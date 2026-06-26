PC価格の上昇は天井間近か？ ASUSが台湾市場で一桁台への減速を示唆、AI需要による供給逼迫は継続

PC価格の急激な上昇ペースが、ようやくピークを迎えつつあるかもしれない。台湾ASUS（エイスース）の幹部が、2026年第3四半期の価格上昇率が一桁台に減速する見通しを明らかにした。しかし、これまでの累積的な値上げにより、PC価格は2025年末比で約35%も高騰しており、本格的な価格下落は2027年後半以降になる見込みだ。

■「上昇ペースの減速」であって「値下げ」ではない

ASUS（エイスース）のシステムビジネス事業部ゼネラルマネージャーである廖逸翔（リャオ・イーシャン）氏が、台湾メディア『経済日報』に対し、台湾市場におけるPC価格の上昇が2026年第3四半期も続くものの、上昇率は一桁台にとどまる見通しだと語った。これは、2025年末から約30%も上昇した二桁台の急激な値上げペースからの明確な減速を意味する。消費者にとっては、半年以上にわたる価格高騰がようやく天井に近づいているという、大手メーカーからの最も明確なシグナルとなる。

ただし、ASUSは価格が下がると言っているわけではない。上昇のペースが遅くなるという意味だ。しかし、今年初めにDRAMの契約価格が1四半期で約90〜95%も急騰した市場環境を考えれば、一桁台への減速であっても、価格環境における構造的な変化と言える。

■半年間で30%高騰した背景と消費者の抵抗

ASUSは2026年第1・第2四半期に、メモリ（DRAM）、CPU、SSDのコスト上昇を理由に台湾で価格改定を実施した。廖氏によると、2025年末と比較してASUS製PCの価格は約30%上昇したという。別の台湾メディア『工商時報』が引用した業界データによると、第3四半期にはさらに約5%の上昇が見込まれており、累計の上昇幅は約35%に達する。

現在、これ以上の大幅な値上げを抑える2つの要因が働いている。第一に、数ヶ月にわたって高騰を続けていたメモリやストレージの部品価格が、わずかに軟化し始めていること。第二に、消費者の買い控え（価格抵抗）が、ASUSの価格設定における実質的な制約になっていることだ。廖氏は、これ以上の大幅な値上げは市場が吸収できる限界を超えかねないと指摘している。

ASUSのS.Y.・シュウ（S.Y. Hsu）共同CEOは以前、価格高騰が需要を抑制し、今年のPC世界出荷台数が10〜15%減少する可能性があるとの予測を示していた。こうした逆風にもかかわらず、ASUSは2026年第1四半期に前年同期比25%増 of PC売上高を記録した。これは、ゲーミングPCやビジネス向けPC、高マージンモデルなどの高付加価値製品が売上の約60%を占めたためだ。エントリーモデルの購入者が減る一方で、売上構成が上位モデルにシフトしたことで、出荷台数が減少しても全体の売上高が維持されている。

■AIインフラ需要がPC購入者にしわ寄せ

今回の価格高騰の根本原因は、従来の部品不足ではなく、人工知能（AI）分野への製造リソースの意図的なシフトにある。サムスン電子、SKハイニックス、マイクロン・テクノロジーのメモリ大手3社は、NvidiaのGPUサーバーなどで使われる高帯域幅メモリ（HBM）の生産に注力している。HBMの製造には、通常のDDR5メモリの約3倍のシリコンウェハー容量が必要となるため、AI向けへのシフトは消費者向けDRAMの供給を直接的に圧迫している。

さらに、パッケージング工程の制約がこの問題を複雑にしている。HBMは8〜12個のDRAMダイを垂直に積層し、数千本のシリコン貫通電極（TSV）で接続した上で、インターポーザーを介して演算チップと結合する。この「CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）」と呼ばれる高度なパッケージング技術は、それ自体が供給不足に陥っている。AI顧客向けのパッケージングラインが占有されているため、消費者向けDRAMの供給不足は構造的な問題となっており、単なる増産では解決できない。

調査会社IDCはこの状況を「ゼロサムゲーム」と表現しており、AIデータセンター向けにウェハーが割かれるほど、消費者向けノートPCの供給が減る構造になっている。大手3社にとって、HBMは消費者向けDRAMとは比較にならないほど高い利益率をもたらすため、この生産体制を維持する合理的な動向がある。

■業界全体の動向と価格高騰の長期化

この影響はASUSにとどまらない。世界最大のPCメーカーであるレノボも、3月に続き7月からさらなる値上げを準備していると報じられている。エイサーの陳俊聖（ジェイソン・チェン）会長も、部品価格の上昇は鈍化しているものの、値下げの兆候はなく、2026年後半も需要への圧力が続くとみている。

ガートナーの予測では、DRAMとSSDの複合価格は2026年末までに130%上昇し、PCの平均価格は2025年比で約17%上昇する見込みだ。これにより、500ドル（約8万1000円、1ドル=162円換算）未満のエントリーモデルは2028年までに市場からほぼ姿を消す可能性がある。

HPの最高経営責任者（CEO）カレン・パークヒル氏（※注：実際はCFO）は、PC製造コストに占めるメモリの割合が、前四半期の15〜18%から約35%に急増したと明かしている。このレベルのコスト集中が発生すると、メーカーは値上げするかスペックを下げる以外に選択肢がない。レノボ、デル、HPはいずれも同様の対応をとっている。

■購入を検討しているユーザーへのアドバイス

価格が下がるのを待って購入を先延ばしにしている場合、近い将来に恩恵を受けられる可能性は低い。AIインフラ需要による半導体生産能力のシフトという構造的な問題は、新しい工場が稼働するか、AIメモリ需要が落ち着くまで解決しない。今後6〜12ヶ月以内にPCが必要な場合は、早めに購入することが推奨される。

一方で、2027年後半から2028年まで待てるのであれば、待つ価値はある。その頃にはサムスン、SKハイニックス、マイクロンの新工場が本格稼働し、供給がAI需要を上回って価格が正常化に向かう可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●2026年にPC価格がこれほど高騰している理由は何ですか？

主な原因は、半導体メーカーが生産能力をAI向けの「高帯域幅メモリ（HBM）」にシフトしているためです。サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社が、利益率の高いAI向けメモリの生産を優先した結果、消費者向けPCに使われるDRAMやSSDの供給が不足し、価格が押し上げられています。

●PC価格はいつ頃下がりますか？

業界アナリスト（IDCやTrendForceなど）は、早くても2027年後半までは本格的な価格下落は期待できないと予測しています。主要メーカーの新工場による増産が本格化し、供給が安定するのは2027年後半以降になる見通しです。

●ASUSの一桁台の値上げ見通しは、日本や米国などの市場にも適用されますか？

いいえ、今回のASUSの見通しは台湾市場に特化したものです。日本や米国などの価格は、それぞれの供給契約や為替、競争環境によって決まります。ただし、台湾は世界のPC製造の中心地であるため、この動きは世界的な価格トレンドの先行指標となる可能性があります。

●2026年中にPC価格はどれくらい上昇しましたか？

台湾市場におけるASUS製品の場合、2025年末と比較して2026年第2四半期までに約30%上昇し、第3四半期には累計で約35%の上昇に達する見込みです。また、ガートナーは世界全体のPC平均価格が2026年末までに2025年比で約17%上昇すると予測しています。

元記事: ASUS Signals PC Price Increases Slowing to Single Digits After 35% Climb