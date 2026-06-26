テスラ、欧州最大の「メガパック」契約を締結：NatPowerと伊・英で25GWh超の蓄電池導入へ

テスラと独立系エネルギー開発企業のNatPowerは、イタリアと英国において25ギガワット時（GWh）以上の蓄電システム「メガパック（Megapack）」を導入する複数年契約を締結した。これは欧州で報告された単一のメガパック調達契約としては過去最大規模となる。ハードウェアの提供から建設、自律型取引ソフト「Autobidder」による収益保証までを一体化した包括的な枠組みが特徴だ。

■NatPowerとの合意内容

テスラと独立系エネルギー開発企業のNatPowerは、イタリアと英国における25ギガワット時（GWh）以上のバッテリーエネルギー貯蔵に関する複数年契約を締結した。これは欧州で報告された単一のメガパック（Megapack）調達契約としては最大規模となる。この契約は、規模だけでなくその構造も極めて重要である。

大規模な蓄電プロジェクトとしては初めて、蓄電ハードウェア、建設、そしてアルゴリズムによる収益取引が単一のクロスボーダー枠組みの下で契約された。テスラは製造枠の割り当て、設計・建設、および同社のプラットフォーム「Autobidder（オートビッダー）」を通じた長期的な収益保証を提供する。両社は、このモデルが欧州の急速に成長する電力網において、大規模蓄電プロジェクトの建設と資金調達の方法を変革する可能性があるとしている。

契約の第1フェーズは、NatPowerが所有・運営するイタリアと英国の5つのプロジェクトを対象とする。NatPowerの公式発表によると、プログラム全体の建設総価値は約40億〜50億ドル（約6,480億〜8,100億円、1ドル＝162円換算）と推定され、20年間の予想収益は150億ドル（約2兆4,300億円）を超える可能性がある。ただし、これらの数値は許認可、系統接続、市場環境が計画通りに実現することを前提とした将来の予測値であると両社は説明している。

同プログラムの長期目標は総容量100GWhを超えており、これが全面的に実現すれば、NatPowerはテスラにとって世界最大級のエネルギー貯蔵顧客の一つとなる。

NatPowerの最高経営責任者（CEO）であるファブリツィオ・ザゴ氏は、この契約が解決を目指すボトルネックについて次のように述べた。「この分野には技術も資金もあるが、インフラを安定的かつ要求されるスケジュール通りに提供することに依然として苦戦している。私たちがテスラと構築したのは、資金と実行力を一致させ、複数の市場で再現可能なエコシステムだ」

テスラのエネルギー・充電担当バイスプレジデントであるマイク・スナイダー氏は、同社の垂直統合された強みを強調した。「当社の専門家チームは、ハードウェア、ソフトウェア、建設、取引の最適化、サービスを垂直統合して提供することで、これらの導入を加速させている。これにより、プロジェクトをより迅速に稼働させ、製品の寿命全体にわたって円滑に運用できるようにする」

■Autobidderの役割と戦略的優位性

この契約が従来のハードウェア調達と異なるのは、テスラの「Autobidder」プラットフォームの存在である。これはすべてのメガパック導入環境の上位に位置し、バッテリーを受動的な電力網インフラではなく、能動的な市場参加者に変える役割を果たす。

Autobidderは機械学習を用いて卸電力価格を予測し、充放電の決定を自律的に実行する。価格が低いときに電力を買い、高いときに売る。同時に、翌日物卸売市場、英国のバランシング・メカニズム（需給調整市場）、系統安定化サービス、容量市場など、複数の収益源にわたって同時最適化を行う。同プラットフォームは、人間のオペレーターが設定したパラメータの範囲内で、実績データを通じて継続的に更新される数値最適化モデルを使用する。

NatPowerにとっての実質的なメリットは、Autobidderによってプロジェクトが単なる資本支出から、契約に基づく財務パフォーマンス保証付きの収益獲得資産へと転換される点にある。これは、開発者がこの規模でプロジェクトファイナンスを確保するのを歴史的に阻んできた「欠けていた要素」であった。

業界メディア「Energy-Storage.News」の報道によると、テスラとサングロウ（Sungrow）は蓄電システムサプライヤーとして最高の「融資適格性（バンカビリティ）」評価を獲得しており、融資元や独立系エンジニアから最も高い信頼スコアを得ている。この高い評価により、NatPower'sのプロジェクトファイナンス融資元は、この規模の複数プロジェクト・複数国にまたがるプログラムを引き受ける際、さらなる安心感を得ることができる。

■「メガパック3」と生産体制の裏付け

この契約は、テスラが次世代の蓄電ハードウェアの生産を拡大している時期に実現した。2025年9月に発表された「メガパック3（Megapack 3）」は、1ユニットあたり約5MWhの容量を持ち、大型の2.8リットルリン酸鉄リチウム（LFP）セルの採用と、接続箇所を78%削減した熱管理設計の刷新により、「メガパック2XL」と比較して容量が28%向上している。また、4台のメガパック3と中圧変圧器および開閉装置を1つのプラグアンドプレイブロックに統合した「メガブロック（Megablock）」システムは、柔軟なバスバーアセンブリにより地上配線を排除している。この技術的仕組みにより、テスラは設置速度が23%向上し、建設コストが40%削減されると主張している。

NatPowerへの供給を支える製造体制の規模も大きい。米国カリフォルニア州ラースロップにあるテスラのメガパック工場は、年間約40GWhの生産能力を持つ。第1フェーズの25GWhを単一の生産年度で満たすには、同工場の全出力の60%以上が必要となる。また、上海の第2工場が年間約40GWhの生産能力を加える。さらに、現在建設中のテキサス州ヒューストンのメガファクトリーは、2026年後半にメガパック3の生産を開始する予定で、目標年間生産能力は50GWhとされている。この稼働時期は、NatPowerプログラムのデリバリー計画に直接関係している。

