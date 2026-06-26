*18:20JST ホリイフードサービス---相撲体験と神戸牛を組み合わせた訪日客向け企画を実施

ホリイフードサービス＜3077＞は17日、元関脇の豊ノ島大樹氏と連携し、訪日外国人向けに相撲体験と神戸牛ディナーを組み合わせた体験型プログラムを実施したと発表した。

同企画は、日本の伝統文化である相撲と日本を代表する食体験である神戸牛を組み合わせたインバウンド向けコンテンツとして実施したもの。豊ノ島氏が相撲の見どころや文化的背景などを解説したほか、相撲の所作やポーズを取り入れた体験コンテンツも実施した。会場となった「KOBE Beef Emperor Steak」は同社が展開する神戸牛ステーキ業態で、出店からわずか6カ月で月商2,000万円を記録、集客・予約導線においてWeb経由比率90％を超えるなど、デジタル集客との親和性が高い店舗としても注目を集めている。

同社は今後も食・観光・文化・エンターテインメントを組み合わせた企画を展開し、新たな価値創出を目指すとしている。《NH》