AI株急落がナスダックに波及、韓国KOSPIのサーキットブレーカーが示す市場の分化

2026年6月23日、韓国のKOSPI指数が9.99%急落し、サーキットブレーカーが発動した。この急落は米国市場にも波及し、ナスダック総合指数が2.21%下落するなど、世界的なハイテク株安を引き起こしている。背景には、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の再燃と、AI（人工知能）関連銘柄における「設備投資型」と「供給制約型」の二極化があるとみられる。

■韓国市場を襲った「3つの逆風」と世界への波及

数週間で最悪となった世界的なハイテク株安は、ウォール街ではなく、6月23日（火）のソウル市場から始まった。韓国のKOSPI指数は9.99%急落し、史上5番目の下落率を記録。韓国取引所では20分間のサーキットブレーカーが発動し、1日の取引で25億ドル（約4050億円、1ドル=162円換算）を超える外国人資金が流出した。

この急落には3つの要因が同時に重なった。第一に、MSCIが韓国を先進国市場のウォッチリストから再び除外したことで、期待されていたパッシブ資金の流入期待が消滅した。第二に、規制当局がサムスン電子とSKハイニックスに連動するレバレッジ型個別株ETF（1ヶ月前に導入されたばかり）への懸念を表明した。第三に、6月17日のFOMC（連邦公開市場委員会）で18人中9人の参加者が2026年中の利上げを予測したというタカ派的なシグナルが市場に浸透し、高マルチプルな成長株の割引率が徐々に引き上げられていた。これら3つの圧力が一気に押し寄せた結果、サーキットブレーカーが発動するほどの連鎖的な売りが発生した。

この動揺はアジアから欧州、そして米国へと波及した。米国市場の開始前にはS&P 500先物がすでに下落を織り込んでいた。ナスダック総合指数は2.21%安、S&P 500は1.44%安で取引を終え、AI半導体センチメントの指標とされるフィラデルフィア半導体指数（SOX指数）は約8%急落した。この世界的な下落トレンドは、東京市場（日経平均株価は3.55%安）や欧州の半導体製造装置メーカーにも及んでいる。

■サムスンとSKハイニックスが露呈した構造的リスク

KOSPI急落の中心にいたのは、同指数の時価総額の約半分を占めるサムスン電子とSKハイニックスだった。両社はそれぞれ12%以上急落し、特定のセクターや銘柄への過度な集中がもたらす構造的リスクを浮き彫りにした。市場の最大手企業が、世界的なセンチメントの変化、個人投資家のレバレッジ取引、およびインデックス格上げ期待の剥落というリスクに同時に直面したとき、1日で10%近く下落することは避けられない結果だったと言える。

サムスンとSKハイニックスは、大規模なAIモデルの心臓部となる高帯域幅メモリ（HBM）で世界シェアの大部分を握っている。ゴールドマン・サックスのアナリスト、ティモシー・モー氏は、急落後もKOSPIの目標値を12,000に維持し、今回の下落はAI半導体需要の反転ではなく「バリュエーションの調整」であると指摘した。実際、サムスンの最新世代「HBM4」は発売からわずか4ヶ月で売上高10億ドル（約1620億円）を突破しており、需要そのものは極めて堅調である。

■「マイクロン逆行高」の背景にあるHBMの物理的制約

6月22日（月）、Alphabetが約10%下落し、Amazonが約4.8%下落する中で、メモリ大手のマイクロン・テクノロジーが6.82%上昇するという「逆行高」が発生した。これは市場の一時的な気まぐれではなく、HBMの製造と販売における構造的な特徴によるものである。

HBMは、DRAMを垂直に最大16層まで積層し、TSV（シリコン貫通電極）と呼ばれる微細な銅の経路で接続した3D積層アーキテクチャを採用している。これにより、NvidiaのH100 GPU（HBM3を6個搭載）は毎秒約3.35テラバイトという、通常のDDR5デスクトップPCの約65倍に達する圧倒的なメモリ帯域幅を実現している。この物理的な性能差があるため、大規模なAIトレーニングには安価な代替品ではなく、HBMが不可欠となる。

