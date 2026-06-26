米Amazonプライムデー2026後半戦：RTX 5070搭載機が過去最安値を更新、メモリ値上がり前の買い時か

米Amazon.comの「プライムデー2026」は後半戦に突入し、ゲーミングノートPCやApple製品、OLEDテレビなどの大幅な値下げが相次いでいる。今回のセールは、2026年後半に予測されているメモリやSSDの深刻な供給不足とそれに伴うPC製品の値上がりを前にした、貴重な「底値」の買い場になるとアナリストらは指摘する。セールは太平洋時間（PT）の6月26日23時59分（日本時間6月27日15時59分）に終了するため、残された時間はわずかだ。

■メモリ高騰前の「底値」となるプライムデー後半戦

Amazonプライムデー2026は、太平洋時間（PT）の6月26日（金）23時59分（日本時間6月27日15時59分）の終了に向けて後半戦に入り、ゲーミングノートPCを中心に新たな割引の波が押し寄せている。複数の独立系セール追跡ツールにより、多くの製品が過去最安値を更新したことが確認された。

アナリストらによると、今回のセールはエレクトロニクス製品を「底値」で購入できる貴重な機会になる可能性があるという。2026年後半にはメモリ不足が予測されており、それに伴いPCの製造コストが急上昇するとみられているためだ。調査会社のガートナー（Gartner）は、DRAMとSSDの複合価格が年末までに130%急騰し、PCの平均価格が2025年比で17%上昇すると予測している。買い手にとっては、単なるセール以上の構造的な購入動機が生まれていると言える。

■RTX 5070搭載ゲーミングノートPCが過去最安値を更新

後半戦の目玉となっているのは、NVIDIAの最新GPU「RTX 5070」とインテル「Core 7 240H」プロセッサを搭載した16インチゲーミングノートPC「Asus V16」だ。Amazonにおいて、従来の1,599.99ドルから22%（350ドル）引きとなる1,249.99ドル（約20万2,500円、1ドル=162円換算）まで値下がりした。リアルタイムでセールを追跡しているTom's Hardwareは、この構成において過去最安値を更新したことを確認している。本機は144Hz駆動のWUXGAディスプレイ、16GBのDDR5 RAM、1TBのPCIe NVMe SSDを搭載。RTX 5070は8GBのGDDR7 VRAMを備え、解像度1920×1200でのゲームプレイや、Blackwellアーキテクチャ専用のAIフレーム生成技術「DLSS 4 Multi-Frame Generation」に十分対応できるスペックを持つ。

さらに予算に余裕があるユーザー向けには、Core 9-270H、32GB RAM、120Hz WUXGAディスプレイを搭載した「Alienware 16 Aurora（RTX 5070搭載モデル）」が、3,659.99ドルから大幅値引きの2,099.99ドル（約34万200円）の過去最安値で販売されている。

一方で、より低価格な選択肢として、Best Buyでは「Acer Nitro V 16S AI（RTX 5070搭載モデル）」が999.99ドル（約16万2,000円、元値1,299.99ドル）で販売されている。ただし、このモデルはGPUの電力制限が85Wに設定されており、高電力設計の他モデルと比べてパフォーマンスの上限が抑えられている点には留意が必要だ。また、「ASUS TUF Gaming F16」も1,299.99ドルから839.99ドル（約13万6,100円）へと値下がりし、過去最安値を記録している。

■MacBook Air M5が150ドル引き、ただし留意点も

Appleの2026年モデルである「MacBook Air M5」（16GBユニファイドメモリ、512GB SSD搭載）は、発売時の1,099ドルから150ドル引きとなる949ドル（約15万3,700円）で販売されており、2026年の最安値圏に迫っている。セール追跡ツールによると、2026年5月に一時的に900ドル（約14万5,800円）に達したことがあるため絶対的な過去最安値ではないものの、依然として魅力的な価格だ。

M5チップのユニファイドメモリ構造は、CPU、GPU、Neural Engineが同一基板上のメモリにアクセスするため、ファンレス設計でありながらサーマルスロットリング（熱による性能低下）を起こさずにパフォーマンスを維持できる。今年後半に予測されるメモリコストの急騰を考慮すると、購入を迷っていたユーザーにとって現在は合理的な買い時と言えそうだ。

■OLEDテレビはブラックフライデー並みの価格に

48インチの「LG B5 OLED（OLED48B5PUA）」は、Best Buyにおいて599.99ドル（約9万7,200円）で販売されており、ブラックフライデーで記録した過去最安値と同等になっている。これはLGが2026年モデルを市場に投入するにあたり、2025年モデルの在庫処分を行っているためとみられる。TechRadarは、B5を「2026年のベスト格安OLEDテレビ」に選出している。

B5は標準的なWOLEDパネルを採用しており、ピークHDR輝度は約650nitsだ。同価格帯のMini-LEDテレビが2,000nits以上の持続輝度に達するのと比べると控えめだが、暗い部屋での視聴においては、画素ごとに発光を制御するOLEDならではの「完全な黒」と圧倒的なコントラスト比を実現する。HDMI 2.1入力を4ポート備え、4K/120Hz、可変リフレッシュレート（VRR）、AMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-Sync Compatibleに対応しており、ゲーム用途にも適している。

ただし、リビングに強い日光が入る環境や、ゲームのHUD（体力ゲージやマップなど）が常時表示されるコンテンツを長時間プレイする場合は、輝度が高く有機EL特有の焼き付きリスクがないMini-LEDテレビの方が長期的な選択肢として適している。また、144HzリフレッシュレートやAIアップスケーリング機能を備えた「Samsung S90F OLED」もセール対象となっている。

