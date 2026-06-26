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出来高変化率ランキング（10時台）～伊勢化、ポストプライなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～伊勢化、ポストプライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月26日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜198A＞ ポストプライ 1670000 22200.18 309.19% 0.1268%
＜3696＞ セレス 578400 193082.84 212.37% 0.2207%
＜7707＞ PSS 758000 22863.82 209.05% -0.0052%
＜1656＞ iSコア米債 462600 33592.162 158.39% 0.0015%
＜4664＞ RSC 784900 204513.7 143.15% 0.1349%
＜9273＞ コーア商事H 299400 56155.44 140.3% 0.0066%
＜3932＞ アカツキ 196500 248875.52 138.13% 0.0048%
＜2418＞ ツカダGHD 467100 81564.66 116.87% 0.0064%
＜550A＞ ソフトテックス 39000 28044.24 111.25% -0.073%
＜1597＞ MXSJリート 213374 134308.215 106.07% 0.0059%
＜2168＞ パソナG 427600 271493.64 87.33% -0.0657%
＜2325＞ NJS 44900 87003.6 86.79% 0.0031%
＜1367＞ iFTPXダ 294880 377035.891 83.64% -0.016%
＜7352＞ TWOSTONE 787700 112545.56 82.65% 0.0969%
＜3028＞ アルペン 277100 276366.68 79.92% 0.0004%
＜3196＞ ホットランドH 236100 187056.74 76.27% -0.005%
＜2962＞ テクニスコ 1133000 826035.44 74.22% 0.1749%
＜4848＞ フルキャストHD 254700 199783.5 71.03% 0.0079%
＜2840＞ iFナス100 599332 759045.27 67.26% -0.0186%
＜4107＞ 伊勢化 379700 1052632 57.12% 0.1899%
<5184> ニチリン 29300 63913 56.96% 0.0035%
<3197> すかいHD 3642700 6257558.76 55.28% -0.0108%
<2170> LINK＆M 927800 265841.44 50.96% 0.0076%
<1578> 上場225M 23156 76192.729 46.89% -0.0299%
<6203> 豊和工 420300 446113.7 46.61% 0.0297%
<5816> オーナンバ 72500 103732.74 45.61% -0.0045%
<3133> 海帆 5534400 216557.48 44.71% -0.4132%
<1569> TPX－1倍 527060 211708.578 43.32% 0.0063%
<9450> ファイバーGT 75700 40564.18 39.73% -0.0161%
<3771> システムリサーチ 44500 55988.44 38.67% -0.0075%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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