*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約810円分押し下げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり95銘柄、値下がり129銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。2763.62円安の69602.72円（出来高概算10億4473万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウ平均は71.72ドル高の51920.62ドル、ナスダックは118.02ポイント安の25358.61で取引を終了した。PCEコア価格指数を受けたインフレ懸念の緩和で、寄り付き後、上昇。その後、携帯端末のアップル（AAPL）が重しとなったほか、イランによるホルムズ海峡の船舶攻撃が報じられ、原油が反発するに連れ相場は失速。ダウは1-3月期国内総生産（GDP）確報値が予想外に上方修正されたほか雇用関連指標を好感し底堅く推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、26日の日経平均は778.63円安の71587.71円と反落して取引を開始した。米ナスダック安やアップル株の下落を受け、東京市場でも値がさハイテク株を中心に売りが先行した。昨日の日経平均が3200円近く上昇したことから、短期的な利益確定売りが出やすかった。前場中盤にかけて先物主導の売りが強まり、日経平均は7万円を割って69600円台まで下げ幅を拡大した。

個別では、花王＜4452＞、ルネサス＜6723＞、オリンパス＜7733＞、テルモ＜4543＞、ダイキン＜6367＞、トヨタ＜7203＞、三井物＜8031＞、丸紅＜8002＞、JT＜2914＞、資生堂＜4911＞、コマツ＜6301＞、塩野義＜4507＞、住友不＜8830＞、セコム＜9735＞、大和ハウス＜1925＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、太陽誘電<6976>、イビデン<4062>、村田製<6981>、ファーストリテ<9983>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、フジクラ<5803>、ファナック<6954>、信越化<4063>、京セラ<6971>などの銘柄が下落。

業種別では、石油・石炭製品、建設業、食料品などが上昇した一方で、情報・通信業、電気機器、非鉄金属などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約810円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、太陽誘電<6976>、イビデン<4062>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは花王＜4452＞となり1銘柄で日経平均を約10円押し上げた。同2位はルネサス＜6723＞となり、オリンパス＜7733＞、テルモ＜4543＞、ダイキン＜6367＞、トヨタ＜7203＞、三井物＜8031＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 69602.72(-2763.62)

値上がり銘柄数 95(寄与度+113.95)

値下がり銘柄数 129(寄与度-2877.57)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4452＞ 花王 6564 323 10.83

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 5110 266 8.92

＜7733＞ オリンパス 1686 50.5 6.77

＜4543＞ テルモ 2218.5 25 6.70

＜6367＞ ダイキン工業 24025 175 5.87

＜7203＞ トヨタ自動車 2727.5 27 4.53

＜8031＞ 三井物産 4501 55 3.69

＜8002＞ 丸紅 4707 100 3.35

＜2914＞ JT 6034 86 2.88

＜4911＞ 資生堂 2573 73 2.45

＜6301＞ 小松製作所 6317 67 2.25

＜4507＞ 塩野義製薬 2740 21.5 2.16

＜8830＞ 住友不動産 3525 32 2.15

＜9735＞ セコム 6404 30 2.01

＜1925＞ 大和ハウス工業 4408 57 1.91

<7912> 大日本印刷 2876 56.5 1.89

<1802> 大林組 3169 52 1.74

<4901> 富士フイルム 3430 17 1.71

<7267> ホンダ 1421.5 7.5 1.51

<1928> 積水ハウス 3325 45 1.51

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 32540 -3360 -810.97

＜9984＞ ソフトバンクG 6246 -872 -701.55

＜8035＞ 東エレク 72900 -2440 -245.38

＜285A＞ キオクシアHD 94170 -9680 -227.15

＜6762＞ TDK 3588 -320 -160.91

<6976> 太陽誘電 16505 -2315 -77.60

<4062> イビデン 25225 -1145 -76.77

<6981> 村田製作所 11010 -815 -65.57

<9983> ファーストリテ 83550 -750 -60.34

<6146> ディスコ 79530 -6440 -43.18

<6920> レーザーテック 50000 -3180 -42.64

<5803> フジクラ 6234 -202 -40.63

<6954> ファナック 7172 -185 -31.01

<4063> 信越化 6978 -172 -28.83

<6971> 京セラ 3455 -103 -27.62

<7735> SCREEN 16915 -710 -19.04

<6098> リクルートHD 11095 -145 -14.58

<5801> 古河電気工業 46420 -3500 -11.73

<5706> 三井金属鉱業 43020 -3370 -11.30

<7974> 任天堂 6610 -249 -8.35《CS》