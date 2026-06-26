【米Amazonプライムデー2026】M5搭載MacBook Airが150ドル引き、Apple Watch Series 11は過去最安値を記録

米Amazon.comは、プライム会員向けのビッグセール「プライムデー2026」を米国時間2026年6月26日（金）23時59分（日本時間6月27日土曜日15時59分）まで開催している。今回のセールでは、M5チップを搭載したMacBook Airが150ドル引きとなるほか、Apple Watch Series 11が過去最安値を更新するなど、Apple製品が大幅に値下げされている。アナリストらは、2026年末にかけてメモリ価格が急騰すると予測しており、今回のセールは値上がり前にApple製品をお得に手に入れる絶好の機会となる可能性がある。

■メモリ価格高騰の予測：ブラックフライデーを待つより今買うべき理由

調査会社のGartnerは、2026年末までにDRAMとSSDの複合価格が130%急騰し、PCの平均価格が2025年比で17%上昇すると予測している。この予測は、AIデータセンター向けに供給が制限されているLPDDR5Xユニファイドメモリを採用するAppleのノートPCやタブレットに直接影響を与える可能性がある。もしこの予測が現実となれば、今年のブラックフライデーで「割引」が適用されたとしても、ベースとなる価格自体が上昇しているため、結果として現在のプライムデーで購入するよりも高くなる可能性がある。この影響を最も強く受けるのが、現在確実な割引が確認されているMacBook AirやAirPodsシリーズだ。

■M5 MacBook Air 13インチ（512GB）：150ドル引きの949ドル

M5チップを搭載した13インチMacBook Air（16GBメモリ/512GBストレージ構成）が、Amazonにて通常価格1,099ドル（約17万8,000円、1ドル=162円換算）から150ドル引きの949ドル（約15万3,700円）で販売されている。Apple関連メディアの9to5Toysによると、この割引はほぼすべてのカラーバリエーションに適用されている。2026年3月に発売されたばかりの最新モデルとしては大幅な値下げだが、5月に一時900ドル（約14万5,800円）まで下がったことがあるため、絶対的な過去最安値ではない点には留意したい。

このマシンの魅力は価格だけでなく、ファンレス設計で動作するM5チップの性能にある。M5はAppleの第3世代3ナノメートル（nm）プロセスを採用し、10コアCPU（高性能コア4基、高効率コア6基）を搭載している。さらに、各GPUコアに専用のニューラル・アクセラレータを組み込んだことで、M4比で4倍以上のピークAI演算性能を実現し、メモリ帯域幅は153GB/sとM4比で約30%向上している。このアーキテクチャは、クラウドを介さずローカルで大規模言語モデルを実行するオンデバイスAIや、Apple Intelligenceによる画像処理、開発者向けワークフローなどで威力を発揮する。また、新しいN1ワイヤレスチップによるWi-Fi 7（802.11be規格）への対応や、発熱の抑制によるパフォーマンス低下の防止など、実用面での進化も著しい。

なお、150ドルの割引は以下の複数構成にも適用されている：

・13インチ M5 MacBook Air（16GB/512GB）：949ドル（通常1,099ドル）

・13インチ M5 MacBook Air（16GB/1TB）：1,149ドル（通常1,299ドル、約21万400円）

・13インチ M5 MacBook Air（24GB/1TB）：1,349ドル（通常1,499ドル、約24万2,800円）

・15インチ M5 MacBook Air（16GB/512GB）：1,149ドル（通常1,299ドル）

プライム会員ではない購入向けには、Best Buy（Tech Fest、6月28日まで）やWalmart（6月28日まで）でも同等の対抗セールが開催されており、会員登録なしで同等の価格が提示されている場合があるため、購入前に比較することをお勧めする。

■Apple Watch Series 11：過去最安値の279ドルを記録

Apple Watch Series 11（42mm GPSモデル）が、米国の主要小売店において過去最安値となる279ドル（通常399ドル、約6万4,600円から約120ドル引き、1ドル=162円換算で約4万5,200円）で販売されている。9to5MacやMacworldなどの専門メディアも、これがアルミニウムGPSモデルにおける本物の過去最安値（約30%オフ）であると確認している。また、46mm GPSモデルは309ドル（通常429ドル、約6万9,500円から値下げ、換算約5万100円）となっており、GPS+Cellularモデルは両サイズともに100ドル（約1万6,200円）の追加料金で選択可能だ。

Series 11は、前モデルから健康管理機能が大幅に強化されている。FDA（米国食品医薬品局）の認可を受けた高血圧通知機能は、光学センサーを用いて心拍ごとの血管の反応を測定し、30日間の計測データから慢性的な高血圧に関連するパターンを検知してユーザーに警告を促す。さらに、Cellularモデルでの5G対応、Series 10比で約2倍の耐傷性を備えた常時表示OLEDディスプレイ、最大24時間のバッテリー駆動などを実現している。Series 7以前のモデルを使用しているユーザーにとっては大幅なアップグレードとなるが、Series 9や10からの移行では進化は緩やかに感じられるだろう。

