*18:09JST ダイナミックマッププラットフォーム---「GeoAI & Robotics Summit 2026」に参加

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は25日、2026年06月16日から17日に米国ペンシルベニア州ピッツバーグで開催された「GeoAI & Robotics Summit 2026」に参加したと発表した。

同イベントはGeoSpatial Worldが初開催した国際会議で、GeoAI、ロボティクス、自動運転、デジタルツイン分野の産学官関係者が集い、技術活用や社会実装を議論した。

会期中、北米法人Dynamic Map Platform North AmericaのTrip Bondsがピッチワークショップ、エグゼクティブラウンドテーブル、「Transportation Autonomous Ops: Blueprint for Collaboration」セッションに参加し、カーネギーメロン大学やピッツバーグ大学など研究機関、政府、自動運転・ロボティクス企業と意見交換を実施した。

議論では車両・道路インフラのリアルタイムデータ活用、インフラのデジタル連携、工事区域の安全対策、AI開発が取り上げられ、高精度3次元データなどデジタルモデルの基盤的重要性が共有された。同社はGeoAIとロボティクス、自動運転技術の融合が安全で持続的な自動運転社会の実現に重要と確認し、今後も北米を中心に高精度地理空間データやAI向けデータセット提供を通じ先進モビリティ分野に貢献する。《KA》