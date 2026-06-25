関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～リプロセル、モダリスなどがランクイン
*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リプロセル、モダリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月25日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9417＞ スマートバリュ 484600 5753.34 344.68% 0.2532%
＜5592＞ くすり窓 714900 105767.26 286.10% -0.144%
＜2016＞ iF米710H 222149 308591.605 249.80% 0.0044%
＜3133＞ 海帆 3109600 52224.9 245.72% 0.2735%
＜4978＞ リプロセル 3759800 74516.26 238.35% 0.1083%
＜4882＞ ペルセウス 8026600 149588.72 232.03% 0.0759%
＜2620＞ iS米債13 664900 98602.421 209.29% 0.001%
＜1398＞ SMDAMJリ 623750 1960606.444 169.61% 0.0134%
＜550A＞ ソフトテックス 31600 14131.6 164.66% 0.2032%
＜6721＞ ウインテスト 1930600 72630.3 163.11% 0.05%
＜2013＞ 米高配当 1331010 90743.399 149.49% 0.003%
＜281A＞ インフォメティス 1837500 336111.1 148.87% 0.0203%
＜5721＞ エスクリプトエ 15119500 307616.52 141.01% 0.4107%
＜2238＞ iF500ベア 16216 19813.042 136.66% -0.002%
＜4883＞ モダリス 1819000 16026.34 126.94% -0.0303%
＜1345＞ 上場Jリート 54887 33587.178 122.74% 0.0127%
＜5244＞ jig．jp 1316900 65093.18 121.30% -0.018%
＜479A＞ PRONI 72900 31581.62 118.85% -0.0076%
＜3925＞ DS 179300 62727.02 115.90% -0.0086%
＜8289＞ OlympicG 120800 42586.52 107.70% 0.0167%
<2628> iFSTAR50 37456 62563.959 106.66% 0.0537%
<4418> JDSC 370100 80858.08 106.03% 0.0155%
<3907> シリコンスタシオ 610800 199794.12 101.24% 0.1166%
<4078> 堺化学 819200 1709353.6 96.64% 0.1326%
<1368> iFTPXWベ 2270592 121527.509 93.03% -0.024%
<6135> 牧野フ 255900 1620284.8 92.70% 0.095%
<1967> ヤマト 55900 53246.16 92.44% 0.0142%
<180A> GX超長米 315150 34649.303 92.43% 0.0133%
<368A> 北里コーポ 213900 100312.12 89.36% 0.0751%
<2251> JGBダブル 221610 69105.389 86.06% -0.0039%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク