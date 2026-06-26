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出来高変化率ランキング（14時台）～セレス、ポストプライなどがランクイン

2026年6月26日 14:50

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記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～セレス、ポストプライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月26日　14:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜198A＞ ポストプライ　　　 3223900 　22200.18　 348.8% 0.0895%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　7058500 　219762.42　 343.36% 0.0955%
＜8746＞ unbanked　　2075200 　21628.66　 292% -0.2551%
＜3696＞ セレス　　　　　　　1171800 　193082.84　 285% 0.1801%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　1385700 　302492.64　 220.9% 0.1294%
＜2510＞ NF国内債　　　　　219840 　28733.457　 219.29% 0.0013%
＜7707＞ PSS　　　　　　　805600 　22863.82　 216.09% -0.0105%
＜7352＞ TWOSTONE　　2056700 　112545.56　 203.23% 0.0803%
＜4664＞ RSC　　　　　　　1214800 　204513.7　 194.95% 0.0924%
＜9273＞ コーア商事H　　　　441700 　56155.44　 188.81% 0.016%
＜1656＞ iSコア米債　　　　477280 　33592.162　 162.29% 0.0021%
＜2168＞ パソナG　　　　　　789300 　271493.64　 161.27% -0.0506%
＜1597＞ MXSJリート　　　329772 　134308.215　 160.28% 0.0113%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　2287500 　826035.44　 159.24% 0.0802%
＜2418＞ ツカダGHD　　　　656800 　81564.66　 159.15% -0.0016%
＜3196＞ ホットランドH　　　449200 　187056.74　 154.02% -0.01%
＜4848＞ フルキャストHD　　501900 　199783.5　 152.9% 0.0059%
＜3932＞ アカツキ　　　　　　218300 　248875.52　 151.29% -0.002%
＜550A＞ ソフトテックス　　　52100 　28044.24　 144.42% -0.0983%
＜5816＞ オーナンバ　　　　　166700 　103732.74　 141.02% -0.0259%
<3028> アルペン　　　　　　453500 　276366.68　 139.58% 0.0024%
<9450> ファイバーGT　　　176100 　40564.18　 136.66% -0.0013%
<2325> NJS　　　　　　　65300 　87003.6　 132.17% 0.0116%
<3652> DMP　　　　　　　83700 　53795.98　 131.03% -0.1099%
<6072> 地盤ネットH　　　　5058200 　1454103.14　 130.85% -0.1528%
<4889> レナサイエンス　　　975500 　445995.56　 129.27% -0.1503%
<7172> JIA　　　　　　　653600 　489988.42　 121.77% 0.0033%
<1367> iFTPXダ　　　　399643 　377035.891　 119.7% -0.0363%
<3197> すかいHD　　　　　6216700 　6257558.76　 116.74% -0.0094%
<9211> エフ・コード　　　　302600 　136339.26　 114.76% -0.0515%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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