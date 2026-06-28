【釜山モビリティショー2026】ヒョンデが新型アバンテを世界初公開、中国BYDはPHV技術で韓国市場へ本格参入

韓国の釜山で「釜山国際モビリティショー2026」が開幕した。地元メーカーの現代自動車（ヒョンデ）が新型「アバンテ（海外名：エラントラ）」を世界初公開する一方、中国の電気自動車（EV）大手BYDが韓国のモーターショーに初出展し、プラグインハイブリッド（PHV）技術を披露した。韓国市場における地元ブランドの防衛戦と、中国メーカーによる市場開拓の行方が注目される。

■釜山モビリティショー2026開幕、ヒョンデとBYDが激突

第13回釜山国際モビリティショー（BIMOS 2026）が2026年6月26日、韓国・釜山のBEXCOでプレスデーを迎え、7月5日までの10日間にわたる会期がスタートした。ショーの開幕直後、最大の注目を集めたのは現代自動車（ヒョンデ）だった。同社は、グローバル市場で「エラントラ」として販売されているコンパクトセダンの8代目となる新型「アバンテ」を世界初公開した。

一方で、中国のEV最大手であるBYDが韓国のモーターショーに初めて出展し、同社独自の「DM-i」プラグインハイブリッド（PHV）技術を国内で初披露した。これら2つの発表は、2020年代後半の韓国自動車市場を定義づける競争を象徴している。すなわち、地元市場を守ろうとするヒョンデと、韓国の消費者が国家的なブランドロイヤルティよりも価格や技術を優先するかどうかを試そうとするBYDとの対決である。

■新型ヒョンデ・エラントラ（アバンテ）の進化

開発コード「CN8」と呼ばれる8代目アバンテは、2020年4月に登場した現行モデルから約6年ぶりのフルモデルチェンジとなる。今回の刷新は多角的なレベルに及ぶ。外観デザインは、従来のシャープな折り紙のような造形から、フレアホイールアーチやフラッシュドアハンドルを採用し、同社のEV「IONIQ 5」にインスパイアされたレトロフューチャーで高級感のあるキャラクターへと移行した。クォーターウィンドウが復活し、ルーフラインがフラットになったことは、車体が大型化したことを示している。実際に、新型は従来モデルよりも全長と全幅が拡大している。

パワートレインのアップデートも大幅だ。2.0L自然吸気ガソリンエンジンは、従来比25馬力向上となる147馬力を発揮する。また、1.6Lハイブリッドモデルは、ヒョンデの最新システム「TMED-II」を搭載し、155馬力を発生させる。このハイブリッドモデルには、新しい回生ブレーキのキャリブレーションに加え、駐車中にバッテリー電力だけでエアコンやインフォテインメントシステムを作動させることができる「ステイモード（Stay Mode）」が搭載された。これは従来、完全なEVにのみ提供されていた機能である。

■先進のインフォテインメントと自動運転技術

キャビンは、ヒョンデがこれまでにコンパクトセダンに搭載した中で最も先進的なテクノロジーを誇る。14インチのタッチスクリーンを介して提供される「Pleos Connect」は、Androidベースのプラットフォームを採用し、サードパーティ製アプリのネイティブ統合をサポートする。生成AI音声アシスタント「Gleo AI」は、複数ステップの自然言語コマンドに対応し、会話形式で車両機能を制御できる。また、新型アバンテは、交差点や特定の道路区間で自動的に減速し、その後に設定速度へ戻る「ナビゲーションベース・スマートクルーズコントロール2」を搭載した初のヒョンデ製品となる。

現代自動車のホセ・ムニョス社長は、新型アバンテについて「独特のデザイン、室内空間、安全性、そしてデジタル体験のバランスをとり、このクラスの新たな基準を提示するモデルだ」と説明した。韓国国内での予約受付は2026年第3四半期に開始される予定である。また、北米向けの2027年モデル「エラントラ」は、アナリストの予測によると約2万6000ドルから3万ドル（約421万2000円〜486万円、1ドル＝162円換算）とみられており、2027年初頭に米国のショールームに登場する見通しだ。

