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マクドナルドなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜5131＞ ;リンカーズ;889%;423200;1.67;140;-4 ＜3653＞ ;モルフォ;600%;18000;3.76;588;-5 ＜5240＞ ;ｍｏｎｏＡＩ;488%;173100;3.50;117;-5 ＜2378＞ ;ルネサンス;284%;87900;0.38;999;7 ＜7814＞ ;日本創発Ｇ;280%;54600;0.52;613;23 ＜8127＞ ;ヤマトインター;255%;16600;1.05;585;1 ＜7347＞ ;マーキュリアＨＤ;238%;11200;6.40;735;1 ＜2325＞ ;ＮＪＳ;197%;54500;0.33;4735;-60 ＜4382＞ ;HEROZ;193%;27800;0.75;717;7 ＜4286＞ ;CLHD;186%;52900;0.72;1058;-32 ＜3197＞ ;すかいらーく;179%;4579200;0.09;2808;72 ＜6325＞ ;タカキタ;167%;2000;12.70;396;0 ＜6093＞ ;ミトラG;160%;89300;5.65;158;0 ＜3097＞ ;物語コーポ;157%;557300;0.16;4675;150 ＜7952＞ ;河合楽器;157%;25100;1.01;3350;85 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;151%;26000;0.32;1411;-9 ＜3639＞ ;ボルテージ;145%;19000;27.16;215;0 ＜4053＞ ;サンアスタリスク;145%;174000;3.36;421;2 ＜4927＞ ;ポーラオルＨＤ;144%;774600;0.34;1255.5;4 ＜2702＞ ;マクドナルド;132%;1440300;0.08;7400;150
[コメント]マクドナルド＜2702＞は信用倍率0.08倍で売り長となっている。《FA》
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