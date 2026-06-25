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出来高変化率ランキング（10時台）～リプロセル、ペルセウスなどがランクイン

2026年6月25日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リプロセル、ペルセウスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月25日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4978＞ リプロセル　　　　 3232900 　74516.26　 221.63% 0.1%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　6207200 　149588.72　 203.08% 0.0506%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　310400 　105767.26　 200.33% -0.1678%
＜2016＞ iF米710H　　　122891 　308591.605　 181.49% 0.005%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　1291710 　90743.399　 145.75% 0.0006%
＜6721＞ ウインテスト　　　　1653800 　72630.3　 144.35% 0.0125%
＜2238＞ iF500ベア　　　16110 　19813.042　 135.84% -0.0007%
＜2620＞ iS米債13　　　　305530 　98602.421　 113.5% 0.0013%
＜281A＞ インフォメティス　　1336600 　336111.1　 109.2% 0.0054%
＜180A＞ GX超長米　　　　　313330 　34649.303　 91.75% 0.0146%
＜2628＞ iFSTAR50　　29558 　62563.959　 78.14% 0.0153%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　46800 　53246.16　 72.02% 0.0086%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　633300 　1709353.6　 67.11% 0.1237%
＜5721＞ エスクリプトエ　　　8320900 　307616.52　 64.64% 0.2321%
＜8289＞ OlympicG　　82800 　42586.52　 62.82% 0.0094%
＜550A＞ ソフトテックス　　　13500 　14131.6　 59.37% 0.1468%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　　90000 　89101.6　 58.28% 0.0127%
＜6486＞ イーグル　　　　　　142400 　237712.02　 57.67% 0.0137%
＜4418＞ JDSC　　　　　　220700 　80858.08　 47.85% 0.0249%
＜8075＞ 神鋼商　　　　　　　66900 　100590.14　 45.34% 0.0067%
<2237> iF500ダ　　　　1566 　120310.66　 45.33% 0.0021%
<7487> 小津産業　　　　　　11000 　12545.28　 41.85% 0.0146%
<354A> iF高配50　　　　43722 　97346.835　 39.27% 0.0102%
<1398> SMDAMJリ　　　206490 　1960606.444　 39.03% 0.0046%
<1368> iFTPXWベ　　　1386679 　121527.509　 38.73% -0.012%
<6135> 牧野フ　　　　　　　156700 　1620284.8　 38.51% 0.1055%
<2039> ドバイベア　　　　　519911 　211831.818　 27.68% 0.0229%
<3444> 菊池製作　　　　　　1063700 　911460.08　 26.09% 0.1679%
<1356> TPXベア2　　　　29026120 　2320555.433　 21.14% -0.0217%
<3950> ザ・パック　　　　　316400 　314341.34　 20.6% 0.0424%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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