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出来高変化率ランキング（14時台）～リプロセル、スマートバリュなどがランクイン

2026年6月25日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リプロセル、スマートバリュなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月25日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9417＞ スマートバリュ　　 484600 　5753.34　 344.68% 0.2532%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　894400 　105767.26　 305.13% -0.1151%
＜3133＞ 海帆　　　　　　　　5573300 　52224.9　 301.21% 0.1603%
＜2016＞ iF米710H　　　222149 　308591.605　 249.8% 0.0044%
＜4978＞ リプロセル　　　　　3946700 　74516.26　 243.46% 0.0833%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　8444800 　149588.72　 237.47% 0.0696%
＜2620＞ iS米債13　　　　668080 　98602.421　 209.85% 0.0013%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　623810 　1960606.444　 169.62% 0.0106%
＜6721＞ ウインテスト　　　　1987400 　72630.3　 166.66% 0.0375%
＜550A＞ ソフトテックス　　　31600 　14131.6　 164.66% 0.2032%
＜281A＞ インフォメティス　　2030200 　336111.1　 161.6% 0.0284%
＜5721＞ エスクリプトエ　　　17238400 　307616.52　 158.61% 0.3214%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　1356300 　90743.399　 151.84% 0%
＜479A＞ PRONI　　　　　84400 　31581.62　 136.85% -0.0107%
＜2238＞ iF500ベア　　　16219 　19813.042　 136.68% -0.0016%
＜4883＞ モダリス　　　　　　1935700 　16026.34　 134.52% -0.0303%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　769100 　199794.12　 130.63% 0.165%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　56124 　33587.178　 125.5% 0.0104%
＜5244＞ jig．jp　　　　1345000 　65093.18　 123.88% -0.0301%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　　329200 　1620284.8　 123.13% 0.1027%
<3925> DS　　　　　　　　187100 　62727.02　 121.16% -0.0077%
<8289> OlympicG　　133200 　42586.52　 119.78% 0.0146%
<4418> JDSC　　　　　　397600 　80858.08　 114.63% 0.0171%
<368A> 北里コーポ　　　　　257600 　100312.12　 112.13% 0.0652%
<2628> iFSTAR50　　38911 　62563.959　 111.49% 0.0552%
<4078> 堺化学　　　　　　　914100 　1709353.6　 109.92% 0.1549%
<1967> ヤマト　　　　　　　58800 　53246.16　 98.45% 0.0197%
<7856> 萩原工業　　　　　　125500 　89101.6　 96.3% 0.019%
<1368> iFTPXWベ　　　2271296 　121527.509　 93.07% -0.024%
<180A> GX超長米　　　　　315340 　34649.303　 92.5% 0.0129%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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