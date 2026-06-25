*12:18JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ややドル売り

25日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、161円79銭から161円56銭まで下落後は小幅に戻した。原油相場の値下がりでNY原油先物(WTI)は1バレル＝70ドルを割り込み、ドル売りに振れやすい。ただ、米インフレ指標を見極めようと、売りづらい面もある。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は161円56銭から161円79銭、ユ-ロ・円は183円53銭から183円80銭、ユ-ロ・ドルは1.1347ドルから1.1367ドル。

【要人発言】

・田村日銀審議委員

「基調的な物価上昇率はすでに2％の物価安定の目標と概ね整合的な水準に達した」

「足もとの政策金利、中立金利を下回る緩和的な領域」

「物価の先行き、中心的な見通しと比べて上振れて推移するリスク」

「数カ月に一度のペースで0.25％ずつ利上げしていくことを基本線としてイメージ」

「今のうちに政策金利を中立金利に近づけておくことが重要」

「少しでも早く正常化を進めるため、買入額の減額を続けるべき」

【経済指標】

・豪・失業率(5月)：4.4％、予想4.4％、前回4.5％《TY》