■BYDの韓国デビューと中国製コネクテッドカーの法的リスク

BYDがBIMOSに出展するのは、同社として韓国の主要モーターショーで初めてのことである。同社がここで焦点を当てているのは純粋なEVではなく、独自のバッテリー技術を搭載した高性能電気モーターと高効率ガソリンエンジンを組み合わせた、プラグインハイブリッドシステム「DM-i」プラットフォームである。このDM-i技術は、2026年後半に韓国市場での発売が予定されているミドルサイズSUV「シーライオン6（Sea Lion 6）」に搭載される見込みだ。

この戦略には明確な意図がある。韓国のPHV市場は拡大傾向にあり、BYDは、知名度の低いブランドから純粋なEVを購入するよりも、実績のあるハイブリッドシステムの方が、韓国の買い手にとってリスクの低いエントリーポイントになると踏んでいる。烏山（オサン）大学未来電気自動車科のムン・ハクフン教授は、「今回の釜山ショーは、現代自動車グループの市場防衛戦略と、BYDのような海外ブランドの国内市場へのアプローチを同時に観察できるプラットフォームだ」と指摘する。

しかし、BYDの参入が他の海外メーカーと構造的に異なる点であり、韓国の消費者が購入前に理解しておくべきなのは、中国企業が製造するコネクテッドカーをめぐる法的な枠組みである。中国の2017年「国家情報法」第7条は、すべての組織および市民に対し、法に従って国家の情報活動を支持、支援、協力することを義務付けている。この義務は、車両がどこで運行されているか、あるいはデータがどこに保存されているかに関わらず、中国企業であるBYDに適用される。さらに、2026年1月に改正施行された2016年の「サイバーセキュリティ法」は、コネクテッドカーのプラットフォームを含むネットワーク運営者に対し、公安機関や国家安全保障機関への技術的支援と協力を義務付けている。

セキュリティ企業PlaxidityXが2025年10月に実証したところによると、2023年型BYD「ATTO 3」のインフォテインメントユニットから、GPSの移動履歴や連絡先を含む個人データが暗号化されずに保存されていたため、抽出可能であることが判明した。BYDは国際的なサイバーセキュリティ認証である「R155」および「R156」を取得しているが、これらの認証は自社の管理体制を規定するものであり、中国の国内法が課す強制的なデータアクセス義務を無効化することはできない。なお、BYDは政府による車両データへの不正アクセスを公に否定している。

■BYDの自社開発4nmチップ「XUANJI A3」

BYDの展示の中心はハイブリッド技術だが、同社は強力な自動運転能力を背景にショーに臨んでいる。BYDは2026年5月28日、同社の「インテリジェンス・ストラテジー・ローンチ」イベントにおいて、中国初となる4ナノメートル（nm）プロセスで製造された量産型車載チップ「XUANJI A3」を発表した。

4nmプロセスノードは、トランジスタの間隔がわずか4ナノメートルであることを意味し、爪ほどの大きさのチップに数十億個のトランジスタを詰め込むことができる。BYDによると、この車載グレードの4nmプロセスは、実質的な性能密度において消費者向けの2nmチップにほぼ匹敵するという。その結果、従来の車載プロセッサよりも処理速度が向上し、発熱が抑えられ、エネルギー効率が向上した。XUANJI A3は16コアのCPUを搭載し、420,000 DMIPSの演算処理能力と273 GB/sのメモリ帯域幅を備えている。1チップあたりの演算性能は約700 TOPS（1秒間に700兆回の演算）に達し、BYDが今後レベル3およびレベル4の自動運転車に展開予定の3チップ構成では、車両1台あたりの総演算能力は2,100 TOPSを超える。このプラットフォームは、競合チップと比較してTOPSあたりの消費電力を20%削減し、BYD独自のソフトウェアアルゴリズムにより、前世代と比較して演算利用率を2倍に高めている。このチップは、コックピット、先進運転支援システム（ADAS）、および主要なパワートレイン制御を単一のドメインに統合する中央演算プラットフォーム「XUANJIアーキテクチャ2.0」の心臓部であり、システム間の遅延を8マイクロ秒に短縮する。

