強調した。

Fire PointのCEO兼最高技術責任者（CTO）であるイリーナ・テリフ氏は、Hensoldtとの提携によりプロジェクトが構想から具体的な設計段階へと移行したと述べ、「Freyjaを実現するためのレーダーが不足していたが、今やそれを確保できた。パン・ヨーロピアンな対弾道ミサイル防衛シールドの実装に向けて前進できる」と記者団に語った。

Freyjaが直面する競争環境は、大きな市場機会であると同時に、その実効性を証明する試練でもある。欧州の防衛網は米国やイスラエル製のシステムに大きく依存しており、パトリオットの納期は数年単位で遅延している。欧州域内で調達可能で、実戦経験に裏打ちされた弾道ミサイル迎撃システムはこの依存関係を直接解消し得るが、それはウクライナの野心的な防衛プログラムが常に直面してきた「開発から量産への移行」という壁を乗り越えられた場合に限られる。

■汚職捜査の影とガバナンスの課題

2022年初頭にはウクライナのテレビ制作会社のキャスティング代理店に過ぎなかったFire Pointが、わずか4年で国内最大級の防衛請負業者へと急成長したプロセスは、監視の目から逃れることはできなかった。

ウクライナ国家反汚職局（NABU）は2025年8月、同社が製品コンポーネントの価格を水増しした疑い、および国防省へのドローン納入数を過大に報告した疑いで捜査を開始した。また、ゼレンスキー大統領が政界入り前に設立したテレビ制作会社「Kvartal 95」の共同所有者である実業家ティムール・ミンディチ氏が、同社の実質的な未公開株を保有しているかどうかも捜査対象となった。

ミンディチ氏は2025年11月10日、1億ドル（約162億円）規模のエネルギー分野の汚職事件（コードネーム：オペレーション・マイダス）に関連してNABUが自宅を家宅捜索する数時間前にウクライナから逃亡した。この捜査でリークされ、後に「ウクライナ・プラウダ」が報じた録音データには、ミンディチ氏が当時のルステム・ウメロフ国防相と、Fire Pointへの国家契約の割り当てや海外投資家への株式売却について話し合っている音声が含まれていたとされる。ミンディチ氏は同社への関与を否定しており、Fire Pointもすべての疑惑を否定し、同社に対する起訴は行われていないと説明している。ウメロフ国防相はその後、内閣改造に伴い辞任した。同社は捜査の公表後、第三者機関による価格監査を実施したとしている。

また、実務上の懸念として、ウクライナ無人システム軍の指揮官であるロバート・ブロヴディ少佐から、外部サプライヤーから調達した弾頭の性能が仕様を満たしておらず、本来2機のドローンで済む攻撃に6機の「FP-2」を要したという品質上の苦情が報告されている。シュティレルマン氏はこの苦情を認め、外部サプライヤーの不備が原因であるとし、現在は品質管理体制を整えていると回答した。

さらに、ウクライナの調査メディア以外ではあまり報じられていないが、共同創設者であるシュティレルマン氏のロシア国籍問題も存在する。同氏はロシア国籍を保有しているか、過去に保有しており、元妻と子供たちは2025年8月に「キーウ・インディペンデント」が同氏の実名を報じるまでモスクワに居住していたとされる。同氏のロシア国籍が正式に抹消されたかは不明であり、ロシアの法律では第三者の要求による国籍剥奪を認めていない。Fire Pointはこの件について公にコメントしていない。

「オペレーション・マイダス」事件ではこれまでに7人が起訴されているが、これはFire Pointに対する個別の捜査とは異なる。同社やその創設者に対する起訴は行われていない。また、エネルギー分野での逮捕劇から5日後の2025年11月17日、マイク・ポンペオ元米国務長官がFire Pointの顧問委員会に加入した。テリフCEOはこの人事について、同社が西側のガバナンス基準を遵守していることを示すシグナルであると説明している。

■テレビ制作会社から防衛産業の主役へ

Fire Pointの出自は、戦時下におけるウクライナの産業復興を縮図にしたようなものだ。2022年初頭にはゼレンスキー氏が共同設立したテレビ制作会社「Kvartal 95」のキャスティング代理店だった同社は、2年足らずの間にキーウ市内に複数の秘密生産施設を構え、500人以上のエンジニアを雇用し、数十億ドル規模の政府防衛契約を抱える企業へと成長した。シュティレルマン氏は2026年5月時点で自社の企業価値を25億ドル（約4,050億円）超と評価しており、UAEの投資家への株式売却交渉も進めていると報告している。

