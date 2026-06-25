*13:05JST アイビーシー---「Girls Meet STEM」に参画―中高生女子のSTEM進路選択を応援―

アイビーシー＜3920＞は24日、山田進太郎D＆I財団が推進する中高生女子向けSTEM領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」に参画することを発表した。今回の参画を通じて、次世代の育成や女性人材の活躍推進に取り組む。STEMは科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、数学（Mathematics）の4つの英単語の頭文字を組み合わせた用語である。

同社では、これからの多様な働き方に適応していく人材の育成を推進しており、多数の女性社員が様々な分野で活躍している。また、従業員一人ひとりが個々の能力を最大限に発揮できるような職場環境づくりも進めている。このような取り組みの一環として、山田進太郎D＆I財団が提供する中高生女子向けSTEM職場体験プログラム「Girls Meet STEM」の趣旨に賛同し、同社でのオフィスツアーや女性エンジニアや技術営業職との交流を通じて、将来の進路やキャリアの選択肢を広げるきっかけを提供することを目的に、本プログラムへの参画を決定した。

「Girls Meet STEM」は、山田進太郎D＆I財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する中高生女子向けのSTEM領域のツアー型体験プログラムである。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEMの現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げる。《KT》