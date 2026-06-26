*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～オークファン、RSCなどがランクイン

オークファン＜3674＞がランクイン（9時42分時点）。続伸。前日取引終了後に、株主

優待制度の拡充を発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。従来のQUO

カードPayに加え、新たな株主優待としてプライベートブランド「AP LAB」および

「KACHIKA」の商品を対象とする割引クーポンコードを進呈する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月26日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜373A＞ リップス 79000 3897.62 373.49% 0.0233%

＜198A＞ ポストプライ 1588300 22200.18 305.49% 0.1194%

＜538A＞ NZAM米債 755 255.283 274.57% 0.0015%

＜499A＞ ラグジュアリ 32 38.217 255.23% 0%

＜6484＞ KVK 6800 2661.58 194.36% 0.013%

＜7709＞ クボテック 217000 2532.86 189.89% 0%

＜468A＞ GXUS社債 14860 775.492 181.24% -0.0003%

＜9441＞ ベルパーク 19500 11296.4 175.66% -0.0169%

＜1656＞ iSコア米債 460390 33592.162 157.79% 0.0018%

＜570A＞ iS日債01 11310 2036.736 157.3% -0.0001%

＜9612＞ ラックランド 113900 34049.7 142.77% 0.0075%

＜9273＞ コーア商事H 298300 56155.44 139.84% 0.008%

＜8006＞ ユアサフナ 2600 1250.88 129.82% 0.0174%

＜4664＞ RSC 703700 204513.7 129.59% 0.1698%

＜2418＞ ツカダGHD 463800 81564.66 115.99% 0.0097%

＜7850＞ 総合商研 4800 1185.16 110.66% 0.0093%

＜4976＞ ドライルーブ 3400 1864 104.16% -0.0038%

＜533A＞ NZMSP500 102 71.542 99.12% 0.0004%

＜7614＞ オーエムツー 2900 1539.24 90.28% -0.0058%

<2325> NJS 43100 87003.6 82.04% 0.0063%

＜3674＞ オークファン 9000 1790.46 80.31% 0.0192%

<4719> アルファシステム 25600 51340.4 79.63% -0.0117%

<3912> モバファク 14900 6318.28 78.36% -0.0009%

<2168> パソナG 393900 271493.64 78.15% -0.0678%

<8118> キング 5500 2543.82 77.25% -0.0179%

<3028> アルペン 270100 276366.68 76.91% -0.0019%

<3933> チエル 20300 4320.16 75.51% 0.0944%

<3196> ホットランドH 230100 187056.74 73.36% -0.0056%

<6161> エスティック 16000 10424.34 73.14% 0.0163%

<450A> SSSPヘ有 320 206.224 72.64% -0.0051%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》