*09:39JST TalentX---チタカ、「MyTalent Platform」活用で年間200名採用

TalentX ＜330A＞は23日、同社の統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入しているチタカ・インターナショナル・フーズ(本社：愛知県北名古屋市、以下「チタカ」)において、リファラル採用を通じて年間200名の採用決定を実現した事例を発表した。

東海圏を中心にフランチャイズ事業を含む56店舗の飲食店を展開するチタカは、外食事業において「人と人とのつながり」が重要であり、リファラル採用を自社の事業特性と親和性が高いと考え、採用インフラとして定着させる取り組みを進めてきた。一方で、従来の紹介制度は申請手続きが煩雑で活用が進まず、アルバイトスタッフを含めた自律的な紹介活動の活性化が課題となっていた。

そこで同社は、スマートフォンアプリを通じて人材紹介や情報共有ができる「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入。リファラル採用の四半期ごとの目標設定、現場の声を反映した紹介活動のメリット設計、アプリ登録者向け抽選会などを企画・実施した結果、登録者数が導入当初の約150名から半年ほどで1,000名へと拡大した。また、「MyRefer（MyTalent Refer）」が社内情報共有の基盤としても機能したことでコミュニケーションの活性化と効率化が実現され、2025年度には約200名の採用決定を創出し、持続可能なリファラル採用の仕組み構築に成功した。今後は正社員登用の促進に加え、退職者との繋がりを活用する「アルムナイ採用」の展開も視野に入れ、同社コミュニティを活かした採用基盤の強化を進めるとしている。《KT》