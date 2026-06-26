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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1795円高の71260円
*08:55JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1795円高の71260円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.77円換算）で、アイシン精機＜7201＞、三井住友トラHD＜8306＞、TDK＜6758＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1795円高の71260円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は71.72ドル高の51920.62ドル、ナスダックは118.02ポイント安の25358.61で取引を終了した。PCEコア価格指数を受けたインフレ懸念の緩和で、寄り付き後、上昇。その後、携帯端末のアップル（AAPL）が重しとなったほか、イランによるホルムズ海峡の船舶攻撃が報じられ、対イラン和平が脆弱との見方に原油が反発するに連れ、相場は失速。ダウは1－3月期国内総生産（GDP）確報値が予想外に上方修正されたほか雇用関連指標を好感し底堅く、まちまちで終了した。
25日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円90銭から161円57銭まで下落し、161円80銭で引けた。米5月PCEコア価格指数が想定内にとどまり、年内の利上げ観測が緩和したためドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1334ドルから1.1388ドルまで上昇し、1.1372ドルで引けた。
NY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：71.47 ↑1.13）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋1.13ドル（＋1.61％）の71.47ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.03 2431 247.5 1
1.34
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2718 271 1
1.07
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4986 281
5.97
9433 (KDDIY) 関西電力 7.51 2430 122
5.29
「ADR下落率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.86 6749 -369 -
5.18
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2556 -98 -
3.69
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2085 -77 -
3.56
6146 (DSCSY) ディスコ 51.50 83312 -2658 -
3.09
■そのたADR（25日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 -1.09 2085 -7
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.30 -0.01 5905 -7
4
8035 (TOELY) 住友商事 37.67 -1.13 6094 -3
6
6758 (SONY.N) TDK 23.72 0.10 3837 -7
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.44 -0.13 2659 -9.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 0.02 911 -23.
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.90 -1.25 4513 -4
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.86 0.75 6749 -36
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.70 4986 28
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.70 -0.14 7021 -12
9
8001 (ITOCY) 丸紅 281.46 -8.00 4553 -5
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.01 7757 3
2
8031 (MITSY) 東京エレク 234.00 13.67 75708 36
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11324 8
4
4568 (DSNKY) 第一三共 15.77 0.08 2551 -15.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.51 -0.02 2430 12
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.07 -0.15 895 -91
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.10 0.00 1461 -1
4
7267 (HMC.N) スズキ 47.79 1.10 1933 -3.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 -0.09 5927 -2
1
6902 (DNZOY) ファナック 22.17 -0.59 7173 -18
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.28 0.23 7532 -
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.79 0.15 2393
0
8411 (MFG.N) オリックス 38.48 0.14 6225 5
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.86 0.31 24039 18
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.65 -0.08 5063
9
7741 (HOCPY) キヤノン 26.24 0.30 4245 -1
3
6503 (MIELY) 三菱電機 73.34 -0.78 5932 -5
4
6981 (MRAAY) 日東電工 19.52 0.09 3158 -5
5
7751 (CAJPY) 任天堂 10.36 -0.15 6704 -15
5
6273 (SMCAY) SMC 22.30 0.75 72149 -78
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.75 -0.03 303
1
6146 (DSCSY) ディスコ 51.50 2.40 83312 -265
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.75 -0.07 1901 -9.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.00 -0.93 4368 -3
2
6702 (FJTSY) 富士通 19.39 -0.59 3137 -5
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.44 0.06 3378 -4
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.03 1.03 2431 247.
5
8002 (MARUY) 三井物産 546.50 -21.00 4420 -2
6
6723 (RNECY) ルネサス 14.66 0.05 4743 -10
1
6954 (FANUY) 京セラ 21.69 -0.03 3509 -4
9
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.97 -0.31 1696 -9.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.28 0.06 3928 -5
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 38.35 -1.85 6204 -4
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.17 3378 -3
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 -0.25 2556 -9
8
6857 (ATEYY) シスメックス 8.78 0.41 1420 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.46 -0.03 2177 -16.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.77 -0.11 1580 -9.
5
（時価総額上位50位、1ドル161.77円換
算）《AN》
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