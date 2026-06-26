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出来高変化率ランキング（14時台）～セレス、ポストプライなどがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～セレス、ポストプライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月26日 14:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜198A＞ ポストプライ 3223900 22200.18 348.8% 0.0895%
＜7746＞ 岡本硝子 7058500 219762.42 343.36% 0.0955%
＜8746＞ unbanked 2075200 21628.66 292% -0.2551%
＜3696＞ セレス 1171800 193082.84 285% 0.1801%
＜6620＞ 宮越HD 1385700 302492.64 220.9% 0.1294%
＜2510＞ NF国内債 219840 28733.457 219.29% 0.0013%
＜7707＞ PSS 805600 22863.82 216.09% -0.0105%
＜7352＞ TWOSTONE 2056700 112545.56 203.23% 0.0803%
＜4664＞ RSC 1214800 204513.7 194.95% 0.0924%
＜9273＞ コーア商事H 441700 56155.44 188.81% 0.016%
＜1656＞ iSコア米債 477280 33592.162 162.29% 0.0021%
＜2168＞ パソナG 789300 271493.64 161.27% -0.0506%
＜1597＞ MXSJリート 329772 134308.215 160.28% 0.0113%
＜2962＞ テクニスコ 2287500 826035.44 159.24% 0.0802%
＜2418＞ ツカダGHD 656800 81564.66 159.15% -0.0016%
＜3196＞ ホットランドH 449200 187056.74 154.02% -0.01%
＜4848＞ フルキャストHD 501900 199783.5 152.9% 0.0059%
＜3932＞ アカツキ 218300 248875.52 151.29% -0.002%
＜550A＞ ソフトテックス 52100 28044.24 144.42% -0.0983%
＜5816＞ オーナンバ 166700 103732.74 141.02% -0.0259%
<3028> アルペン 453500 276366.68 139.58% 0.0024%
<9450> ファイバーGT 176100 40564.18 136.66% -0.0013%
<2325> NJS 65300 87003.6 132.17% 0.0116%
<3652> DMP 83700 53795.98 131.03% -0.1099%
<6072> 地盤ネットH 5058200 1454103.14 130.85% -0.1528%
<4889> レナサイエンス 975500 445995.56 129.27% -0.1503%
<7172> JIA 653600 489988.42 121.77% 0.0033%
<1367> iFTPXダ 399643 377035.891 119.7% -0.0363%
<3197> すかいHD 6216700 6257558.76 116.74% -0.0094%
<9211> エフ・コード 302600 136339.26 114.76% -0.0515%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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