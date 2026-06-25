*09:41JST ADワークスグループ---系統用蓄電所事業拡大に向け、愛知県東浦町にて第9号開発用地取得

ADワークスグループ＜2982＞は24日、子会社で収益不動産事業を推進するエー・ディー・ワークスが、愛知県東浦町において系統用蓄電所の第9号開発用地を取得したと発表した。

これにより、取得契約締結済みを含む開発用地は累計9か所となり、2026年中に累計10か所を確保する目標に対して順調に進捗している。

同案件は「ADW愛知東浦町蓄電所」として開発予定で、出力約2MW、容量約8MWh、稼働開始時期は2028年2月を予定する。再生可能エネルギーの拡大に伴う需給変動調整や、AI・データセンター向け電力需要の増加を背景に、系統用蓄電所の社会的重要性は高まっており、同社は本事業を成長領域として位置付けている。

また、既に稼働している第1号「ADW三重松阪市蓄電所」では卸電力市場および需給調整市場での運用が順調に推移しており、事業性検証と運用ノウハウの蓄積が進展している。これらの実績を踏まえ、案件の早期積み上げを通じて将来の収益機会拡大を図る方針であり、中長期的な利益貢献が期待される成長事業として推進を強化する。《KT》