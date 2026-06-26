ケンコーマヨネーズ、27年3月期は増収・連続増配予想、利益予想は原材料高を織り込み保守的

ケンコーマヨネーズ<2915>(東証プライム)は、ビジョンに「サラダ料理で世界一になる」を掲げ、サラダ・総菜類、タマゴ加工品、マヨネーズ・ドレッシング類、および総菜関連事業を展開している。27年3月期は増収を見込むが、利益面は原材料価格高止まりなど不透明感を考慮して小幅減益予想としている。ただし保守的だろう。積極的な事業展開で収益回復を期待したい。株価は調整一巡して反発の動きを強めている。高配当利回りや低PBRも評価材料であり、出直りを期待したい。

■サラダ・総菜類、タマゴ加工品、マヨネーズ・ドレッシング類などを展開

サラダ・総菜類、タマゴ加工品、マヨネーズ・ドレッシング類の調味料・加工食品事業を主力として、日配サラダや総菜等のフレッシュ総菜およびグループ内生産受託の総菜関連事業等、その他(サラダ専門店Salad Cafeなど)も展開している。ロングライフサラダは国内市場シェア1位である。Salad Cafeは対面の量り売りサラダや弁当の販売を展開している。

なお同社は8月24日を「ドレッシングの日」と制定している。ドレッシングは野菜にかけて使用することが多いため、831(やさい)にかける→8×3×1=24で24日を、またカレンダーで見ると野菜の日(8月31日)の真上にあるのが8月24日であることから、野菜にドレッシングをかける様子をイメージして8月24日を「ドレッシングの日」と制定した。

26年3月期のセグメント別売上高(外部顧客に対する売上高)は、調味料・加工食品事業(単体)が734億34百万円、総菜関連事業等(連結子会社)が181億80百万円、その他(サラダカフェ等)が7億40百万円だった。調味料・加工食品事業の内訳は、サラダ・総菜類が213億24百万円、マヨネーズ・ドレッシング類が284億78百万円、タマゴ加工品が218億07百万円、その他が18億23百万円だった。営業利益(調整前)は調味料・加工食品事業が30億94百万円、総菜関連事業等が10億04百万円、その他が35百万円の損失、調整額が91百万円だった。また販路別の売上高構成比は外食が29.6%、量販店が27.1%、CVSが20.7%、パン(製パンメーカー等)が12.3%、給食(学校、老健施設等)が4.6%、その他が5.7%だった。

■ビジョンは「サラダ料理で世界一になる」

25年3月期から36年3月期までの12年間を対象とする中長期経営計画「KENKO Vision 2035」では、ビジョンに「サラダ料理で世界一になる」を掲げている。そして一部の経営目標が早期到達したこと(営業利益とROEが計画比上振れ)などを踏まえ、26年2月に一部見直しを行った。

新たなコンセプトに「『Global Food Solution Company」への転換 ～食の『困った』を『ワクワク・ドキドキ』に変える～』を掲げ、基本戦略をアップデートして「事業ポートフォリオの再構築と成長戦略の見直し」「スマート化戦略の位置づけ再整理」「資本コストや株価を意識した経営のさらなる深化」とした。

基本戦略アップデートの骨子として、事業ポートフォリオの再構築と成長戦略の見直しでは「顧客IN」と「共創」による既存事業の販売拡大、Salad Cafeと料理教室(キッチンスペース831)の最適化、海外売上高比率の引き上げ(35年度目標について当初計画は10%、今回計画は30%)、スマート化戦略の位置づけ再整理ではDXからBX(ビジネスプロセスの変革)への進化、共創によるインキュベーション機能の構築、競争優位の源泉の創造と生産性向上を担うIT戦略の策定、資本コストや株価を意識した経営のさらなる深化ではキャッシュ・ベース・マネジメントへの移行、成長性・収益性・健全性の長期的なバランスを意識した投資の推進、配当政策の見直しとした。