SAE J3016基準におけるレベル3自動運転とは、特定の条件下においてシステムが操舵、加速、制動をすべて行い、人間による監視を必要としないが、システムの限界に達した場合にはドライバーが運転を引き継ぐ必要がある状態を指す。レベル4は、定義された運行設計領域内において、人間の介入が一切不要な状態を意味する。BYDはこのチップを、1,000ライン以上のLiDARと高速スナップショットカメラ、10層のシステム冗長性を備えた自動運転プラットフォーム「God's Eye」と組み合わせる計画だ。XUANJI A3はすでに量産体制に入っているが、韓国市場向けに搭載される具体的な車種はまだ明らかにされていない。

競合他社と比較すると、Nioの「Shenji NX9031」チップは5nmプロセスで546 GB/sの帯域幅を持ち、Li Autoの「Mach M100 Ultra」は1チップあたり1,280 TOPSを提供する。BYDのXUANJI A3は1チップあたり約700 TOPSであり、単一チップの演算性能としては業界最高値ではない。しかし、BYDは7,000人のチップエンジニア、4つの研究開発拠点、5つのウェハーファブを擁し、24年にわたり半導体を自社開発してきた垂直統合体制を強みとしており、自動運転パイプライン全体をフルスタックで制御できる能力において、同クラスの他の自動車メーカーの追随を許さない。

■起亜、ジェネシス、欧米ブランドの出展内容

起亜（キア）は、2,040平方メートルのブースを展開し、目的基盤車（PBV）プラットフォームの多様性をアピールした。新型「PV5」のバリエーションとして、2-2-3シート配列の「PV5パッセンジャー（7人乗り）」、「パッセンジャープライム」、「カーゴハイルーフ」の3モデルを初公開した。また、これらの市販向けモデルに加え、アイスクリームトラック、AI搭載パトカー、移動式銀行車両、スクールバスなど、同じPV5アーキテクチャをベースにした業界特化型のコラボレーション車両も展示した。さらに、EV3、EV4 GT、EV5、EV6 GT、EV9、そしてコンセプトカー「Vision Metamorphosis」を含む幅広いEVラインナップを披露した。

ヒョンデグループの高級ブランドであるジェネシスは、「マグマ GT コンセプト」と「GMR-001 ハイパーカー」の実車デザインモデルをアジアで初公開した。これは、ル・マン24時間レースで同ブランドのパフォーマンスプログラムが注目を集めた数週間後の発表となった。ブースには「GV60 マグマ」、電動化された「GV70」および「G80」、「GV80 ブラッククーペ」も展示され、主流のラグジュアリー路線と並行して、本格的なハイパフォーマンスブランドとしてのアイデンティティを確立する姿勢を示した。

欧米ブランドも韓国市場へのアプローチを強めている。イネオス・グレナディアは、「フィールドマスター・エディション」とマカオとのコラボレーションモデル「グレーキャップ」を韓国で初公開した。RAMは「2026年型ラム1500」の「リミテッド」および「RHO」トリムを釜山地域で初披露した。BMWグループ・コリアは、BMW、MINI、BMWモトラッドの各ブランドから13モデルを出展。展示の柱となったのは、Neue Klasse（ノイエ・クラッセ）プラットフォームをベースにし、BMWとして初めてAmazon Alexa+を統合した新型の電気SUV「iX3」である。このほか、「BMW i7 M70 xDrive パフォーマンス・ツートンエディション」や「オールエレクトリック MINI JCW エースマン」、「BMW M 1000 RR」などが並んだ。