■AirPods Pro 3：最安値圏の179.99ドルで登場

2025年9月に249ドル（約4万300円、1ドル=162円換算）で発売されたAppleのフラッグシップワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」が、Amazonプライムデーにて28%オフの179.99ドル（約2万9,200円）で販売されている。これは発売以来の最安値に匹敵する価格だ。

AirPods Pro 3は、前モデルからアコースティックアーキテクチャを再設計し、空気の流れを精密に制御するマルチポートシステムを採用したことで、より深い低音と広い音場を実現している。さらに、イヤホン本体のハウジング内に心拍数センサーを内蔵。光電脈波検査法（PPG）を用いて耳の中の組織に毎秒256回赤外線を照射し、心拍を測定する。耳の中は運動時でも手首より安定して測定できるため、Apple Watchのような手首型の光学センサーよりも高精度な計測が可能となっている。アクティブノイズキャンセリング（ANC）の向上、フォーム製を含む5種類のイヤーチップの同梱、ANCオンで最大8時間（ケース併用で24時間）の再生時間も特徴だ。なお、ノイズキャンセリングが不要な場合は、H2チップを搭載した標準モデルのAirPods 4が99ドル（通常129ドル、約2万900円から値下げ、換算約1万6,000円）で販売されている。

■Apple Watch SE 3：最安値タイの199ドル

Apple Watch SE 3（40mm GPSモデル）が、過去最安値に並ぶ199ドル（通常249ドル、1ドル=162円換算で約3万2,200円）で提供されている。44mm GPSモデルは229ドル（通常279ドル、換算約3万7,100円）だ。

SE 3は前モデル（SE 2）から大幅に進化しており、常時表示OLEDディスプレイを新たに搭載したほか、Series 11やUltra 3と同じS10チップを採用している。また、ディスプレイにはSE 2の4倍の耐久性を持つIon-Xガラスを採用し、ストレージ容量も2倍の64GBに倍増した。ただし、心電図（ECG）測定、血中酸素ウェルネス、高血圧通知機能などは搭載されていない。これらの高度な健康センサーが不要で、通知、アクティビティ記録、GPS、衝突事故検出、iPhone連携などの基本機能を求めるユーザーにとっては、199ドルのSE 3が最も合理的な選択肢となる。心電図や血中酸素測定を日常的に使いたい場合は、80ドル（約1万3,000円）の差額を払ってSeries 11（279ドル）を選ぶ価値がある。

■購入前に確認すべき注意点

紹介したプライムデー価格の適用には、Amazonプライム会員（月額14.99ドル／年額139ドル、30日間の無料体験も対象）への登録が必要となる。また、18〜24歳向けには年額69ドルの「Prime for Young Adults」も提供されている。掲載された価格は2026年6月24日時点で確認されたものであり、セール終了の6月26日までに変更されたり売り切れたりする可能性がある。購入前にはCamelCamelCamelなどの価格追跡ツールで90日間の価格履歴を確認し、割引が本物であるか検証することをお勧めする。また、Best Buy、Walmart、Targetなども今週、会員登録不要の対抗セールを開催しており、一部の構成でAmazonと同等かそれに近い価格を提示している場合がある。

■注目ポイントQ&A

●プライムデー2026はApple製品の買い時ですか？

はい。Apple製品が大幅に値下げされる貴重な機会です。Apple Watch Series 11が過去最安値の279ドル、AirPods Pro 3が最安値圏の179.99ドルとなっています。また、M5 MacBook Airについては、2026年後半にメモリ価格の急騰が予測されているため、現在の949ドルという価格は非常に有利な購入タイミングとされています。

●AirPods Pro 3はプライムデー2026で安くなっていますか？

はい。Amazonプライムデーにおいて、通常価格249ドルから28%オフの179.99ドルで販売されています。これは2025年9月の発売以来、最安値圏の価格です。なお、ノイズキャンセリング非搭載のAirPods 4も99ドル（通常129ドル）に値下げされています。

●Apple Watch SE 3には常時表示ディスプレイが搭載されていますか？

はい。2025年9月に発売されたApple Watch SE 3には、前モデル（SE 2）にはなかった常時表示OLEDディスプレイが搭載されています。また、Series 11と同じS10チップを採用し、画面の耐久性も向上しています。ただし、心電図や血中酸素ウェルネス、高血圧通知機能などは搭載されていません。

●Amazonプライムデー2026はいつ終了しますか？

米国太平洋時間（PT）の2026年6月26日（金）23時59分（日本時間では6月27日土曜日15時59分）に終了します。セール価格での購入にはAmazonプライム会員への登録（30日間の無料体験を含む）が必要です。

元記事: Prime Day Apple Deals 2026: M5 MacBook Air Drops $150, Watch Hits All-Time Low