この技術的な制約は、供給構造にも影響を与えている。HBMを1ギガバイト製造するには、通常のDDR5の約3倍のシリコンウェハー容量が必要となる。現在、HBMを商業規模で生産できるのはSKハイニックス、サムスン、マイクロンの3社のみである。マイクロンのCEOサンジェイ・メロトラ氏は、2026年のHBM生産分がすべて年度開始前に法的拘束力のある契約で完売していることを明らかにした。同社の2026年の売上はAI設備投資のセンチメントに左右されず、すでに確保されているため、他社が下落する中でも株価が上昇したのである。

■二極化するAIトレード：「設備投資型」と「供給制約型」

今回の市場の動きは、AI関連銘柄が2つの異なる投資テーマに分化しつつあることを明確に示している。

一方は、Alphabet、Amazon、Microsoftなどの「AI設備投資の集約者（ハイパースケーラー）」である。彼らのバリュエーションは、巨額のAIインフラ投資が将来的に十分なリターンを生むという前提に基づいている。火曜日の取引では、Alphabetが約5%安、Amazonが約4.8%安、Microsoftが約3%安となった。これらの銘柄は金利上昇に対して極めて敏感であり、割引率の上昇が将来の利益の現在価値を押し下げ、株価の重石となっている。

もう一方は、マイクロンに代表される「供給制約のあるHBMメモリ銘柄」である。これらの企業は、AIインフラ投資の短期的な変動に左右されにくい構造的な恩恵を受けている。ウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブス氏は、今回の下落を需要減退の兆候ではなく「根性試し（gut check moment）」と呼び、AI投資のテーマはまだ「3回表」の段階にあると主張した。また、TDコーウェンのアナリスト、クリシュ・サンカー氏は、AIにおけるメモリの役割は循環的なものではなく、物理的な制約に基づく「構造的なもの」であると指摘している。

■バンク・オブ・アメリカの「3回利上げ」予測と1994年の再来

今回の売りはマクロ経済の要因とも深く結びついている。6月22日（月）、バンク・オブ・アメリカ（BofA）のエコノミスト陣は、米国のインフレ問題が「明白に悪化した」として、2026年9月、10月、12月に3回連続で0.25%ずつの利上げを行うとの予測を発表した。これにより、政策金利は現在の3.5%〜3.75%から4.25%〜4.5%に引き上げられる見通しとなり、市場の金利予測は一晩で激変した。

ドイツ銀行のチーフ米国エコノミスト、マシュー・ルゼッティ氏も、ウォルシュFRB議長の初の記者会見を受けて利上げリスクが明らかに高まったと指摘した。一方、ゴールドマン・サックスは利下げ開始の予測を2027年に後ろ倒しし、J.P.モルガンは2026年中は金利が据え置かれると予想している。この予測のばらつきは、イラン戦争に伴うエネルギー価格の高騰などにより、年率4.2%に達したインフレが一時的なものか、あるいは長期的な問題なのかという不確実性を反映している。

BofAのチーフ投資ストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、現在の「強い雇用、粘着質なインフレ、タカ派的なFRB」という構図を、1994年の利上げ局面になぞらえている。当時は債券市場が世界で1.5兆ドル（約243兆円）以上の価値を失う大暴落となったが、株式市場は暴落せず、金利が安定するまで横ばいで推移した。この歴史が繰り返されるならば、AIトレードの次のフェーズは崩壊ではなく、資本コストの再評価に伴う長期的な調整（コンソリデーション）期間になる可能性がある。また、ハートネット氏は、S&P 500で新高値を更新している銘柄がわずか21株にとどまり、2000年3月のITバブル崩壊直前の状況に酷似していると警告している。