■イタリアと英国における電力網の課題

今回の対象地域は、両市場における具体的な電力網の現実を反映している。イタリアでは日中に大規模な太陽光発電の余剰が発生しており、需要とのミスマッチが生じている。蓄電システムは、この余剰発電を吸収して夕方のピーク時に放出することで、そのギャップを埋めることができる。一方、英国は大規模な洋上風力発電を構築しているが、北海の気象パターンに伴う変動性を管理するために、調整可能な蓄電システムを必要としている。

英国では、グリッドスケールの蓄電事業者が、卸売市場での電力裁定取引（アービトラージ）、バランシング・メカニズム、系統安定化サービス、容量市場など、複数の収益源を組み合わせている。このマルチストリームモデルは、市場取引のみに依存する場合と比べて収益の予測可能性を向上させる。Modo Energyのベンチマークデータによると、周波数制御（周波数調整）サービスの収益が市場の飽和によって低下したため、現在ではバランシング・メカニズムを通じた電力裁定取引が、英国における一般的な蓄電収益の約60%を占めている。

欧州では2025年に36GWhの新規蓄電容量が導入され、12年連続で過去最高の成長を記録し、大陸全体の総容量は初めて100GWhを超えた。SolarPower Europeは、年間導入量が2026年には50GWhを超え、2030年までに138GWhに達すると予測しており、これは2025年を基準として約4倍の増加となる。イタリアと英国は、いずれも欧州における3大蓄電市場に位置づけられている。

■岐路に立つテスラのエネルギー部門

今回のNatPowerとの契約は、テスラのエネルギー部門にとって複雑な時期に重なった。2025年通期で過去最高となる46.7GWh（前年比49%増）の導入を記録したものの、テスラは2026年4月、2026年第1四半期の蓄電導入量が前年同期比で15%減少したと発表した。中国の競合他社からの価格圧力が強まる中、エネルギー部門の売上高は2025年第1四半期の27億3,000万ドルから2026年第1四半期には24億1,000万ドル（約3,904億円）へと12%減少した。2025年にはBYDがテスラを抜いて世界最大の蓄電システム導入企業となっており、競争の激しさが浮き彫りになっている。

NatPowerとの契約による長期的な受注量は、収益の見通しという投資家の懸念に直接応えるものである。初期の5つのプロジェクトにまたがる複数年の枠組み（100GWhへの道筋を含む）は、四半期ごとの導入実績だけでは得られない将来の確実性を提供する。また、ハードウェア、EPC（設計・調達・建設）の提供、およびAutobidderによる収益保証を組み合わせた統合的な構造により、テスラは単なるハードウェア供給よりも高い利益率を確保できるバリューチェーン上のポジションを確立できる。

100GWhのプログラム全体が実現するかどうかは、許認可や系統接続のスケジュール、およびこの統合モデルがNatPowerのCEOが示唆するように他の欧州市場でも再現可能であるかどうかにかかっている。これら3つの条件に、テスラ・エネルギーの欧州における成長ストーリーの大部分がかかっている。

■注目ポイントQ&A

●テスラとNatPowerの契約は、通常の蓄電池調達と何が違うのですか？

一般的な大規模蓄電プロジェクトでは、ハードウェア、建設、エネルギー取引サービスが個別の契約として締結されます。しかし、今回の契約では、メガパックのハードウェア供給、設計・建設、およびテスラのアルゴリズム取引プラットフォーム「Autobidder」を通じた長期的な収益保証の3つが、単一の取引相手および単一のクロスボーダー枠組みの下で一括して提供されます。これにより、NatPowerは複数の請負業者を調整したり個別に取引を交渉したりする必要がなくなり、統合された収益保証構造によって大規模な資金調達が容易になります。

●テスラのAutobidderは、どのようにして蓄電池から収益を上げるのですか？

Autobidderは、機械学習を用いたテスラのエネルギー取引プラットフォームです。卸電力価格、電力網の状況、現地の市場ルールを継続的に監視し、メガパックの充電（低価格時の電力購入）と放電（高価格時の売却）を自律的に決定します。英国などの市場では、翌日物卸売市場、バランシング・メカニズム、周波数制御サービス、容量市場を同時に最適化します。今回の契約において、テスラはAutobidderを通じた長期的な収益保証を提供しており、ソフトウェアの性能が理論上のものではなく契約上の保証として組み込まれています。

●NatPowerとはどのような企業で、なぜこのような契約が結ばれたのですか？

NatPowerは、ファブリツィオ・ザゴ氏とステファノ・ソマドッシ氏によって2022年に設立された非公開のエネルギーインフラ開発企業で、ルクセンブルクとミラノに本社を置いています。同社は欧州全域で大規模な蓄電プログラムを展開することに注力しています。欧州の多くの開発業者と同様、同社も利用可能な資金と技術を安定した建設プロジェクトへと具現化することに課題を抱えていました。今回の契約構造は、テスラの製造枠の割り当てをプロジェクトの納期に直接結びつけることで、その課題に直接対処しています。

●150億ドルの予想収益は保証されているのですか？

いいえ、保証されていません。150億ドルという収益額は、20年間にわたる期待リターンに基づく両社の予測値です。これは、プロジェクトが予定通りに建設され、系統接続が確保され、電力市場の環境が好ましい状態を維持することを前提としています。合意された確定的な契約コミットメントは40億〜50億ドルの建設コストであり、収益額は将来の予測値にすぎず、保証されたリターンではありません。

元記事: Tesla Secures Largest European Megapack Deal: 25 GWh With NatPower Across Italy and UK