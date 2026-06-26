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出来高変化率ランキング（13時台）～セレス、コーア商事Hなどがランクイン

2026年6月26日 13:53

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記事提供元：フィスコ

*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～セレス、コーア商事Hなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月26日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜198A＞ ポストプライ　　　 　3177100 　22200.18　 348.16% 0.0746%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　5776700 　219762.42　 332.59% 0.14%
＜8746＞ unbanked　 　1991700 　21628.66　 288.72% -0.2551%
＜3696＞ セレス　　　　　　 　1078200 　193082.84　 277.58% 0.1777%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　218220 　28733.457　 218.44% 0.0002%
＜7707＞ PSS　　　　　　 　788500 　22863.82　 213.62% -0.0157%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　 　1181800 　302492.64　 202.06% 0.1307%
＜7352＞ TWOSTONE　 　1914400 　112545.56　 194.83% 0.0581%
＜4664＞ RSC　　　　　　 　1132000 　204513.7　 186.76% 0.0433%
＜9273＞ コーア商事H　　　 　431700 　56155.44　 186.01% 0.0133%
＜1656＞ iSコア米債　　　 　472250 　33592.162　 160.97% 0.0018%
＜2418＞ ツカダGHD　　　 　637500 　81564.66　 155.43% 0%
＜1597＞ MXSJリート　　 　303209 　134308.215　 149.72% 0.0092%
＜4848＞ フルキャストHD　 　485900 　199783.5　 148.80% 0.0066%
＜2168＞ パソナG　　　　　 　712800 　271493.64　 148.54% -0.0534%
＜3932＞ アカツキ　　　　　 　211700 　248875.52　 147.46% -0.0013%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　2037500 　826035.44　 145.28% 0.0443%
＜3196＞ ホットランドH　　 　417100 　187056.74　 144.81% -0.0132%
＜550A＞ ソフトテックス　　 　51600 　28044.24　 143.30% -0.0844%
＜5816＞ オーナンバ　　　　 　163800 　103732.74　 138.87% -0.0237%
<3028> アルペン　　　　　 　430300 　276366.68　 133.04% 0.0004%
<9450> ファイバーGT　　 　168400 　40564.18　 131.07% -0.0053%
<2325> NJS　　　　　　 　62000 　87003.6　 125.70% 0.0116%
<4889> レナサイエンス　　 　901500 　445995.56　 119.87% -0.146%
<3652> DMP　　　　　　 　75600 　53795.98　 118.67% -0.0945%
<7172> JIA　　　　　　 　625300 　489988.42　 116.35% 0.0063%
<6072> 地盤ネットH　　　 　4421600 　1454103.14　 115.23% -0.1451%
<1367> iFTPXダ　　　 　377427 　377035.891　 112.79% -0.028%
<3197> すかいHD　　　　 　5948700 　6257558.76　 111.39% -0.0099%
<3053> ペッパー　　　　　 　534300 　33187.58　 107.72% -0.005%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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