*17:05JST 東京為替：ドル・円はじり高、夕方にかけて上昇

25日の東京市場でドル・円はじり高。日米協調介入への警戒感が続き、ドル買い・円売りは抑制され、やや下押しされる展開に。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)の今後の引き締め的な政策をにらみドル買い地合いに振れ、161円51銭から161円74銭まで上昇。

・ユ-ロ・円は183円92銭から183円 54銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1388ドルから1.1361ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値70,114.09円、高値72,594.22円、安値69,982.67円、終値72,366.34円(前日比3,191.37円高)

・17時時点：ドル・円161円80-90銭、ユ-ロ・円183円80-90銭

【要人発言】

・シュナーベルECB専務理事

「インフレを目標水準に戻すため、一段の利上げが必要に」

・田村日銀審議委員

「基調的な物価上昇率はすでに2％の物価安定の目標と概ね整合的な水準に達した」

「足元の政策金利、中立金利を下回る緩和的な領域」

「物価の先行き、中心的な見通しと比べて上振れて推移するリスク」

「数カ月に一度のペースで0.25％ずつ利上げしていくことを基本線としてイメージ」

「今のうちに政策金利を中立金利に近づけておくことが重要」

「少しでも早く正常化を進めるため、買入額の減額を続けるべき」

【経済指標】

・豪・失業率(5月)：4.4％、予想4.4％、前回4.5％《TY》