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出来高変化率ランキング（13時台）～セレス、コーア商事Hなどがランクイン
*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～セレス、コーア商事Hなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月26日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜198A＞ ポストプライ 3177100 22200.18 348.16% 0.0746%
＜7746＞ 岡本硝子 5776700 219762.42 332.59% 0.14%
＜8746＞ unbanked 1991700 21628.66 288.72% -0.2551%
＜3696＞ セレス 1078200 193082.84 277.58% 0.1777%
＜2510＞ NF国内債 218220 28733.457 218.44% 0.0002%
＜7707＞ PSS 788500 22863.82 213.62% -0.0157%
＜6620＞ 宮越HD 1181800 302492.64 202.06% 0.1307%
＜7352＞ TWOSTONE 1914400 112545.56 194.83% 0.0581%
＜4664＞ RSC 1132000 204513.7 186.76% 0.0433%
＜9273＞ コーア商事H 431700 56155.44 186.01% 0.0133%
＜1656＞ iSコア米債 472250 33592.162 160.97% 0.0018%
＜2418＞ ツカダGHD 637500 81564.66 155.43% 0%
＜1597＞ MXSJリート 303209 134308.215 149.72% 0.0092%
＜4848＞ フルキャストHD 485900 199783.5 148.80% 0.0066%
＜2168＞ パソナG 712800 271493.64 148.54% -0.0534%
＜3932＞ アカツキ 211700 248875.52 147.46% -0.0013%
＜2962＞ テクニスコ 2037500 826035.44 145.28% 0.0443%
＜3196＞ ホットランドH 417100 187056.74 144.81% -0.0132%
＜550A＞ ソフトテックス 51600 28044.24 143.30% -0.0844%
＜5816＞ オーナンバ 163800 103732.74 138.87% -0.0237%
<3028> アルペン 430300 276366.68 133.04% 0.0004%
<9450> ファイバーGT 168400 40564.18 131.07% -0.0053%
<2325> NJS 62000 87003.6 125.70% 0.0116%
<4889> レナサイエンス 901500 445995.56 119.87% -0.146%
<3652> DMP 75600 53795.98 118.67% -0.0945%
<7172> JIA 625300 489988.42 116.35% 0.0063%
<6072> 地盤ネットH 4421600 1454103.14 115.23% -0.1451%
<1367> iFTPXダ 377427 377035.891 112.79% -0.028%
<3197> すかいHD 5948700 6257558.76 111.39% -0.0099%
<3053> ペッパー 534300 33187.58 107.72% -0.005%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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