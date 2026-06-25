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出来高変化率ランキング（9時台）～ソフトテックス、堺化学などがランクイン
*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ソフトテックス、堺化学などがランクイン
ソフトテックス＜550A＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、
配当予想の修正を発表している。27年3月期配当について、これまで期末配当のみと
していたが、中間配当を実施し、また、上場記念配当の実施も発表した。中間配当
は40円（うち記念配当5円）となる。前回予想は0円、前期は0円だった。年間配当は
75円となる。前回予想は70円、前期は70円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月25日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8118＞ キング 5800 1357.94 200.73% 0.0016%
＜4978＞ リプロセル 2524000 74516.26 192.54% 0.0833%
＜9012＞ 秩父鉄 800 295.32 167.05% -0.0019%
＜6721＞ ウインテスト 1530700 72630.3 133.68% 0.0125%
＜2238＞ iF500ベア 14669 19813.042 124.19% -0.0011%
＜5592＞ くすり窓 156800 105767.26 119.8% -0.1373%
＜2628＞ iFSTAR50 28222 62563.959 72.82% 0.0119%
＜1967＞ ヤマト 46100 53246.16 70.35% 0.0055%
＜8700＞ 丸八証券 1900 1567.22 67.48% 0.035%
＜281A＞ インフォメティス 822800 336111.1 53.53% 0.0597%
＜6486＞ イーグル 135800 237712.02 52.72% 0.0158%
＜7856＞ 萩原工業 84800 89101.6 51.92% 0.0156%
＜4078＞ 堺化学 538000 1709353.6 49.39% 0.1549%
＜8075＞ 神鋼商 63700 100590.14 40.34% 0.0029%
＜354A＞ iF高配50 42762 97346.835 37.05% 0.0069%
＜550A＞ ソフトテックス 10000 14131.6 28.8% 0.0879%
＜9145＞ ビーイングH 28300 10980.14 21.61% -0.0242%
＜8006＞ ユアサフナ 1000 2223.38 21.2% 0.002%
＜9679＞ ホウライ 700 1152.16 20.64% 0.0043%
＜1398＞ SMDAM Jリ 168740 1960606.444 19.61% -0.001%
<6977> 抵抗器 29500 29608.1 18.31% 0.0513%
<3950> ザ・パック 307000 314341.34 17.74% 0.0386%
<5721> エスクリプトエ 5308500 307616.52 16.7% 0.2678%
<1356> TPXベア2 26944950 2320555.433 14.4% -0.02%
<4956> コニシ 86800 102135.14 14.21% 0.0217%
<7487> 小津産業 8200 12545.28 13.86% 0.0164%
<7953> 菊水化 17200 7311.14 13.59% 0.0025%
<4418> JDSC 153500 80858.08 13.14% 0.0202%
<4967> 小林製薬 317900 1580392.82 11.18% 0.0188%
<2017> iFJPX150 63058 92760.299 10.1% -0.0053%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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