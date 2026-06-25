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出来高変化率ランキング（13時台）～リプロセル、モダリスなどがランクイン

2026年6月25日 13:49

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記事提供元：フィスコ

*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リプロセル、モダリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月25日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9417＞ スマートバリュ　　 　484600 　5753.34　 344.68% 0.2532%
＜5592＞ くすり窓　　　　　 　714900 　105767.26　 286.10% -0.144%
＜2016＞ iF米710H　　 　222149 　308591.605　 249.80% 0.0044%
＜3133＞ 海帆　　　　　　　 　3109600 　52224.9　 245.72% 0.2735%
＜4978＞ リプロセル　　　　 　3759800 　74516.26　 238.35% 0.1083%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　8026600 　149588.72　 232.03% 0.0759%
＜2620＞ iS米債13　　　 　664900 　98602.421　 209.29% 0.001%
＜1398＞ SMDAMJリ　　 　623750 　1960606.444　 169.61% 0.0134%
＜550A＞ ソフトテックス　　 　31600 　14131.6　 164.66% 0.2032%
＜6721＞ ウインテスト　　　 　1930600 　72630.3　 163.11% 0.05%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　1331010 　90743.399　 149.49% 0.003%
＜281A＞ インフォメティス　 　1837500 　336111.1　 148.87% 0.0203%
＜5721＞ エスクリプトエ　　 　15119500 　307616.52　 141.01% 0.4107%
＜2238＞ iF500ベア　　 　16216 　19813.042　 136.66% -0.002%
＜4883＞ モダリス　　　　　 　1819000 　16026.34　 126.94% -0.0303%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　54887 　33587.178　 122.74% 0.0127%
＜5244＞ jig．jp　　　 　1316900 　65093.18　 121.30% -0.018%
＜479A＞ PRONI　　　　 　72900 　31581.62　 118.85% -0.0076%
＜3925＞ DS　　　　　　　 　179300 　62727.02　 115.90% -0.0086%
＜8289＞ OlympicG　 　120800 　42586.52　 107.70% 0.0167%
<2628> iFSTAR50　 　37456 　62563.959　 106.66% 0.0537%
<4418> JDSC　　　　　 　370100 　80858.08　 106.03% 0.0155%
<3907> シリコンスタシオ　 　610800 　199794.12　 101.24% 0.1166%
<4078> 堺化学　　　　　　 　819200 　1709353.6　 96.64% 0.1326%
<1368> iFTPXWベ　　 　2270592 　121527.509　 93.03% -0.024%
<6135> 牧野フ　　　　　　 　255900 　1620284.8　 92.70% 0.095%
<1967> ヤマト　　　　　　 　55900 　53246.16　 92.44% 0.0142%
<180A> GX超長米　　　　 　315150 　34649.303　 92.43% 0.0133%
<368A> 北里コーポ　　　　 　213900 　100312.12　 89.36% 0.0751%
<2251> JGBダブル　　　 　221610 　69105.389　 86.06% -0.0039%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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