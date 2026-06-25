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出来高変化率ランキング（10時台）～リプロセル、ペルセウスなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リプロセル、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月25日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4978＞ リプロセル 3232900 74516.26 221.63% 0.1%
＜4882＞ ペルセウス 6207200 149588.72 203.08% 0.0506%
＜5592＞ くすり窓 310400 105767.26 200.33% -0.1678%
＜2016＞ iF米710H 122891 308591.605 181.49% 0.005%
＜2013＞ 米高配当 1291710 90743.399 145.75% 0.0006%
＜6721＞ ウインテスト 1653800 72630.3 144.35% 0.0125%
＜2238＞ iF500ベア 16110 19813.042 135.84% -0.0007%
＜2620＞ iS米債13 305530 98602.421 113.5% 0.0013%
＜281A＞ インフォメティス 1336600 336111.1 109.2% 0.0054%
＜180A＞ GX超長米 313330 34649.303 91.75% 0.0146%
＜2628＞ iFSTAR50 29558 62563.959 78.14% 0.0153%
＜1967＞ ヤマト 46800 53246.16 72.02% 0.0086%
＜4078＞ 堺化学 633300 1709353.6 67.11% 0.1237%
＜5721＞ エスクリプトエ 8320900 307616.52 64.64% 0.2321%
＜8289＞ OlympicG 82800 42586.52 62.82% 0.0094%
＜550A＞ ソフトテックス 13500 14131.6 59.37% 0.1468%
＜7856＞ 萩原工業 90000 89101.6 58.28% 0.0127%
＜6486＞ イーグル 142400 237712.02 57.67% 0.0137%
＜4418＞ JDSC 220700 80858.08 47.85% 0.0249%
＜8075＞ 神鋼商 66900 100590.14 45.34% 0.0067%
<2237> iF500ダ 1566 120310.66 45.33% 0.0021%
<7487> 小津産業 11000 12545.28 41.85% 0.0146%
<354A> iF高配50 43722 97346.835 39.27% 0.0102%
<1398> SMDAMJリ 206490 1960606.444 39.03% 0.0046%
<1368> iFTPXWベ 1386679 121527.509 38.73% -0.012%
<6135> 牧野フ 156700 1620284.8 38.51% 0.1055%
<2039> ドバイベア 519911 211831.818 27.68% 0.0229%
<3444> 菊池製作 1063700 911460.08 26.09% 0.1679%
<1356> TPXベア2 29026120 2320555.433 21.14% -0.0217%
<3950> ザ・パック 316400 314341.34 20.6% 0.0424%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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