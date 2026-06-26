*04:15JST 6月25日のNY為替概況

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円90銭から161円56銭まで下落し、引けた。

米5月PCEコア価格指数が想定内にとどまり、年内の利上げ観測が緩和したためドル売りに転じた。

ユーロ・ドルは1.1333ドルから1.1388ドルまで反発し、引けた。

ユーロ・円は183円50銭から184円10銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.3154ドルから1.3219ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.8135フランから0.8090フランまで下落した。



[経済指標]

・米・5月PCEコア価格指数：前月比＋0.3％、前年比＋3.4％（予想＋0.3％、＋3.4％、4月＋0.3％←＋0.2％、＋3.3％）

・米・5月PCE価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋4.1％（予想：＋0.5％、＋4.1％、4月＋0.4％、＋3.8％）

・米・5月個人所得：前月比＋0.7％（予想＋0.4％、4月0.0％）

・米・5月個人支出：前月比＋0.7％（予想＋0.6％、4月＋0.4％←0.5％）

・米・1-3月期GDP確報値：前期比年率＋2.1％（予想：＋1.6％、改定値：＋1.6％）

・米・1-3月期個人消費確報値：前期比＋0.5％（予想：＋1.4％、改定値：＋1.4％）

・米・1-3月期GDP価格指数：前期比＋3.6％（・予想：＋3.5％、改定値：＋3.5％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（6/20）：21.5万件（予想：22.5万件、前回：22.7万件←22.6万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（6/13）182.1万件（予想：180.2万件、前回：180万件←181万件）

・米・4月耐久財受注速報値：前月比－4.5％（予想－5.0％、4月＋8.5％←＋8.0％）

・米・5月シカゴ連銀全米活動指数：―0.10（予想：＋0.15、4月：＋0.19←＋0.14）

・米・6月カンザスシティ連銀製造業活動：11（予想6、5月8）《KY》