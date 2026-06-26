*18:11JST 芙蓉総合リース---シンガポールVCファンド「TNB Aura Fund III VCC」へ出資

芙蓉総合リース＜8424＞は25日、シンガポールを拠点とするベンチャーキャピタルTNB Auraが運用するファンド「TNB Aura Fund III VCC」へ出資したと発表した。

本ファンドは東南アジアのテック系スタートアップを主な投資対象とし、アーリーステージ企業への投資に注力する。

TNB Auraはデータドリブンな手法を用い、将来性が高く各業界の構造変革をもたらし得る企業を選別して投資するベンチャーキャピタルである。東南アジアにおける人口増加や経済成長を背景に、今後拡大が見込まれるインフラ需要や社会課題の解決に資する企業の成長支援を目的としている。

同社は、本出資を通じて東南アジアの産業構造や成長分野に対する理解を深めるとともに、有力企業とのネットワーク強化を図る。加えてM&Aや戦略投資、事業提携など新たなビジネス機会の創出につなげる。また中期経営計画「Fuyo Shared Value 2026」のもと、社会課題解決と企業価値向上の両立を目指し、成長分野における事業強化と新たな価値創出に取り組む。《KA》