■ウォルシュ新議長率いるFRBのタカ派シフト

マクロ環境の起点となったのは、ケビン・ウォルシュ議長が初めて主宰した6月17日のFOMCである。政策金利は3.5%〜3.75%に据え置かれたものの、ドットプロット（金利見通し）では18人中9人が年内少なくとも1回の利上げを予測し、そのうち6人が2回の利上げを支持した。ウォルシュ氏自身は予測の提出を拒否し、フォワードガイダンスへの依存を減らす姿勢を明確にした。

ウォルシュ氏の記者会見は極めてタカ派的と受け止められた。会見中、同氏は「物価の安定」という言葉を約12回も使用した。J.P.モルガン・ウェルス・マネジメントのフィル・カンポレアーレ氏は、これを「インフレ退治の信頼性を確立するための明確な意思表示」と分析している。

投資家が木曜日のPCE（個人消費支出）デフレーターの発表を控えて警戒を強める中、恐怖指数と呼ばれるVIX指数は19.52へと2.23ポイント上昇した。このデータが、BofA of Americaの「3回利上げ」予測を裏付けるかどうかが次の焦点となる。

■マイクロン決算が示す今後の展望

AI半導体トレードの短期的な方向性を占う上で最も重要なイベントが、6月24日（水）の市場閉鎖後に予定されていたマイクロンの2026年度第3四半期決算発表である。

アナリストの予測では、売上高は前年同期比約280%増の335億〜347億ドル（約5兆4270億〜5兆6214億円）、粗利益率は約81%と、いずれも過去最高を記録する見通しである。多くの市場関係者が同社株を「強い買い（Strong Buy）」と評価している。

市場が最も注目しているのは、次世代「HBM4」の顧客割り当てや、2027年度までの契約状況に関するコメントである。マイクロンが好決算を示し、HBMの供給不足が2027年まで続くことが確認されれば、AIトレードの二極化はさらに正当化されることになる。

■注目ポイントQ&A

●2026年6月23日に韓国のKOSPI指数が10%近く急落したのはなぜですか？

MSCIによる先進国市場ウォッチリストからの除外、サムスンとSKハイニックスに連動するレバレッジ型個別株ETFへの懸念、そしてFRBのタカ派姿勢を受けたAI株の調整という3つの要因が重なったためです。KOSPIの時価総額の約半分を占めるサムスンとSKハイニックスが12%以上急落したことで、市場全体でサーキットブレーカーが発動しました。

●高帯域幅メモリ（HBM）とは何ですか？また、他のAI関連株が下落する中でマイクロンが上昇したのはなぜですか？

HBMは、複数のDRAMを垂直に積層してシリコン貫通電極（TSV）で接続した3D積層チップ技術です。従来のメモリの約65倍の帯域幅を持ち、AIアクセラレータに不可欠です。マイクロンは2026年のHBM生産分をすべて事前契約で完売しているため、AI設備投資のセンチメント悪化の影響を受けにくく、他社が下落する中でも株価が上昇しました。

●バンク・オブ・アメリカは2026年のFRBの金利についてどのような予測を立てていますか？

同行はインフレの悪化を理由に、2026年9月、10月、12月に3回連続で0.25%ずつの利上げが行われ、政策金利が4.25%〜4.5%に達すると予測しています。ただし、ゴールドマン・サックスは利下げの2027年への後ろ倒し、J.P.モルガンは2026年中の据え置きを予想しており、市場の予測は分かれています。

●今回のAI株の急落は、6月上旬の急落とどのように異なりますか？

6月上旬の急落はブロードコムの決算期待外れによる単一の要因が主でしたが、今回の急落は韓国市場の固有要因、FRBの利上げ懸念というマクロ要因、およびAI関連株における「設備投資型」と「供給制約型（HBM）」の二極化という構造的変化が絡み合っています。

元記事: AI Stock Selloff Hits Nasdaq 2.2%: KOSPI Circuit Breaker Signals a Divided Market