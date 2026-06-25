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システムサポートホールディングス システムサポートがダイゾーの人事業務をServiceNowで標準化
記事提供元：フィスコ
*09:35JST システムサポートホールディングス---システムサポートがダイゾーの人事業務をServiceNowで標準化
システムサポートホールディングス＜4396＞は23日、連結子会社システムサポートがダイゾーの推進するビジネス変革の一環として、クラウド型AIプラットフォーム「ServiceNow」のHRサービスデリバリ(HRSD)分野の導入を支援したと発表した。
プロジェクトでは、HRSDの「ライフサイクルイベント」機能を活用し、人事申請窓口をServiceNowへ統一するとともに、申請から完了までの業務フローを再設計・構築した。
ダイゾーでは従来、社内ポータルや業務管理をNotesで運用していたが、事業部ごとにNotesと紙書類を併用するなど運用方法が異なり、業務フローの可視化や手順の整備が不十分であったことから、個々の担当者の知識に依存した「運用の属人化」が課題となっていた。このため、人事申請窓口の一元化と業務フローの標準化を目的にServiceNowを採用した。
システムサポートは、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業、介護休業、結婚、離婚、入社、退社に関する申請を対象に、必要手続きをタスク単位で整理し、申請から完了までの流れを可視化。導入後は、申請ルールの全社標準化、担当者依存の低減、申請状況のリアルタイム把握による進捗管理の高度化を実現した。
ダイゾーは今後、小型EV事業「e-Neo」でのCSM分野へのServiceNow活用拡大も検討している。《KT》
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