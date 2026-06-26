【噂】アップル初の折りたたみiPhone、7月後半に量産開始か。ヒンジ問題がほぼ解決と報じられる

アップル初の折りたたみiPhoneがヒンジ問題を解決し7月後半に量産開始、9月発表に向けて前進していると報じられた。Photo by Tim Mossholder on Unsplash [写真拡大]

アップル初の折りたたみiPhoneが、懸念されていたヒンジ（蝶番）の問題をほぼ解決し、2026年7月後半に量産を開始する見通しであると報じられた。順調に進めば9月のイベントで披露される可能性があるが、アップルからの公式発表はなく、初期の供給量が制限される懸念も残されている。本記事では、サプライチェーン情報に基づく最新の生産スケジュールと、ラインナップへの影響についてお伝えする。

■ヒンジ問題の解決が量産への道を拓く

韓国メディア「The Elec」の6月24日付の報道によると、アップルは初の折りたたみiPhoneの量産を7月後半に開始する予定だという。これまで遅延の噂を引き起こしていたヒンジ（蝶番）の問題がほぼ解決されたとみられ、9月の製品発表に向けたスケジュールは維持されている模様だ。

折りたたみスマートフォンにおいて、ヒンジは画面の折り目や耐久性、操作感を左右する最も重要な部品である。台湾のShin Zu Shing（新日興）と米国のAmphenolが供給する3Dプリントモジュールを用いたヒンジは、耐久試験においてわずかな異音や組み立て精度のばらつきによる不良率の上昇が指摘されていた。しかし、台湾の業界関係者によると「これらの問題の大部分は現在解決された」といい、アップルが量産に踏み切れる水準まで歩留まりが改善したとみられる。

■主要スペックの確定とサプライチェーンの動き

報道によれば、アップルはディスプレイ、筐体、機械部品などの主要スペックを確定し、量産準備に入っている。4月に最初の試作を行ったFoxconn（フォックスコン）が初期ユニットの製造を担当する。

折りたたみOLEDパネルはサムスンディスプレイ（Samsung Display）が独占供給する。同社は3年間の独占契約を結んだと報じられており、ベトナム工場からの初期モジュールの出荷についてアップルから承認を得たという。初期の発注量は約300万枚とされており、これは市場拡大を急ぐのではなく、第1世代のプレミアム端末として慎重に市場へ投入する意図を示している。

■秋の製品ラインナップと価格への影響

折りたたみモデルの登場により、アップルの秋の製品戦略が再編される可能性がある。サプライチェーン関係者によると、9月のイベントは「Pro」「Pro Max」、そして「Ultra」のブランディングが噂される折りたたみモデル（アップルによる正式確認はなし）が中心となり、標準モデルの「iPhone 18」の発表は来年春まで見送られる可能性があるという。

アナリストらは、この折りたたみiPhoneの開始価格を1,999ドル（約32万4,000円、1ドル＝162円換算）前後と予測している。これはアップル史上最も高価なiPhoneとなる見込みであり、300万枚という限定的なパネル注文数とも整合する。ただし、アップルがヒンジの検査基準を厳格化した場合、9月に発表されたとしても初期の在庫が極めて限定的になるか、発売が遅れる可能性は依然として残されている。

■注目ポイントQ&A

●折りたたみiPhoneはいつ発売されますか？

韓国メディア「The Elec」の2026年6月24日の報道によると、2026年7月後半に量産が開始され、9月のイベントで発表されるスケジュールが維持されているとみられます。ただし、アップルからの公式発表はなく、ヒンジの品質検査の厳格さによっては、発表から実際の発売までに期間が空く可能性や、初期の供給量が制限される可能性があります。

●折りたたみスマホにおいて、なぜヒンジがそれほど重要視されるのですか？

ヒンジは、柔軟なディスプレイを折りたたむ際の軌道を制御し、端末が平らに閉じる度合いや折り目の目立ちやすさを決定する最重要部品だからです。また、開閉時の機械的負荷を吸収して画面の破損を防ぐ役割も担っています。設計や製造に不備があると、異音、緩み、折り目の悪化、あるいは画面の破損につながるため、アップルは極めて高い品質基準を求めていると報じられています。

●折りたたみiPhoneの価格はいくらになりますか？

アナリストの予測では、開始価格は1,999ドル（1ドル＝162円換算で約32万4,000円）前後になるとみられています。これは歴代のiPhoneで最も高価な価格帯であり、初期のパネル発注数が約300万枚と小規模であることからも、超プレミアムな第1世代製品として位置づけられる可能性が高いと考えられています。

●ディスプレイはどこが製造していますか？

サムスンディスプレイ（Samsung Display）が3年間の独占供給契約を結んでいると報じられており、同社のベトナム工場で製造されたモジュールがアップルの承認を得て出荷される見通しです。なお、ヒンジ部品については、台湾のShin Zu Shing（新日興）と米国のAmphenolが供給していると伝えられています。

元記事: Apple to Start Foldable iPhone Mass Production in July as Hinge Issue Eases