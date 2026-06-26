*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ソフトテックス、テクニスコ、日本調理機など

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

サンウェルズ＜9229＞ 116 -11

特に材料もなく前日急伸の反動。

シャープ＜6753＞ 601 -64.5

鴻海精密工業との新規事業における戦略的協業で24日大幅高も。

FIG＜4392＞ 1160 -43

24日反発となったがすかさす戻り売り。

スカパーJSAT＜9412＞ 2592 -202

スペースX株のさえない動きを意識で。

AREHD＜5857＞ 2860 -230

金価格の下落をマイナス視。

三井海洋開発＜6269＞ 9652 -508

25日線レベルが上値を抑制へ。

MS＆AD＜8725＞ 4252 -198

大株主による保有株売却観測で。

INPEX＜1605＞ 3287 -114

NY原油相場の下落を売り材料視。

住友金属鉱山＜5713＞ 7653 -302

金相場の下落を弱材料視。

日本調理機＜2961＞ 6620 +1000

1：4の株式分割を引き続き材料視。

スマートバリュー＜9417＞ 392 +80

子会社がオリックスと「空飛ぶクルマ」の離着陸場整備に向けた検討を開始と。

ポラリスHD＜3010＞ 191 +23

還元方針見直しとそれに伴う増配を発表。

ソフトテックス＜550A＞ 2368 +400

記念配当実施に伴う増配を発表。

テクニスコ＜2962＞ 1669 +300

2月高値奪回に向けたリバウンドが続く。

リプロセル＜4978＞ 132 +12

再生医療等製品「ステムカイマル」の国内製造販売承認を申請。

TrueData＜4416＞ 410 -2

AIを活用した米国SASの予測システムを活用した

消費財メーカー向け価格シミュレーションサービスを提供開始。

タメニー＜6181＞ 79 -21

有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと

発表し24日ストップ高。25日は反動安。

セイワHD＜523A＞ 1716 -2

金属製品塗装・組立を行う大庭塗装工業所を子会社化。

上昇して始まるが買い続かず。

IGS＜4265＞ 313 -5

24日大幅安の売り地合いが継続。

ペルセウス＜4882＞ 170 +12

引き続き台湾企業との研究開発協業での覚書締結が手掛かり。

イノバセル<504A> 393 -24

5日線に上値を抑えられる展開続く。

インフォメティス<281A> 753 +16

引き続き欧州本土への事業展開に向けた取り組み開始を材料視。

くすりの窓口<5592> 2291 -271

75日線に上値を阻まれる形。

免疫生物<4570> 989 +47

タンパク質検出・測定キットの新製品を開発。《CS》