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前日に動いた銘柄 part2ソフトテックス、テクニスコ、日本調理機など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ソフトテックス、テクニスコ、日本調理機など
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
サンウェルズ＜9229＞ 116 -11
特に材料もなく前日急伸の反動。
シャープ＜6753＞ 601 -64.5
鴻海精密工業との新規事業における戦略的協業で24日大幅高も。
FIG＜4392＞ 1160 -43
24日反発となったがすかさす戻り売り。
スカパーJSAT＜9412＞ 2592 -202
スペースX株のさえない動きを意識で。
AREHD＜5857＞ 2860 -230
金価格の下落をマイナス視。
三井海洋開発＜6269＞ 9652 -508
25日線レベルが上値を抑制へ。
MS＆AD＜8725＞ 4252 -198
大株主による保有株売却観測で。
INPEX＜1605＞ 3287 -114
NY原油相場の下落を売り材料視。
住友金属鉱山＜5713＞ 7653 -302
金相場の下落を弱材料視。
日本調理機＜2961＞ 6620 +1000
1：4の株式分割を引き続き材料視。
スマートバリュー＜9417＞ 392 +80
子会社がオリックスと「空飛ぶクルマ」の離着陸場整備に向けた検討を開始と。
ポラリスHD＜3010＞ 191 +23
還元方針見直しとそれに伴う増配を発表。
ソフトテックス＜550A＞ 2368 +400
記念配当実施に伴う増配を発表。
テクニスコ＜2962＞ 1669 +300
2月高値奪回に向けたリバウンドが続く。
リプロセル＜4978＞ 132 +12
再生医療等製品「ステムカイマル」の国内製造販売承認を申請。
TrueData＜4416＞ 410 -2
AIを活用した米国SASの予測システムを活用した
消費財メーカー向け価格シミュレーションサービスを提供開始。
タメニー＜6181＞ 79 -21
有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと
発表し24日ストップ高。25日は反動安。
セイワHD＜523A＞ 1716 -2
金属製品塗装・組立を行う大庭塗装工業所を子会社化。
上昇して始まるが買い続かず。
IGS＜4265＞ 313 -5
24日大幅安の売り地合いが継続。
ペルセウス＜4882＞ 170 +12
引き続き台湾企業との研究開発協業での覚書締結が手掛かり。
イノバセル<504A> 393 -24
5日線に上値を抑えられる展開続く。
インフォメティス<281A> 753 +16
引き続き欧州本土への事業展開に向けた取り組み開始を材料視。
くすりの窓口<5592> 2291 -271
75日線に上値を阻まれる形。
免疫生物<4570> 989 +47
タンパク質検出・測定キットの新製品を開発。《CS》
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