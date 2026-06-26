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出来高変化率ランキング（10時台）～伊勢化、ポストプライなどがランクイン

2026年6月26日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～伊勢化、ポストプライなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月26日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜198A＞ ポストプライ　　　 1670000 　22200.18　 309.19% 0.1268%
＜3696＞ セレス　　　　　　　578400 　193082.84　 212.37% 0.2207%
＜7707＞ PSS　　　　　　　758000 　22863.82　 209.05% -0.0052%
＜1656＞ iSコア米債　　　　462600 　33592.162　 158.39% 0.0015%
＜4664＞ RSC　　　　　　　784900 　204513.7　 143.15% 0.1349%
＜9273＞ コーア商事H　　　　299400 　56155.44　 140.3% 0.0066%
＜3932＞ アカツキ　　　　　　196500 　248875.52　 138.13% 0.0048%
＜2418＞ ツカダGHD　　　　467100 　81564.66　 116.87% 0.0064%
＜550A＞ ソフトテックス　　　39000 　28044.24　 111.25% -0.073%
＜1597＞ MXSJリート　　　213374 　134308.215　 106.07% 0.0059%
＜2168＞ パソナG　　　　　　427600 　271493.64　 87.33% -0.0657%
＜2325＞ NJS　　　　　　　44900 　87003.6　 86.79% 0.0031%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　294880 　377035.891　 83.64% -0.016%
＜7352＞ TWOSTONE　　787700 　112545.56　 82.65% 0.0969%
＜3028＞ アルペン　　　　　　277100 　276366.68　 79.92% 0.0004%
＜3196＞ ホットランドH　　　236100 　187056.74　 76.27% -0.005%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　1133000 　826035.44　 74.22% 0.1749%
＜4848＞ フルキャストHD　　254700 　199783.5　 71.03% 0.0079%
＜2840＞ iFナス100　　　599332 　759045.27　 67.26% -0.0186%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　　379700 　1052632　 57.12% 0.1899%
<5184> ニチリン　　　　　　29300 　63913　 56.96% 0.0035%
<3197> すかいHD　　　　　3642700 　6257558.76　 55.28% -0.0108%
<2170> LINK＆M　　　　927800 　265841.44　 50.96% 0.0076%
<1578> 上場225M　　　　23156 　76192.729　 46.89% -0.0299%
<6203> 豊和工　　　　　　　420300 　446113.7　 46.61% 0.0297%
<5816> オーナンバ　　　　　72500 　103732.74　 45.61% -0.0045%
<3133> 海帆　　　　　　　　5534400 　216557.48　 44.71% -0.4132%
<1569> TPX－1倍　　　　527060 　211708.578　 43.32% 0.0063%
<9450> ファイバーGT　　　75700 　40564.18　 39.73% -0.0161%
<3771> システムリサーチ　　44500 　55988.44　 38.67% -0.0075%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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