攻撃用ドローンメーカーからミサイル防衛請負業者への進化は、革新的な防衛技術企業に共通する論理を反映している。攻撃システムにおいて低コストで精密な終末誘導を実現するエンジニアリング技術は、迎撃ミサイルにも直接応用できる。敵の妨害をリアルタイムで回避する攻撃ドローンの開発と、終末段階で飛来する弾道ミサイルを迎撃するシステムの開発は、センサーフュージョン、高速処理、精密な終末軌道修正、そして大量消費に耐えうるコスト構造という、共通の技術的課題を抱えているためだ。

Freyjaが計画通りのスケジュールで稼働するかどうかは、設計室の外にある要因に左右される。欧州各国の政府が通常の調達サイクルを超えて迅速に動くこと、サプライチェーンのパートナーシップが確立されること、そしてFP-7.Xが実際の弾道ミサイルを標的とした迎撃テストで成功を収めることが必要だ。同社は2027年末までに実戦迎撃デモンストレーションを行うことを目指している。また、進行中の汚職捜査が法的に解決するか、あるいは正式な起訴に発展して欧州政府が協力を再考せざるを得なくなるかという点も不確実要素である。現時点でこれらの結果は予断を許さないが、ウクライナの戦時ドローンメーカーが、既存のミサイルの7分の1以下のコストで弾道ミサイル防衛ビジネスに参入したという事実は確定している。

■注目ポイントQ&A

●Freyja弾道ミサイル防衛システムはどのように機能しますか？

Freyjaは地上配備型の終末期迎撃システムです。Hensoldt社のTRML-4Dレーダー（AESA技術採用）が最大155マイル（約250km）の範囲で飛来する弾道ミサイルを検知・追跡し、NATO標準の戦術データリンク「Link 16」を介してKongsberg社の指揮統制ノードにデータを送信します。そこから誘導されたFP-7.X迎撃ミサイル（炭素繊維製、最高速度秒速2,000m）が、赤外線画像シーカーを用いて終末段階で標的を追跡・迎撃します。大気圏内（高度約15マイル、約24km）での迎撃を想定しています。

●ウクライナはパトリオットとは別に、独自のミサイル防衛システムを開発しているのですか？

はい。Freyjaは欧州の防衛網においてパトリオットを補完し、将来的にはその一部を代替することを目指して開発されています。2026年6月18日にウクライナとドイツの間で共同開発の正式合意が署名され、Fire Point社が主契約者となっています。同社は2026年末までに最初の迎撃ミサイルの生産を開始し、2027年末までに実際の弾道ミサイル迎撃デモンストレーションを行うことを目標としています。

●Freyjaはパトリオットと比較してどのような特徴がありますか？

最大の利点はコストです。パトリオットPAC-3 MSEの調達コストが1発あたり500万ドル（約8億1,000万円）を超えるのに対し、FreyjaのFP-7.Xは1発あたり70万ドル（約1億1,340万円）を目指しています。一方で、パトリオットが実戦で実証済みであるのに対し、Freyjaはまだ実際の弾道ミサイル迎撃テストを行っていないというリスクがあります。また、ロシアがパトリオット回避のために改良したミサイルに対抗できるかは、今後の開発プロセスで検証される必要があります。

●Fire Point社に対する汚職捜査とはどのようなものですか？また、Freyjaに影響はありますか？

ウクライナ国家反汚職局（NABU）が2025年8月、同社によるドローンの価格水増しや、ゼレンスキー大統領の側近とされる実業家ティムール・ミンディチ氏との不透明な関係について捜査を開始しました。同社や創業者への起訴は行われておらず、同社は疑惑を否定し、マイク・ポンペオ元米国務長官を顧問に迎えるなどしてガバナンスの強化をアピールしています。ドイツなどの欧州政府は協力を継続していますが、捜査は現在も継続中です。

元記事: Ukraine Drone Firm Fire Point Pivots to Missile Defense at One-Seventh the Patriot Cost