なお目標値の項目に関しては従来の営業利益をEBITDAマージンへ、ROEをROICへ変更した。そして修正後の目標値はPhase1(25年3月期～28年3月期)で連結売上高1020億円(従来の1020億円を据え置き)、EBITDAマージン7.0%(従来は営業利益33億円)、ROIC6.0%以上(従来はROE未公表)、Phase2(29年3月期～32年3月期)で連結売上高1,450億円(従来は連結売上高未公表)、EBITDAマージン10.0%(従来は営業利益未公表)、ROIC6.5%以上(従来はROE未公表)、Phase3(33年3月期～36年3月期)で連結売上高2000億円(従来の1250億円から上方修正)、EBITDAマージン12.0%(従来は営業利益75億円、営業利益率6.0%)、ROIC9.0%以上(従来はROE8.0%以上)としている。なおネットD/Eレシオについては長期的に1.5以下を目指す。

Phase1のキャッシュアロケーションとしては、キャッシュイン(営業CF)240億円に対して、キャッシュアウトはM&A・グループ再編・設備能力増強などの成長投資に150億円、環境投資・東京本社移転・IT投資などの基盤強化投資に60億円、株主還元に30億円の計画としている。

株主還元については、安定的に継続した株主還元を行うためDOE(株主資本配当率)を指標とした。そしてDOEを段階的に引き上げ、Phase1の28年3月期に2.5%以上、Phase2の32年3月期に3.5%以上、Phase3の36年3月期に4.0%以上を目指す。

26年5月には、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)に賛助会員として加盟した。

■サステナビリティを意識した新製品

23年9月には、新たなプラントベースフードとして、植物性原料を使用した「タマゴ風加工品」を発表した。プラントベース商品「HAPPY！！ with VEGE」シリーズとして、植物性たまごの研究開発・販売を行うUMAMI UNITED JAPANと協業し、主力の「タマゴ加工品」の新たなカテゴリーとなる「植物性タマゴ加工品」として商品を開発・展開する。23年10月にはフードサービス業界向けプラントベース商品「HAPPY！！ with VEGE」シリーズとして、たまご不使用のプラントベースのたまご風サラダ「まるでたまごのサラダ」を発売開始した。

25年3月には神奈川県「森林再生パートナー制度」に参画した。25年12月にはサステナビリティへの取り組み事例として、工場で排出された「卵殻」を配合したサステナブル素材から「箸」「鉢」「トレー」を作る事例を紹介した。また25年12月には農研機構、東京農工大学、日本大学生物資源科学部、信州大学農学部、キューピー等が連携して始動した「畜産の新たな社会的価値の創出研究開発プラットフォーム」に参画した。

■27年3月期は小幅減益予想だが保守的、配当は連続増配予想

27年3月期の連結業績予想は売上高が前期比5.0%増の970億円、営業利益が3.7%減の40億円、経常利益が4.1%減の41億50百万円、親会社株主帰属当期純利益が3.0%減の28億40百万円としている。配当予想は前期比3円増配の70円(第2四半期末35円、期末35円)としている。連続増配で予想配当性向は36.3%となる。

営業利益1億55百万円減益の要因分析は価格改定効果で37億21百万円増益、生産効率向上で7億27百万円増益、販売数量増加で2億09百万円増益、物流費増加で2億14百万円減益、原材料影響で22億23百万円減益、固定経費等の増加で23億75百万円減益の計画としている。

セグメント別売上高(外部顧客に対する売上高)の計画は、調味料・加工食品事業(単体)が6.5%増の782億20百万円(内訳はサラダ・総菜類が8.6%増の231億52百万円、マヨネーズ・ドレッシング類が3.5%増の294億66百万円、タマゴ加工品が8.5%増の236億69百万円、その他が5.9%増の19億30百万円)、総菜関連事業等(連結子会社)が0.1%減の181億60百万円、その他(サラダカフェ等)が2店舗退店により16.2%減の6億20百万円としている。

売上面は価格改定の実施、販促企画キャンペーンの実行、顧客INの発想による数量回復などで増収を見込むが、利益面は原材料価格高止まりなど不透明感を考慮して小幅減益予想としている。ただし保守的だろう。積極的な事業展開で収益回復を期待したい。

■株主優待制度は毎年3月末の株主対象

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年3月末日現在の株主を対象として、保有株式数に応じて当社商品を贈呈している。

■株価は反発の動き

株価は調整一巡して反発の動きを強めている。高配当利回りや低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、出直りを期待したい。6月25日の終値は2010円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS193円09銭で算出)は約10倍、今期予想配当利回り(会社予想の70円で算出)は約3.5%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS2886円81銭で算出)は約0.7倍、時価総額は約331億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

