*17:30JST 学情---Ｒｅ就活キャンパス、大学3年生の会員登録数113.8％伸長

学情＜2301＞は24日、運営するＲｅ就活キャンパスにおいて、2026年5月の大学3年生（2028年卒）のWeb経由会員登録数が前年同月比113.8％となったと発表した。

一方、インターンシップ等へのエントリー数は前年同月比84.4％となった。就職活動準備の前倒しが進む中、低学年層の学生による早期の情報収集行動は継続しており、会員登録数の増加からもキャリア形成に向けた初期行動の早期化が定着しつつある状況がうかがえる。一方でインターンシップエントリー数の減少については、企業との接点の持ち方が多様化し、学生がイベントやWeb等、複数チャネルを活用して最適な情報収集手段を選択する傾向が強まっていることが背景にある。

新卒領域全体では会員の活動は引き続き活発であり、イベント参加やエントリーなど複数チャネルを通じた企業接点の創出が進んでいる。同社はスカウト機能のアップグレードやインターンシップ情報、就活準備コンテンツの拡充を実施してきたほか、生成AIを活用した「スマートESアシスタント」や動画による業界・企業研究サービス「JobTube」を提供している。さらに2025年3月には通年採用型サービスへリニューアルし、学年ではなく就職活動準備の進捗度に応じた情報提供を可能としている。《AK》