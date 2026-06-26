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出来高変化率ランキング（9時台）～オークファン、RSCなどがランクイン

2026年6月26日 10:09

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記事提供元：フィスコ

*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～オークファン、RSCなどがランクイン
オークファン＜3674＞がランクイン（9時42分時点）。続伸。前日取引終了後に、株主
優待制度の拡充を発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。従来のQUO
カードPayに加え、新たな株主優待としてプライベートブランド「AP LAB」および
「KACHIKA」の商品を対象とする割引クーポンコードを進呈する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月26日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜373A＞ リップス　　　　　 79000 　3897.62　 373.49% 0.0233%
＜198A＞ ポストプライ　　　　1588300 　22200.18　 305.49% 0.1194%
＜538A＞ NZAM米債　　　　755 　255.283　 274.57% 0.0015%
＜499A＞ ラグジュアリ　　　　32 　38.217　 255.23% 0%
＜6484＞ KVK　　　　　　　6800 　2661.58　 194.36% 0.013%
＜7709＞ クボテック　　　　　217000 　2532.86　 189.89% 0%
＜468A＞ GXUS社債　　　　14860 　775.492　 181.24% -0.0003%
＜9441＞ ベルパーク　　　　　19500 　11296.4　 175.66% -0.0169%
＜1656＞ iSコア米債　　　　460390 　33592.162　 157.79% 0.0018%
＜570A＞ iS日債01　　　　11310 　2036.736　 157.3% -0.0001%
＜9612＞ ラックランド　　　　113900 　34049.7　 142.77% 0.0075%
＜9273＞ コーア商事H　　　　298300 　56155.44　 139.84% 0.008%
＜8006＞ ユアサフナ　　　　　2600 　1250.88　 129.82% 0.0174%
＜4664＞ RSC　　　　　　　703700 　204513.7　 129.59% 0.1698%
＜2418＞ ツカダGHD　　　　463800 　81564.66　 115.99% 0.0097%
＜7850＞ 総合商研　　　　　　4800 　1185.16　 110.66% 0.0093%
＜4976＞ ドライルーブ　　　　3400 　1864　 104.16% -0.0038%
＜533A＞ NZMSP500　　102 　71.542　 99.12% 0.0004%
＜7614＞ オーエムツー　　　　2900 　1539.24　 90.28% -0.0058%
<2325> NJS　　　　　　　43100 　87003.6　 82.04% 0.0063%
＜3674＞ オークファン　　　　9000 　1790.46　 80.31% 0.0192%
<4719> アルファシステム　　25600 　51340.4　 79.63% -0.0117%
<3912> モバファク　　　　　14900 　6318.28　 78.36% -0.0009%
<2168> パソナG　　　　　　393900 　271493.64　 78.15% -0.0678%
<8118> キング　　　　　　　5500 　2543.82　 77.25% -0.0179%
<3028> アルペン　　　　　　270100 　276366.68　 76.91% -0.0019%
<3933> チエル　　　　　　　20300 　4320.16　 75.51% 0.0944%
<3196> ホットランドH　　　230100 　187056.74　 73.36% -0.0056%
<6161> エスティック　　　　16000 　10424.34　 73.14% 0.0163%
<450A> SSSPヘ有　　　　320 　206.224　 72.64% -0.0051%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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