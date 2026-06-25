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出来高変化率ランキング（14時台）～リプロセル、スマートバリュなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リプロセル、スマートバリュなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月25日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9417＞ スマートバリュ 484600 5753.34 344.68% 0.2532%
＜5592＞ くすり窓 894400 105767.26 305.13% -0.1151%
＜3133＞ 海帆 5573300 52224.9 301.21% 0.1603%
＜2016＞ iF米710H 222149 308591.605 249.8% 0.0044%
＜4978＞ リプロセル 3946700 74516.26 243.46% 0.0833%
＜4882＞ ペルセウス 8444800 149588.72 237.47% 0.0696%
＜2620＞ iS米債13 668080 98602.421 209.85% 0.0013%
＜1398＞ SMDAMJリ 623810 1960606.444 169.62% 0.0106%
＜6721＞ ウインテスト 1987400 72630.3 166.66% 0.0375%
＜550A＞ ソフトテックス 31600 14131.6 164.66% 0.2032%
＜281A＞ インフォメティス 2030200 336111.1 161.6% 0.0284%
＜5721＞ エスクリプトエ 17238400 307616.52 158.61% 0.3214%
＜2013＞ 米高配当 1356300 90743.399 151.84% 0%
＜479A＞ PRONI 84400 31581.62 136.85% -0.0107%
＜2238＞ iF500ベア 16219 19813.042 136.68% -0.0016%
＜4883＞ モダリス 1935700 16026.34 134.52% -0.0303%
＜3907＞ シリコンスタシオ 769100 199794.12 130.63% 0.165%
＜1345＞ 上場Jリート 56124 33587.178 125.5% 0.0104%
＜5244＞ jig．jp 1345000 65093.18 123.88% -0.0301%
＜6135＞ 牧野フ 329200 1620284.8 123.13% 0.1027%
<3925> DS 187100 62727.02 121.16% -0.0077%
<8289> OlympicG 133200 42586.52 119.78% 0.0146%
<4418> JDSC 397600 80858.08 114.63% 0.0171%
<368A> 北里コーポ 257600 100312.12 112.13% 0.0652%
<2628> iFSTAR50 38911 62563.959 111.49% 0.0552%
<4078> 堺化学 914100 1709353.6 109.92% 0.1549%
<1967> ヤマト 58800 53246.16 98.45% 0.0197%
<7856> 萩原工業 125500 89101.6 96.3% 0.019%
<1368> iFTPXWベ 2271296 121527.509 93.07% -0.024%
<180A> GX超長米 315340 34649.303 92.5% 0.0129%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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