*11:41JST ポールトゥウィンホールディングス---クラウド技術力で存在感、子会社エンジニアがAWS表彰プログラムに選出

ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞は25日、連結子会社SynX（本社：東京都千代田区）のエンジニア3名が、AWSパートナーネットワーク（APN）の表彰プログラム「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出されたと発表した。

同表彰は、AWS認定資格を全て保有するAWSエンジニアを対象としたもので、12分野にわたる認定資格の取得が求められる。同社グループの従業員が選出されるのは2年連続となる。

SynXは、クラウド・AI・IoTなどの技術を活用したITソリューションを提供しており、今後も高度な技術力を有するエンジニアの育成を強化するとともに、顧客ニーズに応じたクラウド環境の設計・構築・運用支援を通じて、持続的な価値創出に取り組む。

非ゲームのソフトウェアテストを中心とする国内Tech分野を成長領域の１つに位置付ける同社グループにとって、クラウド領域における高度な技術力及び幅広い専門知識が客観的に示されたことは、技術的優位性と競争力強化に繋がるものと考えられる。《KT》