■空と海のモビリティ、そしてショーの規模と課題

会場では陸上車両にとどまらず、空と海のモビリティも紹介された。Topf Mobilityは、アジアで初めて同カテゴリーの安全認証を取得した電動航空機「Bellis Electro」を出展し、会場での体験飛行を実施した。Angeluxは、電動推進の2人乗り半潜水艇、水陸両用機「BeeChar」、および大型消火ドローン「Fire Angel」を展示した。

25周年を迎えたBIMOS 2026は、10日間の会期中に100万人以上の来場者を見込んでいる。しかし、その規模はグローバルな基準と比較すると課題も残る。現在、業界の専門家から世界で最も重要な自動車展示会とみなされている上海モーターショーには1,500〜2,000社が出展するのに対し、BIMOS 2026の出展企業は約150社にとどまる。さらに、メルセデス・ベンツ・コリア、ルノー・コリア、KGモビリティの国内主要3ブランドが出展を見送った。大林（デリム）大学のキム・ピルス自動車工学科教授は、メーカーがデジタル発表や独自のブランドイベントを好む傾向が強まる中、伝統的なモーターショーがアイデンティティの危機に直面している証拠だと指摘する。

キム教授はコリア・タイムズに対し、「釜山国際モビリティショーを活性化させるためには、AI、自動運転、そしてソフトウェア定義車両（SDV）に焦点を当てた、専門的な技術的アイデンティティを確立することが不可欠だ」と語った。

ショーの並行プログラムは、自動車以外の領域への拡大を図っている。第1週は「韓国キャンピングカーショー」が併催され、第2週には「AutoManuf」、「ロボットエキスポ」、「ビッグテックショー」が開催される。また、釜山市内各地でのサテライト展示として、ドモホン（旧釜山市長公邸）では1933年型フォードの消防トラック、1955年型シバル（韓国初の国産車）、1950年型スチュードベーカー・チャンピオン、1959年型メルセデス・ベンツ190 SLなどの歴史的車両が展示され、「VELOCITY（速度の残像）」展では自動車アートが紹介されている。

一般公開は6月27日から7月5日まで。BEXCOの展示会場は平日は10:00〜18:00、週末は10:00〜19:00まで開館している。チケットやスケジュールなどの詳細は公式サイト（bimos.co.kr）で確認できる。

■注目ポイントQ&A

●2026年釜山モビリティショーで世界初公開された車は何ですか？

8代目となる現代自動車（ヒョンデ）の新型「アバンテ」（グローバル名：エラントラ）が、6月26日のプレスデーにおいて世界初公開されました。また、起亜（キア）の電動バン「PV5」の新たな3つのバリエーションも初公開されました。

●新型ヒョンデ・エラントラ（アバンテ）の特徴は何ですか？

従来モデルより大型化し、2.0Lガソリンエンジン（147馬力）と1.6Lハイブリッド（155馬力）をラインナップしています。14インチタッチスクリーンを備えた「Pleos Connect」インフォテインメントシステムや、生成AIアシスタント「Gleo AI」を搭載しています。また、駐車中にバッテリーでエアコンなどを使用できる「ステイモード」が追加されました。韓国では2026年第3四半期に予約が開始され、米国では2027年初頭に約2万6000ドルから3万ドル（約421万2000円〜486万円、1ドル＝162円換算）で発売されると予測されています。

●BYDはどのような技術を出展していますか？

プラグインハイブリッド（PHV）技術である「DM-i」プラットフォームを出展しています。この技術は、2026年後半に韓国市場に投入予定のミドルサイズSUV「シーライオン6」に搭載される見込みです。また、自動運転向けの自社開発4nmチップ「XUANJI A3」の技術も背景にあります。なお、BYDは中国企業であるため、中国の国家情報法やサイバーセキュリティ法に基づき、車両データの政府への提供義務が生じる可能性がある点について、専門家やセキュリティ研究者から指摘がなされています。

元記事: Busan Mobility Show 2026: Hyundai Reveals 2027 Elantra as BYD Enters Korea