*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2三井金属、古河電気工業、ディスコなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

関東電化工業＜4047＞ 3700 -355

半導体株安で利食い売りが優勢に。

TDK＜6762＞ 3575 -333

MLCC関連は総じてきつい下げに。

ディスコ＜6146＞ 78510 -7460

大手半導体製造装置株は総じて軟化。

三井金属＜5706＞ 42390 -4000

AI関連株下落の流れに押される。

古河電気工業＜5801＞ 45280 -4640

米ハイパースケーラーの株価下落で。

村田製作所＜6981＞ 10770 -1055

26日はMLCC関連の下げ目立つ。

リガク＜268A＞ 2536 -245

キオクシアの株価下落につれ安も。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 7100 -800

26日はフィジカルAI関連にも売りが優勢。

伊勢化＜4107＞ 4385 +700

米国でヨウ素抽出権取得契約を締結。

RSC＜4664＞ 1191 +131

フィジカルAI関連として短期資金の関心が続く。

YE DIGITAL＜2354＞ 773 -134

第1四半期営業増益率は限定的にとどまり。

地盤ネットHD＜6072＞ 969 -209

信用取引規制緩和で25日上昇も。

AIメカテック＜6227＞ 6590 -800

半導体関連株下落につれ安。

ニッカトー＜5367＞ 1678 -238

地合い悪化で過熱警戒感を意識。

スマートバリュー＜9417＞ 333 -59

「空飛ぶクルマ」の離着陸場整備に向けた検討開始で25日は大幅高。

メタプラネット＜3350＞ 197 -23

ビットコイン価格の下落を受けて。

ミライロ＜335A＞ 334 -3

Jリーグで新たに8チームが「ミライロチケット」を一斉導入。上値は限定的。

FフォースG＜7068＞ 490 +9

営業利益は前期が24.4％増・今期19.2％増予想。売買活発だが上値は重い。

QDレーザ＜6613＞ 2840 -415

25日ストップ高の反動安。

TWOST＜7352＞ 415 +54

25日大幅高の買い人気継続。

レナサイエンス<4889> 1413 -237

25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。

イシン<143A> 718 +44

引き続き自治体AI推進プラットフォーム「自治体AIハブ」始動が手掛かり。

インフォメティス<281A> 676 -77

25日まで4日続伸で利益確定売り優勢。

ポストプライム<198A> 146 +12

25日線を回復し反騰機運高まる。

シンカ<149A> 790 -69

24日高値でひとまず達成感。

ビズメイツ<9345> 551 +1

研修事業を行うヒップスターゲートを子会社化。上値は重い。《CS》