■プライムデーの割引は「本物」か？ 賢い自衛策

すべてのセール品が本当にお得とは限らない。ワシントン・ポスト紙の記者が2025年10月のセール時に約50製品を追跡したところ、平均割引率はわずか0.6%にとどまり、一部の製品は通常価格以上で販売されていたことが判明している。また、2025年9月には、架空の参考価格を用いて割引率を誇張したとして、Amazonに対する集団訴訟がワシントン州で提起された。

これを受けてAmazonは2026年5月に価格ルールを厳格化し、プライムデーのセール価格は過去60日間の最安値でなければならないと規定した。しかし、このルールは出品者が設定する「参考価格」に適用されるものであり、すべての割引計算を保証するものではない。

消費者が取れる最も確実な自衛策は、「CamelCamelCamel」や「Keepa」といった無料の価格履歴追跡ツールを使用することだ。本記事で紹介している「Asus V16（1,249.99ドル）」や「Bose QuietComfort Ultra（269ドル）」、「AMD Ryzen 7 9700X（259.23ドル）」などは、外部ツールによって過去最安値、あるいは少なくとも2025年後半以降の最安値であることが確認されている。

■オーディオ製品とAppleデバイスの注目セール

ノイズキャンセリングヘッドホンでは、第1世代の「Bose QuietComfort Ultra」が参考価格449ドルから180ドル引きの269ドル（約4万3,600円）と、過去最安値を記録した。SoundGuysのテストでは、約28時間のバッテリー駆動時間と、エンジン音などの低周波ノイズを87%カットする性能が実証されている。USB-CロスレスオーディオやBluetooth 5.4に対応した第2世代モデルは449.99ドル（約7万2,900円）で据え置かれているため、これらの新機能が不要であれば第1世代モデルが極めて高いコスパを誇る。また、「Sony WH-1000XM5」も過去最安値となる198ドル（約3万2,100円）で販売中だ。

Apple製品も大幅な値引きが確認されている。2025年9月に発売された「AirPods Pro 3」は28%引きの179.99ドル（約2万9,200円）、「Apple Watch Series 11（42mm GPSモデル）」は30%引きの279ドル（約4万5,200円）と、いずれも過去最安値を更新した。タブレットでは、「iPad Air M4（11インチ、128GB、Wi-Fi）」が519ドル（約8万4,100円）、「iPad Pro M5（11インチ、256GB、Wi-Fi 7）」が899ドル（約14万5,600円）となっている。一般的な用途であれば、ProMotionディスプレイや最新チップを搭載したProよりも、コストパフォーマンスに優れたiPad Airの方が多くのユーザーにとってバランスの良い選択肢となるだろう。

■PCパーツ：Ryzen 7 9700Xが260ドル未満に

自作PCユーザー向けには、AMDのZen 5アーキ架构を採用した「Ryzen 7 9700X」が、Amazonで359ドルから大幅値引きの259.23ドル（約4万2,000円）で販売されている。Tom's Hardwareのレビューにおいて、優れたゲーム性能と極めて低い消費電力を両立していると評価された8コア/16スレッドのプロセッサだ。AM5プラットフォームに対応し、X870やB850などのマザーボードで使用できる。

なお、本製品は「X3D」モデルではないため、ゲーム性能を極限まで追求したい場合は、3D V-Cacheを搭載してメモリレイテンシを削減した「Ryzen 7 9800X3D」などが選択肢となる。しかし、259.23ドルという価格はZen 5世代への移行において非常に魅力的なエントリーポイントであり、2025年後半以降の最安値であることが確認されている。

■セール終了までにすべきこと

プライムデー2026は太平洋時間の6月26日23時59分（日本時間6月27日15時59分）に終了する。また、Amazonプライム会員以外でも利用できる競合セールとして、Best Buyの「Tech Fest」（6月28日まで）やWalmartの「Walmart Deals」（6月22日〜28日）も並行して開催されている。Best Buyでは一部のゲーミングノートPCやLGのOLEDテレビがAmazonと同価格で販売されているため、購入前に他社サイトをチェックする価値はある。

2026年後半のDRAMコスト上昇予測を考慮すると、PCや周辺機器の購入を検討しているなら、秋のセールを待つよりも今週中に決断する方が構造的に有利となる可能性が高い。いずれにしても、購入前には価格履歴ツールで実際の割引状況を確認することが重要だ。

■注目ポイントQ&A

●プライムデー2026はいつ終了しますか？

太平洋時間（PT）の2026年6月26日（金）23時59分に終了します。日本時間では6月27日（土）15時59分となります。

●Asus V16（RTX 5070搭載）のセール価格は本当に過去最安値ですか？

はい。Tom's Hardwareのリアルタイム追跡によると、1,249.99ドル（約20万2,500円）という価格は、この特定モデルにおける過去最安値であることが確認されています。

●プライムデーでOLEDテレビとMini-LEDテレビのどちらを選ぶべきですか？

暗い部屋での映画鑑賞や、画面上に固定表示が少ないゲームプレイには、優れたコントラストと真の黒を表現できるOLEDが適しています。一方、明るいリビングでの使用や、マップや体力ゲージなどの固定表示（HUD）が常にあるゲームを長時間プレイする場合は、輝度が高く焼き付きリスクのないMini-LEDが長期的に見て実用的です。

●プライムデーのセール品はすべて本当に割引されていますか？

すべてが本物の割引とは限りません。ワシントン・ポスト紙の調査では、過去のセールで平均割引率がわずか0.6%だった例も報告されています。購入前に「CamelCamelCamel」や「Keepa」などの無料ツールを使い、価格履歴を確認することをお勧めします。

元記事: Prime Day 2026 Day Three: RTX 5070 Laptop Hits $1,249 as Sub-$600 OLED Window Closes