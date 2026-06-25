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出来高変化率ランキング（9時台）～ソフトテックス、堺化学などがランクイン

2026年6月25日 09:59

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記事提供元：フィスコ

*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ソフトテックス、堺化学などがランクイン
ソフトテックス＜550A＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、
配当予想の修正を発表している。27年3月期配当について、これまで期末配当のみと
していたが、中間配当を実施し、また、上場記念配当の実施も発表した。中間配当
は40円（うち記念配当5円）となる。前回予想は0円、前期は0円だった。年間配当は
75円となる。前回予想は70円、前期は70円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月25日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8118＞ キング　　　　　　 5800 　1357.94　 200.73% 0.0016%
＜4978＞ リプロセル　　　　　2524000 　74516.26　 192.54% 0.0833%
＜9012＞ 秩父鉄　　　　　　　800 　295.32　 167.05% -0.0019%
＜6721＞ ウインテスト　　　　1530700 　72630.3　 133.68% 0.0125%
＜2238＞ iF500ベア　　　14669 　19813.042　 124.19% -0.0011%
＜5592＞ くすり窓　　　　　　156800 　105767.26　 119.8% -0.1373%
＜2628＞ iFSTAR50　　28222 　62563.959　 72.82% 0.0119%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　46100 　53246.16　 70.35% 0.0055%
＜8700＞ 丸八証券　　　　　　1900 　1567.22　 67.48% 0.035%
＜281A＞ インフォメティス　　822800 　336111.1　 53.53% 0.0597%
＜6486＞ イーグル　　　　　　135800 　237712.02　 52.72% 0.0158%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　　84800 　89101.6　 51.92% 0.0156%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　538000 　1709353.6　 49.39% 0.1549%
＜8075＞ 神鋼商　　　　　　　63700 　100590.14　 40.34% 0.0029%
＜354A＞ iF高配50　　　　42762 　97346.835　 37.05% 0.0069%
＜550A＞ ソフトテックス　　　10000 　14131.6　 28.8% 0.0879%
＜9145＞ ビーイングH　　　　28300 　10980.14　 21.61% -0.0242%
＜8006＞ ユアサフナ　　　　　1000 　2223.38　 21.2% 0.002%
＜9679＞ ホウライ　　　　　　700 　1152.16　 20.64% 0.0043%
＜1398＞ SMDAM Jリ　　168740 　1960606.444　 19.61% -0.001%
<6977> 抵抗器　　　　　　　29500 　29608.1　 18.31% 0.0513%
<3950> ザ・パック　　　　　307000 　314341.34　 17.74% 0.0386%
<5721> エスクリプトエ　　　5308500 　307616.52　 16.7% 0.2678%
<1356> TPXベア2　　　　26944950 　2320555.433　 14.4% -0.02%
<4956> コニシ　　　　　　　86800 　102135.14　 14.21% 0.0217%
<7487> 小津産業　　　　　　8200 　12545.28　 13.86% 0.0164%
<7953> 菊水化　　　　　　　17200 　7311.14　 13.59% 0.0025%
<4418> JDSC　　　　　　153500 　80858.08　 13.14% 0.0202%
<4967> 小林製薬　　　　　　317900 　1580392.82　 11.18% 0.0188%
<2017> iFJPX150　　63058 　92760.299　 10.1% -0.0053%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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