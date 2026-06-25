*09:37JST アセンテック---ソリトンシステムズよりPartner Excellence Award受賞

アセンテック＜3565＞は19日、ソリトンシステムズ＜3040＞が主催した「Soliton Partner Conference 2026」において「Partner Excellence Award」を受賞したと発表した。

同賞は、ソリトンシステムズの製品を活用した地方自治体向けソリューションの販売活動および導入実績が高く評価されたパートナーに授与されるもの。

同社は、自社製品「リモートPCアレイ」と、PCのデータレス化を実現する「Soliton SecureWorkspace」、および多要素認証ソリューション「SmartOn ID」を連携させ、LGWAN接続系やインターネット接続系の業務端末から、地方自治体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに準拠した「分離環境アクセスソリューション」を提供している。本ソリューションはマイナンバー利用事務系への安全なアクセスを可能とし、自治体業務の効率化とセキュリティ強化の両立に寄与している。

さらに同ソリューションは全国の地方自治体で導入実績を拡大しており、今後も全国展開を継続する。加えて、金融機関や医療機関など分離ネットワーク環境を有する業界へも提案を拡大し、ガイドライン改定への対応を見据えた安全かつ効率的な業務環境の実現に貢献する姿勢を示している。ソリトンシステムズとの連携強化により、次世代セキュリティ基盤の展開を一層推進する。《KT》