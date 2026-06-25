*15:13JST BRUNO---経営支援料に関する契約締結

BRUNO＜3140＞は24日、親会社であるRIZAPグループ＜2928＞との間で、2026年04月01日から2027年03月31日までを対象とする経営支援料に関する契約を締結したと発表した。

同社はRIZAPグループより継続的に経営戦略、経営管理、経理、財務、人事、法務、広報、IR、情報システム、購買物流、マーケティング、営業などの経営全般に関する支援を受けており、引き続き経営支援及び役員派遣を対象に対価を設定する内容となる。

契約金額は年間1.64億円（月額0.13億円）で、内訳は経営支援の対価1.59億円、役員派遣の対価0.04億円となる。支払は毎月末日を基本とし、2026年4月分から6月分については合算して6月末に支払う方式とする。前期契約の1.03億円から増加しており、算定基準となる数値や按分割合の違いなどが要因とされる。

本契約は、RIZAPグループ子会社全体の経費計画や株主活動費の控除、バックオフィス費用等を基にした算定基準により設定され、子会社間の公平性や合理性を踏まえた水準とされる。協議会での複数回の検討や外部有識者の関与を経て妥当性が確認されており、利益相反回避措置を講じた上で、企業価値向上に資する支援継続として契約締結に至った。《AK》